قبول مطالب المغادرة الاِختيارية للأعوان العموميين بداية من غرة مارس

-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018
-
-
19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018
-
19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
-
19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
-
18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
-
18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
-
18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
-
18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
-
-
17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
-
17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
-
17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
-
16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
-
16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
27 فيفري 2018
ينطلق قبول مطالب المغادرة الإختيارية للأعوان العموميين بداية من يوم 1 مارس 2018 و يمتد إلى غاية 30 أفريل القادم، و ذلك بمقتضى الأمر الحكومي، المتعلق بضبط صيغ تطبيق القانون الخاص بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين المؤرخ في 23 جانفي 2018، و الذي يصدر اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2018، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
و أفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أن اللجان الفنية تنطلق في دراسة مطالب المغادرة المقدمة من الأعوان بداية من يوم الأربعاء 2 ماي القادم و من المنتظر أن يكون يوم 1 جويلية المقبل تاريخ مفعول المغادرة و صرف المنحة الجزافية للأعوان المعنيين.
ومن أهم مقتضيات هذا الأمر الحكومي أنه يسند للأعوان العموميين الراغبين في المغادرة الطوعية منحة مغادرة جزافية تساوي المبلغ المعادل لـ36 أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة و بصفة فورية معفاة من الضريبة على الدخل و من الخصم من المورد.
و يكون الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقاضاه العون العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية بإرادته الأصلية أجرا مرجعيا لإحتساب منحة المغادرة الإختيارية.
و يواصل الأعوان العموميون المغادرون بصفة إختيارية للوظيفة التمتع بالتغطية الصحية لدى المؤسسات الصحية العمومية لمدة سنة واحدة إبتداء من تاريخ المغادرة، علما و أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض سيتولى، حال إتصاله من قبل الإدارة المشغلة للمعني بالأمر بنسخة مطابقة للأصل من قرار المغادرة الإختيارية، إسناد سند علاج خاص للمعني بالأمر، وفق ما ورد في البلاغ ذاته.
و أشار البلاغ إلى أنه عند بلوغ السن القانونية للتقاعد يتم صرف جراية التقاعد أو جراية الشيخوخة أو منحة الشيخوخة أو رأس المال عند الوفاة، بحسب الحالة للمعنيين بالأمر أو أولي الحق طبقا للتشريع الجاري به العمل، مبينا أنه يمكن للأعوان الراغبين في المغادرة الطوعية الإنتفاع بآليات مرافقة لبعث مشاريع خاصة أو الإنتصاب للحساب الخاص.
و لفت البلاغ إلى أن رئاسة الجمهورية ستتولى إبرام إتفاقية إطارية مع هياكل الإسناد من بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة و وكالة النهوض بالإستثمارات و وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى جانب وزارة التكوين المهني و التشغيل و الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل و البنك التونسي للتضامن، تضبط صيغ الإنتفاع بعمليات المرافقة و التأهيل المهني و التمويل للأعوان الراغبين في بعث مشاريع خاصة.
ينطلق قبول مطالب المغادرة الإختيارية للأعوان العموميين بداية من يوم 1 مارس 2018 و يمتد إلى غاية 30 أفريل القادم، و ذلك بمقتضى الأمر الحكومي، المتعلق بضبط صيغ تطبيق القانون الخاص بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين المؤرخ في 23 جانفي 2018، و الذي يصدر اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2018، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
و أفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أن اللجان الفنية تنطلق في دراسة مطالب المغادرة المقدمة من الأعوان بداية من يوم الأربعاء 2 ماي القادم و من المنتظر أن يكون يوم 1 جويلية المقبل تاريخ مفعول المغادرة و صرف المنحة الجزافية للأعوان المعنيين.
ومن أهم مقتضيات هذا الأمر الحكومي أنه يسند للأعوان العموميين الراغبين في المغادرة الطوعية منحة مغادرة جزافية تساوي المبلغ المعادل لـ36 أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة و بصفة فورية معفاة من الضريبة على الدخل و من الخصم من المورد.
و يكون الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقاضاه العون العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية بإرادته الأصلية أجرا مرجعيا لإحتساب منحة المغادرة الإختيارية.
و يواصل الأعوان العموميون المغادرون بصفة إختيارية للوظيفة التمتع بالتغطية الصحية لدى المؤسسات الصحية العمومية لمدة سنة واحدة إبتداء من تاريخ المغادرة، علما و أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض سيتولى، حال إتصاله من قبل الإدارة المشغلة للمعني بالأمر بنسخة مطابقة للأصل من قرار المغادرة الإختيارية، إسناد سند علاج خاص للمعني بالأمر، وفق ما ورد في البلاغ ذاته.
و أشار البلاغ إلى أنه عند بلوغ السن القانونية للتقاعد يتم صرف جراية التقاعد أو جراية الشيخوخة أو منحة الشيخوخة أو رأس المال عند الوفاة، بحسب الحالة للمعنيين بالأمر أو أولي الحق طبقا للتشريع الجاري به العمل، مبينا أنه يمكن للأعوان الراغبين في المغادرة الطوعية الإنتفاع بآليات مرافقة لبعث مشاريع خاصة أو الإنتصاب للحساب الخاص.
و لفت البلاغ إلى أن رئاسة الجمهورية ستتولى إبرام إتفاقية إطارية مع هياكل الإسناد من بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة و وكالة النهوض بالإستثمارات و وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى جانب وزارة التكوين المهني و التشغيل و الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل و البنك التونسي للتضامن، تضبط صيغ الإنتفاع بعمليات المرافقة و التأهيل المهني و التمويل للأعوان الراغبين في بعث مشاريع خاصة.
-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018
-
-
19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018
-
19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
-
19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
-
18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
-
18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
-
18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
-
18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
-
-
17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
-
17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
-
17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
-
16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
-
16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
27 فيفري 2018