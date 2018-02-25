تجدّد عمليّات تخريب الموقع الأثري كستيليا دقاش

توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي

تجدّدت ليلة البارحة عمليات تخريب الموقع الأثري كستيليا دقاش للمرة الثانية بعد تعرضه للاعتداء خلال الليلة الفاصلة بين يومي الجمعة والسبت المنقضيين واعتبر رئيس جمعية أطلال للتراث لطفي بوجمعة الاعتداء الأخير عمليات تخريبية متعمّدة ولا علاقة لها بالبحث عن الكنوز فأثناء زيارته صباح اليوم الاثنين للموقع لمعاينة محيط تسييجه تفاجأ بعمليات التخريب الجديدة التي طالته بتحطيم عمودين وإلحاق تلف جزئي بعمود ثالث وأضاف بوجمعة أنّ رئيس النيابة الخصوصية للبلدية ومعتمد دقاش تعهّد بتوفير الحراسة الليلية والنهارية بصفة مؤقتة لهذا الموقع في انتظار توفير حراسة دائمة له من قبل الجهات المعنية .

وتجدر الاشارة أنّه تمّ خلال الأسبوع المنقضي تمّ الكشف من قبل مختصين عن كافة مكونات كنيسة بنيت في الموقع الأثري كستيليا دقاش خلال القرن الخامس وتواصلت إلى القرن السابع وتعود إلى الفترة البيزنطية .