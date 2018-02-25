الشراردة : حالات تسمّم في صفوف 25 تلميذا

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مكتب القيروان- الشروق اون لاين - أيمن محرزي:
استقبل مستشفى الشراردة من ولاية القيروان مساء اليوم 25 تلميذا ومعلمة من مدرسة العزايدية بعمادة "بئر الحلو" من معتمدية الشراردة في حالة تسمّم .
وحسب مصدر طبي من المرجح أن تكون الأسباب جرّاء تناول وجبة غذائية تحتوي موادّ منتهية الصلوحية في إنتظار ما ستكشف عنه نتائج التحاليل و الكشف الطبي.هذا و قد تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لجميع المصابين.
مكتب القيروان- الشروق اون لاين - أيمن محرزي:
استقبل مستشفى الشراردة من ولاية القيروان مساء اليوم 25 تلميذا ومعلمة من مدرسة العزايدية بعمادة "بئر الحلو" من معتمدية الشراردة في حالة تسمّم .
وحسب مصدر طبي من المرجح أن تكون الأسباب جرّاء تناول وجبة غذائية تحتوي موادّ منتهية الصلوحية في إنتظار ما ستكشف عنه نتائج التحاليل و الكشف الطبي.هذا و قد تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لجميع المصابين.
-
19:10المباركي يشرف على جلسة تفاوض مع معتصمي الحوض المنجمي بمقر ولاية بقفصة
26 فيفري 2018
-
18:59شرطة دبي تكشف سبب وفاة الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي
26 فيفري 2018
-
18:42محترفو تونس في الخارج يواصلون الضغط على خيارات معلول
26 فيفري 2018
-
18:30الشراردة : حالات تسمّم في صفوف 25 تلميذا
26 فيفري 2018
-
-
18:05تجدّد عمليّات تخريب الموقع الأثري كستيليا دقاش
26 فيفري 2018
-
17:47ساديو ماني يتفوق على هيجواين وويليان
26 فيفري 2018
-
17:35التحاق رؤساء المناطق والفرق بالوقفة الاحتجاجية للامنيين امام محكمة بنعروس
26 فيفري 2018
-
17:22منشور موجّه للولاّة: إجراء المحاسبة المالية للمجامع المائية قبل هذا الموعد
26 فيفري 2018
-
17:05بالفيديو.. احتجاج طلبة علوم التربية امام وزارة التعليم العالي
26 فيفري 2018
-
16:57رئاسة الحكومة: تحديد موعد قبول مطالب المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
26 فيفري 2018
-
16:52الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بليبيا
26 فيفري 2018
-
16:42بالفيديو.. محمد الغرياني: فخور أني أعيش أزهى فترة من تاريخ تونس
26 فيفري 2018
-
16:24العبيدي تلتقي وزيرة الصحة والحيطة الاجتماعية والمساواة في الحكومة الإسبانية
26 فيفري 2018
-
16:10زيدان يعلق على إصابة نيمار.. ويدافع عن موقف راموس
26 فيفري 2018
-
15:57تطوير التعاون في المجال العسكري، أبرز محاور لقاء وزير الدفاع مع نظيرته الإسبانية
26 فيفري 2018
-
15:42خاص: حقيقة مقتل سائق تاكسي بجهة البلفيدير
26 فيفري 2018
-
15:21قابس: اصابة 3 اشخاص في حادث اصطدام قطار نقل بضائع بشاحنة ثقيلة
26 فيفري 2018
-
15:10أنباء صادمة عن إصابة نيمار
26 فيفري 2018
-
14:53بنزرت: الأساتذة النواب يحتجون ويطالبون الوزارة بالإدماج
26 فيفري 2018