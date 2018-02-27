بنزرت ... إرسال 50 تنبيها منذ انطلاق فترة البت في القائمات الانتخابية

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مكتب الشروق ـ بنزرت: إيمان عبد الستار
أوضح السيد «يسري بن حسين» عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية بنزرت انه الى حدود اليوم الرابع من فترة البت الموزعة على الفترة من الجمعة 23 فيفري الى الخميس 1 مارس 2018 تم التنبيه على 50 قائمة من مجموع 96 قائمة قدمت مطلبها للمشاركة في الانتخابات البلدية بدائرة بنزرت.
مشيرا الى انه تم رصد اخلالات طالت نقص الوثائق وعدم القيام بالتصاريح الضريبية والبلدية وارجاع المنحة الانتخابية وعدم التسجيل في سجل الناخبين واحترام الترتيب في القائمات الأصلية. وخلص محدثنا انه سيتم تعليق القائمات المقبولة والمرفوضة على حد سواء يوم الجمعة 2 مارس 2018 بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية بنزرت .وانه يبقى بالإمكان التوجه في مرحلة لاحقة إلى دائرة المحكمة الإدارية.
مكتب الشروق ـ بنزرت: إيمان عبد الستار
أوضح السيد «يسري بن حسين» عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية بنزرت انه الى حدود اليوم الرابع من فترة البت الموزعة على الفترة من الجمعة 23 فيفري الى الخميس 1 مارس 2018 تم التنبيه على 50 قائمة من مجموع 96 قائمة قدمت مطلبها للمشاركة في الانتخابات البلدية بدائرة بنزرت.
مشيرا الى انه تم رصد اخلالات طالت نقص الوثائق وعدم القيام بالتصاريح الضريبية والبلدية وارجاع المنحة الانتخابية وعدم التسجيل في سجل الناخبين واحترام الترتيب في القائمات الأصلية. وخلص محدثنا انه سيتم تعليق القائمات المقبولة والمرفوضة على حد سواء يوم الجمعة 2 مارس 2018 بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية بنزرت .وانه يبقى بالإمكان التوجه في مرحلة لاحقة إلى دائرة المحكمة الإدارية.
-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018
-
-
19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018
-
19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
-
19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
-
18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
-
18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
-
18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
-
18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
-
-
17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
-
17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
-
17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
-
16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
-
16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
27 فيفري 2018