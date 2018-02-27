منزل بورقيبة: إيقاف عنصر سلفي من اجل الاشتباه في انضمامه إلى تنظيم إرهابي

بنزرت- الشروق أون لاين- البشير: القي أعوان منطقة الأمن بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت القبض على عنصر من المنتمين إلى التيار السلفي في العقد الثالث من العمر من اجل الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي وذلك على خلفية نعت والدة زوجته خلال موكب دفنها بـ"الكافرة التي تستحق السحل".

وحسب مصادرنا فان خلافا كان جمع بين المضنون فيه وزوجته خلال الفترة الأخيرة. وتعهد أعوان الأمن بمنطقة امن الوطني بمنزل بورقيبة بالأبحاث بعد الاحتفاظ بالمتهم.