بنزرت ... إرسال 50 تنبيها منذ انطلاق فترة البت في القائمات الانتخابية

مكتب الشروق ـ بنزرت: إيمان عبد الستار

أوضح السيد «يسري بن حسين» عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية بنزرت انه الى حدود اليوم الرابع من فترة البت الموزعة على الفترة من الجمعة 23 فيفري الى الخميس 1 مارس 2018 تم التنبيه على 50 قائمة من مجموع 96 قائمة قدمت مطلبها للمشاركة في الانتخابات البلدية بدائرة بنزرت.

مشيرا الى انه تم رصد اخلالات طالت نقص الوثائق وعدم القيام بالتصاريح الضريبية والبلدية وارجاع المنحة الانتخابية وعدم التسجيل في سجل الناخبين واحترام الترتيب في القائمات الأصلية. وخلص محدثنا انه سيتم تعليق القائمات المقبولة والمرفوضة على حد سواء يوم الجمعة 2 مارس 2018 بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية بنزرت .وانه يبقى بالإمكان التوجه في مرحلة لاحقة إلى دائرة المحكمة الإدارية.





إيمان عبد الستار