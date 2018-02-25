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يوم الثلاثاء 27 فيفري 2018
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تونس... والحاجة الى نخبة سياسية جديدة
المتأمل في المنتوج الخطابي للنخب الحزبية في بلادنا اليوم، يلاحظ دون عناء الانحطاط الخطير الذي آل إليه خطابها السياسي. حيث نجد أنفسنا أمام خطاب تحضر فيه كل مفردات التهريج السياسي ....
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كاريكاتير اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 27 فيفري 2018

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كاريكاتير اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 27 فيفري 2018

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الملك محمد السادس يجري عملية جراحية على القلب بباريس
27 فيفري 2018 السّاعة 07:26
أجرى ملك المغرب محمد السادس الاثنين عملية جراحية في القلب تكللت بالنجاح. ونقلت وكالة "المغرب العربي" للأنباء...
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محكمة موريتانية تسجن عناصر خلية "داعشية"
27 فيفري 2018 السّاعة 07:14
قضت محكمة الجنايات في العاصمة الموريتانية نواكشوط بسجن 11 متهما بتهمة تشكيل خلية تابعة لتنظيم "داعش"، لفترات...
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آخر تطورات إصابة نيمار قبل مباراة ريال مدريد
27 فيفري 2018 السّاعة 06:45
جاء توقيت إصابة البرازيلي نيمار في وقت حساس للغاية بالنسبة لفريقه باريس سان جيرمان، خاصة وأن الأخير تنتظره...
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مفاجأة أبل في 2018 بطرح أكبر هواتفها على الإطلاق
27 فيفري 2018 السّاعة 00:39
تستعد أبل لإطلاق ثلاثة هواتف ذكية جديدة هذا العام، بما في ذلك أكبر هاتف آيفون على الإطلاق، وفقا لما ذكرته...
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النوري الصل
تونس... والحاجة الى نخبة سياسية جديدة
المتأمل في المنتوج الخطابي للنخب الحزبية في بلادنا اليوم، يلاحظ دون عناء الانحطاط الخطير الذي آل إليه خطابها السياسي. حيث نجد أنفسنا أمام خطاب تحضر فيه كل مفردات التهريج السياسي ....
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عاجل: نتائج انتخابات جمعية القضاة التونسيين جريدة الشروق ليوم الإثنين 26 فيفري 2018 رفض تسجيل اسم حفيدة كلثوم كنو باريس سان جيرمان يهزم مارسيليا ويخسر نيمار عاجل - خاص: إيقاف ضابطين بشبهة "تعذيب إرهابي" شارك في... سيدي عيش: وفاة شاب في حادث مرور تطاوين: إسقاط قائمتان إنتخابيتان احداهما لنداء تونس‎ عبير موسي: "احكام الحكم المحلي لن تطبق ولو على جثّتنا"
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