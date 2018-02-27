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يوم الثلاثاء 27 فيفري 2018
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بنزرت ... إرسال 50 تنبيها منذ انطلاق فترة البت في القائمات الانتخابية
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السياسي
بنزرت ... إرسال 50 تنبيها منذ انطلاق فترة البت في القائمات الانتخابية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 27 فيفري 2018

مكتب الشروق ـ بنزرت: إيمان عبد الستار
أوضح السيد «يسري بن حسين» عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية بنزرت انه الى حدود اليوم الرابع من فترة البت الموزعة على الفترة من الجمعة 23 فيفري الى الخميس 1 مارس 2018 تم التنبيه على 50 قائمة من مجموع 96 قائمة قدمت مطلبها للمشاركة في الانتخابات البلدية بدائرة بنزرت.
مشيرا الى انه تم رصد اخلالات طالت نقص الوثائق وعدم القيام بالتصاريح الضريبية والبلدية وارجاع المنحة الانتخابية وعدم التسجيل في سجل الناخبين واحترام الترتيب في القائمات الأصلية. وخلص محدثنا انه سيتم تعليق القائمات المقبولة والمرفوضة على حد سواء يوم الجمعة 2 مارس 2018 بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية بنزرت .وانه يبقى بالإمكان التوجه في مرحلة لاحقة إلى دائرة المحكمة الإدارية.

إيمان عبد الستار
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بنزرت ... إرسال 50 تنبيها منذ انطلاق فترة البت في القائمات الانتخابية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 27 فيفري 2018

مكتب الشروق ـ بنزرت: إيمان عبد الستار
أوضح السيد «يسري بن حسين» عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية بنزرت انه الى حدود اليوم الرابع من فترة البت الموزعة على الفترة من الجمعة 23 فيفري الى الخميس 1 مارس 2018 تم التنبيه على 50 قائمة من مجموع 96 قائمة قدمت مطلبها للمشاركة في الانتخابات البلدية بدائرة بنزرت.
مشيرا الى انه تم رصد اخلالات طالت نقص الوثائق وعدم القيام بالتصاريح الضريبية والبلدية وارجاع المنحة الانتخابية وعدم التسجيل في سجل الناخبين واحترام الترتيب في القائمات الأصلية. وخلص محدثنا انه سيتم تعليق القائمات المقبولة والمرفوضة على حد سواء يوم الجمعة 2 مارس 2018 بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية بنزرت .وانه يبقى بالإمكان التوجه في مرحلة لاحقة إلى دائرة المحكمة الإدارية.

إيمان عبد الستار
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المتأمل في المنتوج الخطابي للنخب الحزبية في بلادنا اليوم، يلاحظ دون عناء الانحطاط الخطير الذي آل إليه خطابها السياسي. حيث نجد أنفسنا أمام خطاب تحضر فيه كل مفردات التهريج السياسي ....
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