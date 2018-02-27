عقوبات أميركية جديدة على ليبيا

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على ليبيا، تشمل 6 أشخاص و 24 كيانا تجاريا و7 سفن، تورطوا في مجال تهريب النفط الليبي إلى أوروبا.

وتأتي تلك العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13726 لتهديد هؤلاء الكيانات والأفراد السلام والأمن والاستقرار في ليبيا من خلال الإنتاج غير المشروع، أو تكرير أو سمسرة أو بيع أو شراء أو تصدير النفط الليبي أو امتلاكه أو السيطرة عليه من قبلهم.

وتشمل العقوبات التي تم الإعلان عنها يوم الإثنين 26 فيفري 2018، كلا من الليبي فهمي بن خليفة والمالطي دارين ديبونو والمالطي غوردون ديبونو والمالطيين رودريك غريش وتيرينس ميكالف والمصري أحمد إبراهيم حسن.