آخر تطورات إصابة نيمار قبل مباراة ريال مدريد

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جاء توقيت إصابة البرازيلي نيمار في وقت حساس للغاية بالنسبة لفريقه باريس سان جيرمان، خاصة وأن الأخير تنتظره مباراة مهمة جدا أمام ريال مدريد بعد 8 أيام من الآن في أبطال أوروبا.
وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن اللاعب البرازيلي الذي خرج من المباراة، محمولا على نقالة، أجرى عدة فحوصات جديدة، في وقت متأخر، أمس الأحد.
وتابعت "وصل اللاعب البرازيلي، إلى المستشفى في الثانية عشرة من منتصف الليل، وغادر بعد ساعة و20 دقيقة، لكنه لا زال في حاجة لإجراء فحوصات أخرى".
وأضافت "تم استبعاد إصابة نيمار بأي كسر في قدمه، لكن الإصابة عبارة عن التواء شديد في الكاحل".
وواصلت "هناك بعض الشكوك الآن حول مشاركة اللاعب أمام ريال مدريد، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، بعدما تأكد غيابه عن مباراتي فريقه المقبلتين في الدوري".
وكان أوناي إيمري، مدرب سان جيرمان، قد تحدث عن إمكانية لحاق نجم السامبا بمباراة ريال مدريد، لكن اللاعب تياجو سيلفا، أثار الشكوك، بعدما صرح عقب مباراة الأمس، بأنه شاهد كاحل نيمار وقد تورم بصورة ملحوظة.
وبدا مواطن نيمار تياغو سيلفا متشائما باحتمال مشاركة زميله مجددا أمام مرسيليا في ربع نهائي الكأس، الأربعاء، لأن "كاحله كان منتفخا حقا. أنا لست طبيبا، لكني أعتقد بأنه لن يتمكن من المشاركة الأربعاء".
وتابع البرازيلي لشبكة "كانال بلوس" الفرنسية "يجب أن يرتاح".
وكان رأي حارس المرمى الفونس أريولا مشابها بقوله "صحيح أن رؤية ذلك كانت مؤثرة ... كان (الكاحل) متورما جدا. لا أعرف متى سيعود وآمل ذلك في وقت قريب".
جاء توقيت إصابة البرازيلي نيمار في وقت حساس للغاية بالنسبة لفريقه باريس سان جيرمان، خاصة وأن الأخير تنتظره مباراة مهمة جدا أمام ريال مدريد بعد 8 أيام من الآن في أبطال أوروبا.
وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن اللاعب البرازيلي الذي خرج من المباراة، محمولا على نقالة، أجرى عدة فحوصات جديدة، في وقت متأخر، أمس الأحد.
وتابعت "وصل اللاعب البرازيلي، إلى المستشفى في الثانية عشرة من منتصف الليل، وغادر بعد ساعة و20 دقيقة، لكنه لا زال في حاجة لإجراء فحوصات أخرى".
وأضافت "تم استبعاد إصابة نيمار بأي كسر في قدمه، لكن الإصابة عبارة عن التواء شديد في الكاحل".
وواصلت "هناك بعض الشكوك الآن حول مشاركة اللاعب أمام ريال مدريد، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، بعدما تأكد غيابه عن مباراتي فريقه المقبلتين في الدوري".
وكان أوناي إيمري، مدرب سان جيرمان، قد تحدث عن إمكانية لحاق نجم السامبا بمباراة ريال مدريد، لكن اللاعب تياجو سيلفا، أثار الشكوك، بعدما صرح عقب مباراة الأمس، بأنه شاهد كاحل نيمار وقد تورم بصورة ملحوظة.
وبدا مواطن نيمار تياغو سيلفا متشائما باحتمال مشاركة زميله مجددا أمام مرسيليا في ربع نهائي الكأس، الأربعاء، لأن "كاحله كان منتفخا حقا. أنا لست طبيبا، لكني أعتقد بأنه لن يتمكن من المشاركة الأربعاء".
وتابع البرازيلي لشبكة "كانال بلوس" الفرنسية "يجب أن يرتاح".
وكان رأي حارس المرمى الفونس أريولا مشابها بقوله "صحيح أن رؤية ذلك كانت مؤثرة ... كان (الكاحل) متورما جدا. لا أعرف متى سيعود وآمل ذلك في وقت قريب".
-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018
-
-
19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018
-
19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
-
19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
-
18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
-
18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
-
18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
-
18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
-
-
17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
-
17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
-
17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
-
16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
-
16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
27 فيفري 2018