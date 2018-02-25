مفاجأة أبل في 2018 بطرح أكبر هواتفها على الإطلاق

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تستعد أبل لإطلاق ثلاثة هواتف ذكية جديدة هذا العام، بما في ذلك أكبر هاتف آيفون على الإطلاق، وفقا لما ذكرته بلومبرغ نقلا عن مصادر مطلعة.
وتتضمن الهواتف الثلاثة أيضا هاتف بنفس حجم هاتف آيفون تن الحالي ونموذج أقل سعرا يحتوي على بعض الخواص الرئيسية للهاتف الشهير.
وقال التقرير إن الشركة المصنعة لهواتف آيفون تجري بالفعل اختبارات إنتاج مع موردين ومن المتوقع أن تعلن عن الهواتف الجديدة في خريف العام الحالي. لكن التقرير أضاف ان الخطط قد تتغير.
ولم ترد آبل على الفور على طلب للتعقيب.
وفي وقت سابق من هذا الشهر توقعت الشركة التي مقرها كوبرتينو إيرادات مخيبة للآمال تتراوح بين 60 مليار و62 مليار دولار في الربع الثاني من سنتها المالية والذي ينتهي بنهاية مارس آذار، فيما أشارت تقارير وسائل إعلام إلى تباطؤ الطلب على آيفون تن بعد أن عجزت مبيعات الهاتف عن مجاراة التوقعات في فترة ما قبل عطلة عيد الميلاد.
ومع اتجاه السوق العالمية للهواتف الذكية لأن تظل مستقرة أو ربما تنكمش بعد نمو هزيل بلغ وحدا بالمئة العام الماضي، يركز البائعون على الخواص المصممة لتشجيع المستهلكين على التخلي عن هواتفهم القديمة في وقت مبكر عما كانوا يفعلون في السابق.
وقالت بلومبرج إن هاتف آيفون العملاق، الذي يشبه جهاز نصف لوحي (فابلت)، سيكون مزودا بشاشة 6.5 بوصة. بينما سيكون حجم الهاتف مماثلا لحجم آيفون 8 بلس، وإن الشاشة ستكون أكبر بمقدار بوصة واحدة بفضل التصميم بنظام الحافة إلى الحافة.
تستعد أبل لإطلاق ثلاثة هواتف ذكية جديدة هذا العام، بما في ذلك أكبر هاتف آيفون على الإطلاق، وفقا لما ذكرته بلومبرغ نقلا عن مصادر مطلعة.
وتتضمن الهواتف الثلاثة أيضا هاتف بنفس حجم هاتف آيفون تن الحالي ونموذج أقل سعرا يحتوي على بعض الخواص الرئيسية للهاتف الشهير.
وقال التقرير إن الشركة المصنعة لهواتف آيفون تجري بالفعل اختبارات إنتاج مع موردين ومن المتوقع أن تعلن عن الهواتف الجديدة في خريف العام الحالي. لكن التقرير أضاف ان الخطط قد تتغير.
ولم ترد آبل على الفور على طلب للتعقيب.
وفي وقت سابق من هذا الشهر توقعت الشركة التي مقرها كوبرتينو إيرادات مخيبة للآمال تتراوح بين 60 مليار و62 مليار دولار في الربع الثاني من سنتها المالية والذي ينتهي بنهاية مارس آذار، فيما أشارت تقارير وسائل إعلام إلى تباطؤ الطلب على آيفون تن بعد أن عجزت مبيعات الهاتف عن مجاراة التوقعات في فترة ما قبل عطلة عيد الميلاد.
ومع اتجاه السوق العالمية للهواتف الذكية لأن تظل مستقرة أو ربما تنكمش بعد نمو هزيل بلغ وحدا بالمئة العام الماضي، يركز البائعون على الخواص المصممة لتشجيع المستهلكين على التخلي عن هواتفهم القديمة في وقت مبكر عما كانوا يفعلون في السابق.
وقالت بلومبرج إن هاتف آيفون العملاق، الذي يشبه جهاز نصف لوحي (فابلت)، سيكون مزودا بشاشة 6.5 بوصة. بينما سيكون حجم الهاتف مماثلا لحجم آيفون 8 بلس، وإن الشاشة ستكون أكبر بمقدار بوصة واحدة بفضل التصميم بنظام الحافة إلى الحافة.
-
07:26الملك محمد السادس يجري عملية جراحية على القلب بباريس
27 فيفري 2018
-
07:14محكمة موريتانية تسجن عناصر خلية "داعشية"
27 فيفري 2018
-
06:45آخر تطورات إصابة نيمار قبل مباراة ريال مدريد
27 فيفري 2018
-
00:39مفاجأة أبل في 2018 بطرح أكبر هواتفها على الإطلاق
27 فيفري 2018
-
00:22السعودية: إعفاء امراء وتعيين آخرين بأوامر ملكية
27 فيفري 2018
-
-
23:49قفصة: غدا الحسم في عودة الانتاج وفض اعتصامات الحوض المنجمي
26 فيفري 2018
-
23:23تطاوين: 12 عاملا بـ"وينستار" يحتجون على طردهم التعسفي ويهدّدون بالتصعيد
26 فيفري 2018
-
23:05رئيس الفيفا يؤيد اعتماد "تقنية الفيديو" في مونديال 2018
26 فيفري 2018
-
-
22:25الافراج عن الأمنيين الموقوفين في قضية الارهابي عامر البلعزي
26 فيفري 2018
-
22:15ملك المغرب يخضع لعملية جراحية ناجحة
26 فيفري 2018
-
22:03بالفيديو.. الغرياني: عبير موسي تروّج للفكر الديكتاتوري القديم
26 فيفري 2018
-
21:48محكمة أمريكية عليا ترفض طلب ترامب بإلغاء برنامج حماية "الحالمين"
26 فيفري 2018
-
21:30الشاهد: مشروع قانون يتعلق بالمؤسسات الناشئة يعرض قريبا على البرلمان
26 فيفري 2018
-
21:05بنزرت: حريق بميناء الصيد البحري بجرزونة
26 فيفري 2018
-
-
20:44تنصيب المعتمد الجديد لساقية سيدي يوسف
26 فيفري 2018
-
20:29تطاوين: الاتفاق على تفعيل صندوق الاستثمارب80 مليارا قبل 19 مارس القادم
26 فيفري 2018
-
20:15بنزرت: إرسال 50 تنبيها منذ انطلاق فترة البت في القائمات الانتخابية
26 فيفري 2018