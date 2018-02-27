محكمة موريتانية تسجن عناصر خلية "داعشية"

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قضت محكمة الجنايات في العاصمة الموريتانية نواكشوط بسجن 11 متهما بتهمة تشكيل خلية تابعة لتنظيم "داعش"، لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات.
وذكر مصدر أمني أن المحكمة أدانت أعضاء الخلية بالتخطيط للقيام بأعمال تهدف إلى "الإيحاء بوجود قوى لداعش في موريتانيا" خلال فترة انعقاد القمة العربية التي استضافتها نواكشوط في 2016.
وتابع المصدر أن أعضاء الخلية خططوا خصوصا لإطلاق هتافات وتعليق لافتات وكتابة شعارات مؤيدة للتنظيم المتطرف خلال فترة انعقاد القمة.
من جانبه كشف مصدر قضائي أن المحكمة حكمت بسجن زعيم الخلية أحمد كوري ولد جدو وسبعة متهمين آخرين لمدة عشر سنوات مع النفاذ، بعدما أدانتهم بتهمة "تأسيس تجمع يهدف إلى التحضير لارتكاب جرائم إرهابية"، فيما حكمت على الثلاثة الآخرين بالسجن مع النفاذ لمدة خمس سنوات، بعدما أدانتهم بتهمة "الدعوة إلى الانضمام إلى تجمع له صلة بأعمال إرهابية".
قضت محكمة الجنايات في العاصمة الموريتانية نواكشوط بسجن 11 متهما بتهمة تشكيل خلية تابعة لتنظيم "داعش"، لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات.
وذكر مصدر أمني أن المحكمة أدانت أعضاء الخلية بالتخطيط للقيام بأعمال تهدف إلى "الإيحاء بوجود قوى لداعش في موريتانيا" خلال فترة انعقاد القمة العربية التي استضافتها نواكشوط في 2016.
وتابع المصدر أن أعضاء الخلية خططوا خصوصا لإطلاق هتافات وتعليق لافتات وكتابة شعارات مؤيدة للتنظيم المتطرف خلال فترة انعقاد القمة.
من جانبه كشف مصدر قضائي أن المحكمة حكمت بسجن زعيم الخلية أحمد كوري ولد جدو وسبعة متهمين آخرين لمدة عشر سنوات مع النفاذ، بعدما أدانتهم بتهمة "تأسيس تجمع يهدف إلى التحضير لارتكاب جرائم إرهابية"، فيما حكمت على الثلاثة الآخرين بالسجن مع النفاذ لمدة خمس سنوات، بعدما أدانتهم بتهمة "الدعوة إلى الانضمام إلى تجمع له صلة بأعمال إرهابية".
-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018
-
-
19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018
-
19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
-
19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
-
18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
-
18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
-
18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
-
18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
-
-
17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
-
17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
-
17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
-
16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
-
16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
27 فيفري 2018