لماذا تنطفئ الهواتف الذكية عند درجة الصفر وما دونها؟

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موجة الصقيع التي تجتاح أوروبا دفعت بوسائل الإعلام لإعداد برامج وتقارير عن طرق تحمل قسوة البرد من خلال تغير عاداتنا الغذائية أوبممارسة الرياضية أو التحصن بألبسة خاصة وغيرها، حتى المواقع المختصة في مجال الهواتف الذكية كان لها كلمتها في هذا المجال، وقدمت نصائح حول إمكانية تجنب أعطال الأجهزة المحمولة عندما تكون حرارة الطقس دون الصفر.
يقول المختصون في عالم التقنية الحديثة إن الهواتف الذكية غير معدة للعمل عندما تنخفض درجات الحرارة تحت الصفر، وغالبا ما توضح الشركات المصنعة في الورقة التقنية أن الأجهزة قابلة للعمل في دراجات حرارة تتراوح بين +35 و 0 درجة مئوية. غير أن أنواعا معينة من الهواتف الذكية مصنعة خصيصا لتحمل درجات الحرارة السلبية.
وقال كيفين لاهير، أحد المختصين في مجال الهواتف المحمولة ويعيش في مدينة شامينو الواقعة عند جبال الألب، لصحيفة لوموند الفرنسية، إن المشكلات تبدأ عندما تنخفض الحرارة إلى -3 درجة مئوية، وأوضح أن بوادر الأعطال قد تتنوع بدءا من اهتزاز الصورة، وانتهاء بتوقف تجاوب الشاشة مع الأوامر المعطاة بالإصبع. وأعطف لاهير بالقول إن مشكلة عدم التجاوب مع الأوامر قد تكون نابعة أيضا "من أن حرارة الإصبع تتأثر بالبرد القارس أيضا".
وعندما تبلغ الحرارة درجات شديدة الانخفاض فإنها تؤثر على تدفق الإلكترونات من البطارية، وينخفض الجهد الكهربائي داخل الجهاز، ما يدفع نظام الجهاز الذكي إلى التوقف عن العمل بشكل كامل. ويؤكد المختصون أن جميع أنواع الهواتف المحمولة تتوقف عن العمل في عندما تصل البرودة إلى -35 درجة مئوية. وهنا تجدر الإشارة إلى أن التوقف عن العمل لايعني تعطل الجهاز، لأنه سيعاود العمل بشكل طبيعي ما إن يعيد المستخدم إقلاعه عندما يحلّ الدفء إلى الأجواء.
موجة الصقيع التي تجتاح أوروبا دفعت بوسائل الإعلام لإعداد برامج وتقارير عن طرق تحمل قسوة البرد من خلال تغير عاداتنا الغذائية أوبممارسة الرياضية أو التحصن بألبسة خاصة وغيرها، حتى المواقع المختصة في مجال الهواتف الذكية كان لها كلمتها في هذا المجال، وقدمت نصائح حول إمكانية تجنب أعطال الأجهزة المحمولة عندما تكون حرارة الطقس دون الصفر.
يقول المختصون في عالم التقنية الحديثة إن الهواتف الذكية غير معدة للعمل عندما تنخفض درجات الحرارة تحت الصفر، وغالبا ما توضح الشركات المصنعة في الورقة التقنية أن الأجهزة قابلة للعمل في دراجات حرارة تتراوح بين +35 و 0 درجة مئوية. غير أن أنواعا معينة من الهواتف الذكية مصنعة خصيصا لتحمل درجات الحرارة السلبية.
وقال كيفين لاهير، أحد المختصين في مجال الهواتف المحمولة ويعيش في مدينة شامينو الواقعة عند جبال الألب، لصحيفة لوموند الفرنسية، إن المشكلات تبدأ عندما تنخفض الحرارة إلى -3 درجة مئوية، وأوضح أن بوادر الأعطال قد تتنوع بدءا من اهتزاز الصورة، وانتهاء بتوقف تجاوب الشاشة مع الأوامر المعطاة بالإصبع. وأعطف لاهير بالقول إن مشكلة عدم التجاوب مع الأوامر قد تكون نابعة أيضا "من أن حرارة الإصبع تتأثر بالبرد القارس أيضا".
وعندما تبلغ الحرارة درجات شديدة الانخفاض فإنها تؤثر على تدفق الإلكترونات من البطارية، وينخفض الجهد الكهربائي داخل الجهاز، ما يدفع نظام الجهاز الذكي إلى التوقف عن العمل بشكل كامل. ويؤكد المختصون أن جميع أنواع الهواتف المحمولة تتوقف عن العمل في عندما تصل البرودة إلى -35 درجة مئوية. وهنا تجدر الإشارة إلى أن التوقف عن العمل لايعني تعطل الجهاز، لأنه سيعاود العمل بشكل طبيعي ما إن يعيد المستخدم إقلاعه عندما يحلّ الدفء إلى الأجواء.
-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018
-
-
19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018
-
19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
-
19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
-
18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
-
18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
-
18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
-
18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
-
-
17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
-
17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
-
17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
-
16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
-
16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
27 فيفري 2018