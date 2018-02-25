وزارة التربية تدين تواتر حوادث الحرق بالمبيتات المدرسية وتعتبر بأنه يدعو إلى الريبة

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أدانت وزارة التربية، في بلاغ لها اليوم الاثنين، تواتر حوداث الحرق بالمبيتات المدرسية، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن ستة حوادث خلال الثلاثة أسابيع الاخيرة من شهر فيفري 2018 في جهات القصرين وسليانة وسيدي بوزيد والقيروان وقفصة، معتبرة بأن هذا التواتر الخطير يدعو إلى الريبة في عرضية هذه الحرائق، وهو يهدد سلامة التلاميذ والمرفق التربوي، ويؤثر سلبا على سير العملية التربوية وعلى المناخ التربوي عموما.
وأعلنت الوزارة في بلاغها أنها بصدد التنسيق التام مع مصالح وزارتي العدل والداخلية، ومع السلطات الجهوية لتحديد المسؤوليات، والتحقيق في ملابسات اندلاع هذه الحرائق، فضلا على اتخاذ التدابير الكفيلة بمزيد تأمين المبيتات وتعزيز شروط السلامة بها، وتشكيل خلايا أزمة مركزيا وجهويا للمتابعة والتوقي من تكرر حدوثها.
ونبه بلاغ وزارة التربية إلى أن المدرسة العمومية تواجه اليوم تحديا جديدا في "مجابهة قوى التخريب الممنهج، وحملات الابتزاز المشبوه لامنها وتنخيس منزلتها وتشويه القائمين عليها، والتشكيك في قدرتها على ضمان السلامة والظروف الملائمة لخدمة ومرافقة التلاميذ".
ودعت الوزارة جميع الفاعلين التربويين وكافة الضمائر الوطنية للتكاتف في صف الدفاع عن المرفق التربوي العمومي، مع احتفاظ الوزارة بحقها كاملا في التتبع الجزائي والقانوني لكل من يثبت تورطه في الضلوع في ارتكاب هذه الجرائم.
أدانت وزارة التربية، في بلاغ لها اليوم الاثنين، تواتر حوداث الحرق بالمبيتات المدرسية، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن ستة حوادث خلال الثلاثة أسابيع الاخيرة من شهر فيفري 2018 في جهات القصرين وسليانة وسيدي بوزيد والقيروان وقفصة، معتبرة بأن هذا التواتر الخطير يدعو إلى الريبة في عرضية هذه الحرائق، وهو يهدد سلامة التلاميذ والمرفق التربوي، ويؤثر سلبا على سير العملية التربوية وعلى المناخ التربوي عموما.
وأعلنت الوزارة في بلاغها أنها بصدد التنسيق التام مع مصالح وزارتي العدل والداخلية، ومع السلطات الجهوية لتحديد المسؤوليات، والتحقيق في ملابسات اندلاع هذه الحرائق، فضلا على اتخاذ التدابير الكفيلة بمزيد تأمين المبيتات وتعزيز شروط السلامة بها، وتشكيل خلايا أزمة مركزيا وجهويا للمتابعة والتوقي من تكرر حدوثها.
ونبه بلاغ وزارة التربية إلى أن المدرسة العمومية تواجه اليوم تحديا جديدا في "مجابهة قوى التخريب الممنهج، وحملات الابتزاز المشبوه لامنها وتنخيس منزلتها وتشويه القائمين عليها، والتشكيك في قدرتها على ضمان السلامة والظروف الملائمة لخدمة ومرافقة التلاميذ".
ودعت الوزارة جميع الفاعلين التربويين وكافة الضمائر الوطنية للتكاتف في صف الدفاع عن المرفق التربوي العمومي، مع احتفاظ الوزارة بحقها كاملا في التتبع الجزائي والقانوني لكل من يثبت تورطه في الضلوع في ارتكاب هذه الجرائم.
-
19:10المباركي يشرف على جلسة تفاوض مع معتصمي الحوض المنجمي بمقر ولاية بقفصة
26 فيفري 2018
-
18:59شرطة دبي تكشف سبب وفاة الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي
26 فيفري 2018
-
18:42محترفو تونس في الخارج يواصلون الضغط على خيارات معلول
26 فيفري 2018
-
18:30الشراردة : حالات تسمّم في صفوف 25 تلميذا
26 فيفري 2018
-
-
18:05تجدّد عمليّات تخريب الموقع الأثري كستيليا دقاش
26 فيفري 2018
-
17:47ساديو ماني يتفوق على هيجواين وويليان
26 فيفري 2018
-
17:35التحاق رؤساء المناطق والفرق بالوقفة الاحتجاجية للامنيين امام محكمة بنعروس
26 فيفري 2018
-
17:22منشور موجّه للولاّة: إجراء المحاسبة المالية للمجامع المائية قبل هذا الموعد
26 فيفري 2018
-
17:05بالفيديو.. احتجاج طلبة علوم التربية امام وزارة التعليم العالي
26 فيفري 2018
-
16:57رئاسة الحكومة: تحديد موعد قبول مطالب المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
26 فيفري 2018
-
16:52الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بليبيا
26 فيفري 2018
-
16:42بالفيديو.. محمد الغرياني: فخور أني أعيش أزهى فترة من تاريخ تونس
26 فيفري 2018
-
16:24العبيدي تلتقي وزيرة الصحة والحيطة الاجتماعية والمساواة في الحكومة الإسبانية
26 فيفري 2018
-
16:10زيدان يعلق على إصابة نيمار.. ويدافع عن موقف راموس
26 فيفري 2018
-
15:57تطوير التعاون في المجال العسكري، أبرز محاور لقاء وزير الدفاع مع نظيرته الإسبانية
26 فيفري 2018
-
15:42خاص: حقيقة مقتل سائق تاكسي بجهة البلفيدير
26 فيفري 2018
-
15:21قابس: اصابة 3 اشخاص في حادث اصطدام قطار نقل بضائع بشاحنة ثقيلة
26 فيفري 2018
-
15:10أنباء صادمة عن إصابة نيمار
26 فيفري 2018
-
14:53بنزرت: الأساتذة النواب يحتجون ويطالبون الوزارة بالإدماج
26 فيفري 2018