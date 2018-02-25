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يوم الثلاثاء 27 فيفري 2018
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السعودية: إعفاء امراء وتعيين آخرين بأوامر ملكية
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الأولى
السعودية: إعفاء امراء وتعيين آخرين بأوامر ملكية
27 فيفري 2018 | 00:22

أصدر الملك سلمان مجموعة من الأوامر الملكية، مساء الاثنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، تضمنت إعفاءات وتعيينات في وزارة الدفاع.

 وحسب الأوامر، تنهى خدمة الفريق الأول الركن عبد الرحمن بن صالح بن عبد الله البنيان، رئيس هيئة الأركان العامة بإحالته على التقاعد، فيما يرقى الفريق الركن فياض بن حامد بن رقاد الرويلي، نائب رئيس هيئة الأركان العامة إلى رتبة فريق أول ركن، ويعين رئيسا لهيئة الأركان العامة.

 وتنهى خدمة الفريق الركن محمد بن عوض بن منصور سحيم، قائد قوات الدفاع الجوي بإحالته إلى التقاعد، ويعفى الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود قائد القوات البرية من منصبه، ويعين قائدا للقوات المشتركة برتبة فريق ركن.

 ويرقى اللواء الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع إلى رتبة فريق ركن، ويعين نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة، كما يرقى اللواء الركن جار الله بن محمد بن جار الله العلويط إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائدا لقوة الصواريخ الاستراتيجية.

 ويرقى اللواء الركن فهد بن عبد الله بن محمد المطير إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائدا للقوات البرية، كما يرقى اللواء الركن مزيد بن سليمان بن مزيد العمرو إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائدا لقوات الدفاع الجوي.

ويرقى اللواء الطيار الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز آل سعود إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائدا للقوات الجوية.

كما شملت الأوامر الملكية تعيين عبد الرحمن بن صالح البنيان مستشارا بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن.

وشملت أيضا إعفاء الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الجوف من منصبه، بناء على طلبه، وتعيين الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود أميرا لمنطقة الجوف بمرتبة وزير.

كما عين الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز آل سعود مستشارا للملك بمرتبة وزير، والأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز آل سعود مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

 

وعين أيضا الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود نائبا لأمير منطقة عسير بمرتبة وزير، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود نائبا لأمير منطقة حائل بالمرتبة الممتازة.

 

كما عين الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

 

 

سكاي نيوز
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الأولى
السعودية: إعفاء امراء وتعيين آخرين بأوامر ملكية
27 فيفري 2018 | 00:22

أصدر الملك سلمان مجموعة من الأوامر الملكية، مساء الاثنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، تضمنت إعفاءات وتعيينات في وزارة الدفاع.

 وحسب الأوامر، تنهى خدمة الفريق الأول الركن عبد الرحمن بن صالح بن عبد الله البنيان، رئيس هيئة الأركان العامة بإحالته على التقاعد، فيما يرقى الفريق الركن فياض بن حامد بن رقاد الرويلي، نائب رئيس هيئة الأركان العامة إلى رتبة فريق أول ركن، ويعين رئيسا لهيئة الأركان العامة.

 وتنهى خدمة الفريق الركن محمد بن عوض بن منصور سحيم، قائد قوات الدفاع الجوي بإحالته إلى التقاعد، ويعفى الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود قائد القوات البرية من منصبه، ويعين قائدا للقوات المشتركة برتبة فريق ركن.

 ويرقى اللواء الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع إلى رتبة فريق ركن، ويعين نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة، كما يرقى اللواء الركن جار الله بن محمد بن جار الله العلويط إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائدا لقوة الصواريخ الاستراتيجية.

 ويرقى اللواء الركن فهد بن عبد الله بن محمد المطير إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائدا للقوات البرية، كما يرقى اللواء الركن مزيد بن سليمان بن مزيد العمرو إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائدا لقوات الدفاع الجوي.

ويرقى اللواء الطيار الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز آل سعود إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائدا للقوات الجوية.

كما شملت الأوامر الملكية تعيين عبد الرحمن بن صالح البنيان مستشارا بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن.

وشملت أيضا إعفاء الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الجوف من منصبه، بناء على طلبه، وتعيين الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود أميرا لمنطقة الجوف بمرتبة وزير.

كما عين الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز آل سعود مستشارا للملك بمرتبة وزير، والأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز آل سعود مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

 

وعين أيضا الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود نائبا لأمير منطقة عسير بمرتبة وزير، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود نائبا لأمير منطقة حائل بالمرتبة الممتازة.

 

كما عين الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

 

 

سكاي نيوز
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