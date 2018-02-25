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الأولى
محترفو تونس في الخارج يواصلون الضغط على خيارات معلول
26 فيفري 2018 | 18:42

يواصل المدير الفني للمنتخب التونسي نبيل معلول متابعة العناصر التونسية التي تنشط خارج الحدود  من اجل دعوة الابرز لتعزيز نسور قرطاج في مونديال روسيا 2018 .

وقد رصد موقع "كووورة " ابرز اللاعبين التونسيين في مختلف الدوريات الاوروبية والعربية واعد التقرير التالي:

هدف جديد للحرباوي

واصل المهاجم الدولي التونسي حمدي الحرباوي تالقه في الدوري البلجيكي حيث تمكن ا امس الأحد، من تسجيل هدف إنتصار فريقه زولته فرجايم أمام كورتريجك لحساب الجولة 28 من الدوري البلجيكي.

وسجل الحرباوي هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 85 من ركلة جزاء ليؤكد من جديد الى انه يمكن ان يكون ورقة رابحة لمدرب منتخب تونس نبيل معلول في مونديال روساي 2018 .

براون يسجل في بلجيكا

اما لاعب المنتخب  التونسي ومحترف نادي غنت البلجيكي ديلان براون فقد ساهم في انتصار فريقه السبت الماضي بهدفين لهدف واحد على حساب وازلاند بيفيرين وكان براون امضى الهدف الاول في الدقيقة 82 ..وبهذا الانتصار رفع فريق غنت رصيده من النقاط إلى 47 نقطة في المركز الرابع .

عودة للتألق في فرنسا

وفي الدوري الفرنسي استعاد  وهبي الخزري لذة معانقة الشباك، بعد ان استعاد مكانه نهاية الاسبوع في تشكيلة فريقه ران حيث سجل هدفا في الدقيقة 47 اثر ركلة جزاء ساهمت في فوزي فريقه بثنائية نظيفة.

اما المهاجم التونسي سيف الخاوي فقد انضم الى تشكيلة تروا في الدقيقة 69 .

ودوما في فرنسا لعب اسامة الحدادي مباراة كاملة مع فريقه ديجون الذي فاز على كون بثنائية نظيفة فيما سجل نعيم السليتي حضوره في هذا اللقاء في الدقيقة 70 .

وخاض الياس السخيري مباراة كاملة مع فريقه مونبليي الذي تعادل دون اهداف مع سترازبورج الذي تغيب عن تشكيلته اللاعب السابق للنادي الافريقي معتز الزمزمي .

ولعب يوهان توزجار 80 دقيقة مع فريقه سوشو  الذي انقاد الى الهزيمة امام اجاكسيو بثلاثة اهداف لهدفين (2 – 3).

وتغيب اللاعب بسام الصرارفي لاختيارات فنية عن مباراة فريقه نيس وبوردو والتي انتهت بالتعادل السلبي لحساب الجولة 27 للدوري الفرنسي .

ولعب الحارس  معز حسن  والذي عبر مدرب تونس نبيل ملعلول عن رغبته في ضمه الى المجموعة، مباراة كاملة مع في فريقه شاتورو الذي فاز على أجاكسيو بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، وتالق الحارس حسن وترك انطباعات جيدة وكان من بين العناصر التي ساهمت في فوز فريقه .

توهج في السويد

وفي السويد ساهم اللاعب التونسي عصام الجبالي في فوز فريقه ''ايلفسبورج"' على '' فازلوند'' بنتيجة أربعة أهداف دون رد  لحساب لقاء الكأس الذي جمعهما امس الاحد .

وتمكن المهاجم عصام الجبالي الذي لعب مقابلة كاملة من تسجيل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 80 وهو الهدف الشخصي الثاني له  في المسابقة.

مشاركة إيجابية للعلاقي

وفي المانيا لعب سامي العلاقي اساسيا في تشكيلة  سانت باولي الالماني الذي حقق  امس ، إنتصارا صعبا على حساب ضيفه هولستين كيل، لحساب الجولة 24 من الدرجة الثانية الالمانية .

وفي الدوري التركي لعب المدافع الدولي التونسي صيام بن يوسف مباراة كاملة مع فريقه قاسم باشا الذي انهزم امام قيصر سبور بثلاثة اهداف لهدفين 2 - 3 .

قلق في إيطاليا

وفي ايطاليا اكتفى كريم العريبي باللعب 42 دقيقة مع فريقه تشيزينا الذي انهزم امام اسكولي بهدفين لهدف ، وجاء خروج العريبي بسبب تعرضه للاصابة .

الجزيري يواصل التسجيل

تالق سيف الدين الجزيري مع طنطا وسجل هدفا كما انه كان وراء ركلة الجزاء التي احرزها فريقه والتي جاء على اثرها الهدف الثاني لطنطا امام الاسماعيلي، الذي اختطف التعادل في الربع ساعة الاخير من المواجهة 2-2 .

نجاح بن عمر والمثلوثي في السعودية

كما تالق امين بن عمر في تشكيلة اهلي جدة وساهم في تاهله الى الدور نصف نهائي كأس خادم العرمين بعد ان سجل ركلة جزاء الاخيرة امام نادي الفيحاء (4 - 3) بعد ان انتهت المباراة بالتعادل هدفين لهدفين (2 – 2).

وفي نفس المسابقة، تالق الحارس الدولي التونسي ايمن المثلوثي مع الباطن الذي ازاح فريق الفرجاني ساسي نادي النصر،  كما ازاح احمد العكايشي صحبة فريق اهلي جدة نادي الشباب الذي كان معززا بالحارس التونسي فاروق بن مصطفى .

المصدر: كووورة
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الأولى
محترفو تونس في الخارج يواصلون الضغط على خيارات معلول
26 فيفري 2018 | 18:42

يواصل المدير الفني للمنتخب التونسي نبيل معلول متابعة العناصر التونسية التي تنشط خارج الحدود  من اجل دعوة الابرز لتعزيز نسور قرطاج في مونديال روسيا 2018 .

وقد رصد موقع "كووورة " ابرز اللاعبين التونسيين في مختلف الدوريات الاوروبية والعربية واعد التقرير التالي:

هدف جديد للحرباوي

واصل المهاجم الدولي التونسي حمدي الحرباوي تالقه في الدوري البلجيكي حيث تمكن ا امس الأحد، من تسجيل هدف إنتصار فريقه زولته فرجايم أمام كورتريجك لحساب الجولة 28 من الدوري البلجيكي.

وسجل الحرباوي هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 85 من ركلة جزاء ليؤكد من جديد الى انه يمكن ان يكون ورقة رابحة لمدرب منتخب تونس نبيل معلول في مونديال روساي 2018 .

براون يسجل في بلجيكا

اما لاعب المنتخب  التونسي ومحترف نادي غنت البلجيكي ديلان براون فقد ساهم في انتصار فريقه السبت الماضي بهدفين لهدف واحد على حساب وازلاند بيفيرين وكان براون امضى الهدف الاول في الدقيقة 82 ..وبهذا الانتصار رفع فريق غنت رصيده من النقاط إلى 47 نقطة في المركز الرابع .

عودة للتألق في فرنسا

وفي الدوري الفرنسي استعاد  وهبي الخزري لذة معانقة الشباك، بعد ان استعاد مكانه نهاية الاسبوع في تشكيلة فريقه ران حيث سجل هدفا في الدقيقة 47 اثر ركلة جزاء ساهمت في فوزي فريقه بثنائية نظيفة.

اما المهاجم التونسي سيف الخاوي فقد انضم الى تشكيلة تروا في الدقيقة 69 .

ودوما في فرنسا لعب اسامة الحدادي مباراة كاملة مع فريقه ديجون الذي فاز على كون بثنائية نظيفة فيما سجل نعيم السليتي حضوره في هذا اللقاء في الدقيقة 70 .

وخاض الياس السخيري مباراة كاملة مع فريقه مونبليي الذي تعادل دون اهداف مع سترازبورج الذي تغيب عن تشكيلته اللاعب السابق للنادي الافريقي معتز الزمزمي .

ولعب يوهان توزجار 80 دقيقة مع فريقه سوشو  الذي انقاد الى الهزيمة امام اجاكسيو بثلاثة اهداف لهدفين (2 – 3).

وتغيب اللاعب بسام الصرارفي لاختيارات فنية عن مباراة فريقه نيس وبوردو والتي انتهت بالتعادل السلبي لحساب الجولة 27 للدوري الفرنسي .

ولعب الحارس  معز حسن  والذي عبر مدرب تونس نبيل ملعلول عن رغبته في ضمه الى المجموعة، مباراة كاملة مع في فريقه شاتورو الذي فاز على أجاكسيو بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، وتالق الحارس حسن وترك انطباعات جيدة وكان من بين العناصر التي ساهمت في فوز فريقه .

توهج في السويد

وفي السويد ساهم اللاعب التونسي عصام الجبالي في فوز فريقه ''ايلفسبورج"' على '' فازلوند'' بنتيجة أربعة أهداف دون رد  لحساب لقاء الكأس الذي جمعهما امس الاحد .

وتمكن المهاجم عصام الجبالي الذي لعب مقابلة كاملة من تسجيل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 80 وهو الهدف الشخصي الثاني له  في المسابقة.

مشاركة إيجابية للعلاقي

وفي المانيا لعب سامي العلاقي اساسيا في تشكيلة  سانت باولي الالماني الذي حقق  امس ، إنتصارا صعبا على حساب ضيفه هولستين كيل، لحساب الجولة 24 من الدرجة الثانية الالمانية .

وفي الدوري التركي لعب المدافع الدولي التونسي صيام بن يوسف مباراة كاملة مع فريقه قاسم باشا الذي انهزم امام قيصر سبور بثلاثة اهداف لهدفين 2 - 3 .

قلق في إيطاليا

وفي ايطاليا اكتفى كريم العريبي باللعب 42 دقيقة مع فريقه تشيزينا الذي انهزم امام اسكولي بهدفين لهدف ، وجاء خروج العريبي بسبب تعرضه للاصابة .

الجزيري يواصل التسجيل

تالق سيف الدين الجزيري مع طنطا وسجل هدفا كما انه كان وراء ركلة الجزاء التي احرزها فريقه والتي جاء على اثرها الهدف الثاني لطنطا امام الاسماعيلي، الذي اختطف التعادل في الربع ساعة الاخير من المواجهة 2-2 .

نجاح بن عمر والمثلوثي في السعودية

كما تالق امين بن عمر في تشكيلة اهلي جدة وساهم في تاهله الى الدور نصف نهائي كأس خادم العرمين بعد ان سجل ركلة جزاء الاخيرة امام نادي الفيحاء (4 - 3) بعد ان انتهت المباراة بالتعادل هدفين لهدفين (2 – 2).

وفي نفس المسابقة، تالق الحارس الدولي التونسي ايمن المثلوثي مع الباطن الذي ازاح فريق الفرجاني ساسي نادي النصر،  كما ازاح احمد العكايشي صحبة فريق اهلي جدة نادي الشباب الذي كان معززا بالحارس التونسي فاروق بن مصطفى .

المصدر: كووورة
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