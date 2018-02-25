شرطة دبي تكشف سبب وفاة الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي

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أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، الاثنين، أن تقرير الطب الشرعي أظهر أن وفاة الممثلة الهندية سريديفي كابور كانت نتيجة غرقها في حمام غرفتها الفندقية عقب فقدانها الوعي.
وأوضحت شرطة دبي في بيان لها نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن ملف القضية تمت إحالته إلى النيابة العامة في دبي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لما هو مُتبع في مثل هذه الحالات.
وقال تقرير الطب الشرعي ان وفاة الممثلة الهندية سريديفي كابور جاءت نتيجة غرقها في حمام غرفتها
هذا وأشارت تقارير إعلامية، الأحد 25 فبراير إلى أن الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي، التي تعد من أوائل نجمات بوليوود توفيت في دبي، عن عمر 54 عاما، بعد إصابتها بسكتة قلبية.
وسريديفي متزوجة من المنتج بوني كابور، ولها ابنتان هما جهانفي وخوشي.
وقال سانجاي كابور، شقيق زوجها لصحيفة "إنديان إكسبريس"، إن النجمة المعروفة باسم سريديفي توفيت السبت في مدينة دبي الإماراتية خلال حضورها حفل زفاف.
وشاركت سريديفي في عدد من الأفلام بلغات مختلفة من بينها "التاميل" و"التيلوغو" و"المالايالامية" و"الكانادا" قبل أن تظهر في بوليوود عام 1978، وانقطعت لمدة 15 عاما عن التمثيل منذ عام 1997، قبل أن تعود إلى الساحة مجددا في الفيلم الكوميدي الدرامي "إنغليش فينغليش" عام 2012.
وفي عام 2013، حصلت سريديفي على وسام بادما شري، رابع أعلى جائزة مدنية تكريمية في الهند.
أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، الاثنين، أن تقرير الطب الشرعي أظهر أن وفاة الممثلة الهندية سريديفي كابور كانت نتيجة غرقها في حمام غرفتها الفندقية عقب فقدانها الوعي.
وأوضحت شرطة دبي في بيان لها نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن ملف القضية تمت إحالته إلى النيابة العامة في دبي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لما هو مُتبع في مثل هذه الحالات.
وقال تقرير الطب الشرعي ان وفاة الممثلة الهندية سريديفي كابور جاءت نتيجة غرقها في حمام غرفتها
هذا وأشارت تقارير إعلامية، الأحد 25 فبراير إلى أن الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي، التي تعد من أوائل نجمات بوليوود توفيت في دبي، عن عمر 54 عاما، بعد إصابتها بسكتة قلبية.
وسريديفي متزوجة من المنتج بوني كابور، ولها ابنتان هما جهانفي وخوشي.
وقال سانجاي كابور، شقيق زوجها لصحيفة "إنديان إكسبريس"، إن النجمة المعروفة باسم سريديفي توفيت السبت في مدينة دبي الإماراتية خلال حضورها حفل زفاف.
وشاركت سريديفي في عدد من الأفلام بلغات مختلفة من بينها "التاميل" و"التيلوغو" و"المالايالامية" و"الكانادا" قبل أن تظهر في بوليوود عام 1978، وانقطعت لمدة 15 عاما عن التمثيل منذ عام 1997، قبل أن تعود إلى الساحة مجددا في الفيلم الكوميدي الدرامي "إنغليش فينغليش" عام 2012.
وفي عام 2013، حصلت سريديفي على وسام بادما شري، رابع أعلى جائزة مدنية تكريمية في الهند.
-
19:10المباركي يشرف على جلسة تفاوض مع معتصمي الحوض المنجمي بمقر ولاية بقفصة
26 فيفري 2018
-
18:59شرطة دبي تكشف سبب وفاة الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي
26 فيفري 2018
-
18:42محترفو تونس في الخارج يواصلون الضغط على خيارات معلول
26 فيفري 2018
-
18:30الشراردة : حالات تسمّم في صفوف 25 تلميذا
26 فيفري 2018
-
-
18:05تجدّد عمليّات تخريب الموقع الأثري كستيليا دقاش
26 فيفري 2018
-
17:47ساديو ماني يتفوق على هيجواين وويليان
26 فيفري 2018
-
17:35التحاق رؤساء المناطق والفرق بالوقفة الاحتجاجية للامنيين امام محكمة بنعروس
26 فيفري 2018
-
17:22منشور موجّه للولاّة: إجراء المحاسبة المالية للمجامع المائية قبل هذا الموعد
26 فيفري 2018
-
17:05بالفيديو.. احتجاج طلبة علوم التربية امام وزارة التعليم العالي
26 فيفري 2018
-
16:57رئاسة الحكومة: تحديد موعد قبول مطالب المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
26 فيفري 2018
-
16:52الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بليبيا
26 فيفري 2018
-
16:42بالفيديو.. محمد الغرياني: فخور أني أعيش أزهى فترة من تاريخ تونس
26 فيفري 2018
-
16:24العبيدي تلتقي وزيرة الصحة والحيطة الاجتماعية والمساواة في الحكومة الإسبانية
26 فيفري 2018
-
16:10زيدان يعلق على إصابة نيمار.. ويدافع عن موقف راموس
26 فيفري 2018
-
15:57تطوير التعاون في المجال العسكري، أبرز محاور لقاء وزير الدفاع مع نظيرته الإسبانية
26 فيفري 2018
-
15:42خاص: حقيقة مقتل سائق تاكسي بجهة البلفيدير
26 فيفري 2018
-
15:21قابس: اصابة 3 اشخاص في حادث اصطدام قطار نقل بضائع بشاحنة ثقيلة
26 فيفري 2018
-
15:10أنباء صادمة عن إصابة نيمار
26 فيفري 2018
-
14:53بنزرت: الأساتذة النواب يحتجون ويطالبون الوزارة بالإدماج
26 فيفري 2018