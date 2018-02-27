عملية "سيناء 2018": مقتل 11 مسلحا وإحباط محاولة انتحارية

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أعلن الجيش المصري مقتل 11 مسلحا، وإحباط محاولة انتحارية خلال عمليته العسكرية الجارية لتطهير صحراء سيناء.
وذكر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي، أنه على مدار الأيام الأربع الماضية واستمرارا لعملية "سيناء 2018"، تمكنت القوات الجوية من تدمير 20 هدفا وعدد من المقار، التي تستخدمها العناصر المسلحة، بالإضافة لسيارتين مفخختين.
وأضاف البيان أن القصف المدفعي طال 185 هدفا بمناطق العمليات، تمثل أماكن اختباء وتخزين أسلحة وذخائر لـ "العناصر الإرهابية"، مشيرا إلى إحباط محاولة انتحارية لاستهداف القوات المسلحة، حيث تم القضاء على 4 أفراد مسلحين يرتدون أحزمة ناسفة وزيا عسكريا مشابها لعناصر القوات المسلحة.
وضبطت الأجهزة الأمنية "بؤرة إرهابية" بمدينة العريش وقضت على 7 من العناصر المسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران، عثر بحوزتهم على بنادق آلية وعبوات ناسفة.
وأكد البيان القبض على 641 فردا من "العناصر الإجرامية والمشتبه بهم" ليصل عدد الذين تم اعتقالهم منذ بدء العملية في سيناء إلى 2235 فردا.
أعلن الجيش المصري مقتل 11 مسلحا، وإحباط محاولة انتحارية خلال عمليته العسكرية الجارية لتطهير صحراء سيناء.
وذكر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي، أنه على مدار الأيام الأربع الماضية واستمرارا لعملية "سيناء 2018"، تمكنت القوات الجوية من تدمير 20 هدفا وعدد من المقار، التي تستخدمها العناصر المسلحة، بالإضافة لسيارتين مفخختين.
وأضاف البيان أن القصف المدفعي طال 185 هدفا بمناطق العمليات، تمثل أماكن اختباء وتخزين أسلحة وذخائر لـ "العناصر الإرهابية"، مشيرا إلى إحباط محاولة انتحارية لاستهداف القوات المسلحة، حيث تم القضاء على 4 أفراد مسلحين يرتدون أحزمة ناسفة وزيا عسكريا مشابها لعناصر القوات المسلحة.
وضبطت الأجهزة الأمنية "بؤرة إرهابية" بمدينة العريش وقضت على 7 من العناصر المسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران، عثر بحوزتهم على بنادق آلية وعبوات ناسفة.
وأكد البيان القبض على 641 فردا من "العناصر الإجرامية والمشتبه بهم" ليصل عدد الذين تم اعتقالهم منذ بدء العملية في سيناء إلى 2235 فردا.
-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018
-
-
19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018
-
19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
-
19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
-
18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
-
18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
-
18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
-
18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
-
-
17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
-
17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
-
17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
-
16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
-
16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
27 فيفري 2018