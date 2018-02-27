كوريا الجنوبية: الادعاء يطالب بسجن الرئيسة المعزولة 30 سنة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

طالب ممثلو الادعاء العام في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2018، بالسجن 30 عاما لرئيسة البلاد السابقة باك جون هاي التي تم عزلها العام الماضي وسط فضيحة استغلال نفوذ.

وأقيلت باك من منصبها في مارس الماضي بعد مساءلتها.

وتحاكم حاليا عن تهم بالرشوة وإساءة استغلال السلطة.

وتنفي الرئيسة السابقة ارتكاب أي مخالفات.