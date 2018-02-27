سوسة: حجز كمية من المخدرات لدى 3 أشخاص أحدهم رجل تعليم

مكتب الساحل- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: نجحت فرقة الأمن بسوسة ليلة البارحة من إلقاء القبض على 3 اشخاص من ولاية القصرين أحدهم رجل تعليم وبحوزتهم كمية من مادة مخدرة قدرت بحوالي 2.3 كغ.

وتم حجز الكمية ومراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ بهم رهن الإيقاف حتى يتم عرضهم في الأيام القادمة على احد الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليهم.