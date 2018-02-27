منزل بورقيبة.. بعد إيقافه من إحدى الدوريات الأمنية: يخفي أربع قطع "زطلة" في علبة السجائر

بنزرت- الشروق أون لاين- ايمان عبد الستار: ألقت إحدى الدوريات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت في إطار التصدي للجريمة ومظاهر الانحراف القبض على شخص بعد حجز أربع قطع من مخدر "الزطلة " لديه تعمد إخفائها بعلبة سجائر.

وحسب المعطيات الأولية المتوفرة للشروق أون لاين فان احد الأشخاص في العقد الثاني من العمر بدت عليه علامات اضطراب في السلوك بالطريق العام مما استرعى انتباه إحدى الدوريات التي تمكنت من إيقافه رغم محاولته التحصن بالفرار.