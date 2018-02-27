نساء تتزوج من الشجر في المكسيك! (فيديو)

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

نظم نشطاء فى مجال حماية البيئة في المكسيك طقوسا تاريخية ترجع إلى حضارة بلادهم القديمة، تحت مسمى "الزواج من شجرة"، وذلك تعبيرا منهم عن الشكر المقدم إلى الأرض وخيراتها.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، مجموعة من الفتيات يرتدين فساتين بيضاء وهن يعانقن، بعض الأشجار المختلفة، فى مدينة سان جاسينتو أميلباس بالمكسيك.