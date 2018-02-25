المجلس الأعلى للقضاء يعتبر 'انتهاك أمنيين لحرمة محكمة بن عروس ضربا لاستقلالية السلطة القضائية '

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إعتبر المجلس الأعلى للقضاء، في بيان أصدره مساء اليوم الاثنين، إن تجمهر مجموعات من الأمنيين الحاملين للسلاح وانتهاكهم لحرمة المحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية تتبعات قضائية موجهة ضد بعض زملائهم يعد "ضربا لاستقلالية السلطة القضائية وعملا غير مسؤول".
واوضح المجلس في بيانه أن ما صدر عن هذه المجموعات الأمنية فيه " مساس من استقلالية القرار القضائي وارتهان له" كما انه يمثل "اعتداءا مباشرا على حرمة المحاكم و قضاتها" مضيفا ان هذه الممارسات من شانها زعزعة الثقة في الجهاز القضائي بما يهدد مقومات و أسس النظام الجمهوري الديمقراطي " محملا السلطة التنفيذية المسؤولية عن تدهور الوضع الأمني بالمحاكم .
واشار البيان الى ان المجلس المجتمع اليوم الاثنين بصورة طارئة بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قد علق أعضاؤه اعمال الجلسة العامة وتحولوا على عجل للمحكمة المذكورة ليعاينوا تجمهر مجموعات من الامنيين انتهكوا حرمة المحكمة وكانوا حاملين للسلاح وتنقلوا الى مقر المحكمة بمختلف الوسائل الموضوعة على ذمتهم من طرف الدولة .
ودعا المجلس الاعلى للقضاء الحكومة الى تعزيز أمن المحاكم و إخضاعه مباشرة للسلطة المباشرة للمشرفين على المحاكم كما دعا المجلس الحكومة إلى "اتخاذ الوسائل القانونية و المادية اللازمة لتأمين المحاكم و الإطار القضائي".
من جهة أخرى دعا المجلس الأعلى للقضاء القضاة إلى التمسك باستقلاليتهم و اتخاذ قراراتهم بمعزل عن "مجموعات الضغط والنفوذ"، وفق نص البيان.
إعتبر المجلس الأعلى للقضاء، في بيان أصدره مساء اليوم الاثنين، إن تجمهر مجموعات من الأمنيين الحاملين للسلاح وانتهاكهم لحرمة المحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية تتبعات قضائية موجهة ضد بعض زملائهم يعد "ضربا لاستقلالية السلطة القضائية وعملا غير مسؤول".
واوضح المجلس في بيانه أن ما صدر عن هذه المجموعات الأمنية فيه " مساس من استقلالية القرار القضائي وارتهان له" كما انه يمثل "اعتداءا مباشرا على حرمة المحاكم و قضاتها" مضيفا ان هذه الممارسات من شانها زعزعة الثقة في الجهاز القضائي بما يهدد مقومات و أسس النظام الجمهوري الديمقراطي " محملا السلطة التنفيذية المسؤولية عن تدهور الوضع الأمني بالمحاكم .
واشار البيان الى ان المجلس المجتمع اليوم الاثنين بصورة طارئة بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قد علق أعضاؤه اعمال الجلسة العامة وتحولوا على عجل للمحكمة المذكورة ليعاينوا تجمهر مجموعات من الامنيين انتهكوا حرمة المحكمة وكانوا حاملين للسلاح وتنقلوا الى مقر المحكمة بمختلف الوسائل الموضوعة على ذمتهم من طرف الدولة .
ودعا المجلس الاعلى للقضاء الحكومة الى تعزيز أمن المحاكم و إخضاعه مباشرة للسلطة المباشرة للمشرفين على المحاكم كما دعا المجلس الحكومة إلى "اتخاذ الوسائل القانونية و المادية اللازمة لتأمين المحاكم و الإطار القضائي".
من جهة أخرى دعا المجلس الأعلى للقضاء القضاة إلى التمسك باستقلاليتهم و اتخاذ قراراتهم بمعزل عن "مجموعات الضغط والنفوذ"، وفق نص البيان.
-
07:26الملك محمد السادس يجري عملية جراحية على القلب بباريس
27 فيفري 2018
-
07:14محكمة موريتانية تسجن عناصر خلية "داعشية"
27 فيفري 2018
-
06:45آخر تطورات إصابة نيمار قبل مباراة ريال مدريد
27 فيفري 2018
-
00:39مفاجأة أبل في 2018 بطرح أكبر هواتفها على الإطلاق
27 فيفري 2018
-
00:22السعودية: إعفاء امراء وتعيين آخرين بأوامر ملكية
27 فيفري 2018
-
-
23:49قفصة: غدا الحسم في عودة الانتاج وفض اعتصامات الحوض المنجمي
26 فيفري 2018
-
23:23تطاوين: 12 عاملا بـ"وينستار" يحتجون على طردهم التعسفي ويهدّدون بالتصعيد
26 فيفري 2018
-
23:05رئيس الفيفا يؤيد اعتماد "تقنية الفيديو" في مونديال 2018
26 فيفري 2018
-
-
22:25الافراج عن الأمنيين الموقوفين في قضية الارهابي عامر البلعزي
26 فيفري 2018
-
22:15ملك المغرب يخضع لعملية جراحية ناجحة
26 فيفري 2018
-
22:03بالفيديو.. الغرياني: عبير موسي تروّج للفكر الديكتاتوري القديم
26 فيفري 2018
-
21:48محكمة أمريكية عليا ترفض طلب ترامب بإلغاء برنامج حماية "الحالمين"
26 فيفري 2018
-
21:30الشاهد: مشروع قانون يتعلق بالمؤسسات الناشئة يعرض قريبا على البرلمان
26 فيفري 2018
-
21:05بنزرت: حريق بميناء الصيد البحري بجرزونة
26 فيفري 2018
-
-
20:44تنصيب المعتمد الجديد لساقية سيدي يوسف
26 فيفري 2018
-
20:29تطاوين: الاتفاق على تفعيل صندوق الاستثمارب80 مليارا قبل 19 مارس القادم
26 فيفري 2018
-
20:15بنزرت: إرسال 50 تنبيها منذ انطلاق فترة البت في القائمات الانتخابية
26 فيفري 2018