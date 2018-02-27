منزل بورقيبة: إيقاف عنصر سلفي من اجل الاشتباه في انضمامه إلى تنظيم إرهابي

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بنزرت- الشروق أون لاين- البشير: القي أعوان منطقة الأمن بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت القبض على عنصر من المنتمين إلى التيار السلفي في العقد الثالث من العمر من اجل الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي وذلك على خلفية نعت والدة زوجته خلال موكب دفنها بـ"الكافرة التي تستحق السحل".
وحسب مصادرنا فان خلافا كان جمع بين المضنون فيه وزوجته خلال الفترة الأخيرة. وتعهد أعوان الأمن بمنطقة امن الوطني بمنزل بورقيبة بالأبحاث بعد الاحتفاظ بالمتهم.
بنزرت- الشروق أون لاين- البشير: القي أعوان منطقة الأمن بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت القبض على عنصر من المنتمين إلى التيار السلفي في العقد الثالث من العمر من اجل الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي وذلك على خلفية نعت والدة زوجته خلال موكب دفنها بـ"الكافرة التي تستحق السحل".
وحسب مصادرنا فان خلافا كان جمع بين المضنون فيه وزوجته خلال الفترة الأخيرة. وتعهد أعوان الأمن بمنطقة امن الوطني بمنزل بورقيبة بالأبحاث بعد الاحتفاظ بالمتهم.
-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018
-
-
19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018
-
19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
-
19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
-
18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
-
18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
-
18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
-
18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
-
-
17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
-
17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
-
17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
-
16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
-
16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
27 فيفري 2018