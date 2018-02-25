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يوم الثلاثاء 27 فيفري 2018
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مفاجأة أبل في 2018 بطرح أكبر هواتفها على الإطلاق
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الأولى
مفاجأة أبل في 2018 بطرح أكبر هواتفها على الإطلاق
27 فيفري 2018 | 00:39

تستعد أبل لإطلاق ثلاثة هواتف ذكية جديدة هذا العام، بما في ذلك أكبر هاتف آيفون على الإطلاق، وفقا لما ذكرته بلومبرغ نقلا عن مصادر مطلعة.

 وتتضمن الهواتف الثلاثة أيضا هاتف بنفس حجم هاتف آيفون تن الحالي ونموذج أقل سعرا يحتوي على بعض الخواص الرئيسية للهاتف الشهير.

 وقال التقرير إن الشركة المصنعة لهواتف آيفون تجري بالفعل اختبارات إنتاج مع موردين ومن المتوقع أن تعلن عن الهواتف الجديدة في خريف العام الحالي. لكن التقرير أضاف ان الخطط قد تتغير.

 ولم ترد آبل على الفور على طلب للتعقيب.

 وفي وقت سابق من هذا الشهر توقعت الشركة التي مقرها كوبرتينو إيرادات مخيبة للآمال تتراوح بين 60 مليار و62 مليار دولار في الربع الثاني من سنتها المالية والذي ينتهي بنهاية مارس آذار، فيما أشارت تقارير وسائل إعلام إلى تباطؤ الطلب على آيفون تن بعد أن عجزت مبيعات الهاتف عن مجاراة التوقعات في فترة ما قبل عطلة عيد الميلاد.

 ومع اتجاه السوق العالمية للهواتف الذكية لأن تظل مستقرة أو ربما تنكمش بعد نمو هزيل بلغ وحدا بالمئة العام الماضي، يركز البائعون على الخواص المصممة لتشجيع المستهلكين على التخلي عن هواتفهم القديمة في وقت مبكر عما كانوا يفعلون في السابق.

وقالت بلومبرج إن هاتف آيفون العملاق، الذي يشبه جهاز نصف لوحي (فابلت)، سيكون مزودا بشاشة 6.5 بوصة. بينما سيكون حجم الهاتف مماثلا لحجم آيفون 8 بلس، وإن الشاشة ستكون أكبر بمقدار بوصة واحدة بفضل التصميم بنظام الحافة إلى الحافة.

سكاي نيوز عربية
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مفاجأة أبل في 2018 بطرح أكبر هواتفها على الإطلاق
27 فيفري 2018 السّاعة 00:39
تستعد أبل لإطلاق ثلاثة هواتف ذكية جديدة هذا العام، بما في ذلك أكبر هاتف آيفون على الإطلاق، وفقا لما ذكرته...
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المزيد من الأخبار...
الأولى
مفاجأة أبل في 2018 بطرح أكبر هواتفها على الإطلاق
27 فيفري 2018 | 00:39

تستعد أبل لإطلاق ثلاثة هواتف ذكية جديدة هذا العام، بما في ذلك أكبر هاتف آيفون على الإطلاق، وفقا لما ذكرته بلومبرغ نقلا عن مصادر مطلعة.

 وتتضمن الهواتف الثلاثة أيضا هاتف بنفس حجم هاتف آيفون تن الحالي ونموذج أقل سعرا يحتوي على بعض الخواص الرئيسية للهاتف الشهير.

 وقال التقرير إن الشركة المصنعة لهواتف آيفون تجري بالفعل اختبارات إنتاج مع موردين ومن المتوقع أن تعلن عن الهواتف الجديدة في خريف العام الحالي. لكن التقرير أضاف ان الخطط قد تتغير.

 ولم ترد آبل على الفور على طلب للتعقيب.

 وفي وقت سابق من هذا الشهر توقعت الشركة التي مقرها كوبرتينو إيرادات مخيبة للآمال تتراوح بين 60 مليار و62 مليار دولار في الربع الثاني من سنتها المالية والذي ينتهي بنهاية مارس آذار، فيما أشارت تقارير وسائل إعلام إلى تباطؤ الطلب على آيفون تن بعد أن عجزت مبيعات الهاتف عن مجاراة التوقعات في فترة ما قبل عطلة عيد الميلاد.

 ومع اتجاه السوق العالمية للهواتف الذكية لأن تظل مستقرة أو ربما تنكمش بعد نمو هزيل بلغ وحدا بالمئة العام الماضي، يركز البائعون على الخواص المصممة لتشجيع المستهلكين على التخلي عن هواتفهم القديمة في وقت مبكر عما كانوا يفعلون في السابق.

وقالت بلومبرج إن هاتف آيفون العملاق، الذي يشبه جهاز نصف لوحي (فابلت)، سيكون مزودا بشاشة 6.5 بوصة. بينما سيكون حجم الهاتف مماثلا لحجم آيفون 8 بلس، وإن الشاشة ستكون أكبر بمقدار بوصة واحدة بفضل التصميم بنظام الحافة إلى الحافة.

سكاي نيوز عربية
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مفاجأة أبل في 2018 بطرح أكبر هواتفها على الإطلاق
27 فيفري 2018 السّاعة 00:39
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النوري الصل
تونس... والحاجة الى نخبة سياسية جديدة
المتأمل في المنتوج الخطابي للنخب الحزبية في بلادنا اليوم، يلاحظ دون عناء الانحطاط الخطير الذي آل إليه خطابها السياسي. حيث نجد أنفسنا أمام خطاب تحضر فيه كل مفردات التهريج السياسي ....
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