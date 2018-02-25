الشراردة : حالات تسمّم في صفوف 25 تلميذا

مكتب القيروان- الشروق اون لاين - أيمن محرزي:

استقبل مستشفى الشراردة من ولاية القيروان مساء اليوم 25 تلميذا ومعلمة من مدرسة العزايدية بعمادة "بئر الحلو" من معتمدية الشراردة في حالة تسمّم .

وحسب مصدر طبي من المرجح أن تكون الأسباب جرّاء تناول وجبة غذائية تحتوي موادّ منتهية الصلوحية في إنتظار ما ستكشف عنه نتائج التحاليل و الكشف الطبي.هذا و قد تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لجميع المصابين.