تجدّد عمليّات تخريب الموقع الأثري كستيليا دقاش

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توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي
تجدّدت ليلة البارحة عمليات تخريب الموقع الأثري كستيليا دقاش للمرة الثانية بعد تعرضه للاعتداء خلال الليلة الفاصلة بين يومي الجمعة والسبت المنقضيين واعتبر رئيس جمعية أطلال للتراث لطفي بوجمعة الاعتداء الأخير عمليات تخريبية متعمّدة ولا علاقة لها بالبحث عن الكنوز فأثناء زيارته صباح اليوم الاثنين للموقع لمعاينة محيط تسييجه تفاجأ بعمليات التخريب الجديدة التي طالته بتحطيم عمودين وإلحاق تلف جزئي بعمود ثالث وأضاف بوجمعة أنّ رئيس النيابة الخصوصية للبلدية ومعتمد دقاش تعهّد بتوفير الحراسة الليلية والنهارية بصفة مؤقتة لهذا الموقع في انتظار توفير حراسة دائمة له من قبل الجهات المعنية .
وتجدر الاشارة أنّه تمّ خلال الأسبوع المنقضي تمّ الكشف من قبل مختصين عن كافة مكونات كنيسة بنيت في الموقع الأثري كستيليا دقاش خلال القرن الخامس وتواصلت إلى القرن السابع وتعود إلى الفترة البيزنطية .
توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي
تجدّدت ليلة البارحة عمليات تخريب الموقع الأثري كستيليا دقاش للمرة الثانية بعد تعرضه للاعتداء خلال الليلة الفاصلة بين يومي الجمعة والسبت المنقضيين واعتبر رئيس جمعية أطلال للتراث لطفي بوجمعة الاعتداء الأخير عمليات تخريبية متعمّدة ولا علاقة لها بالبحث عن الكنوز فأثناء زيارته صباح اليوم الاثنين للموقع لمعاينة محيط تسييجه تفاجأ بعمليات التخريب الجديدة التي طالته بتحطيم عمودين وإلحاق تلف جزئي بعمود ثالث وأضاف بوجمعة أنّ رئيس النيابة الخصوصية للبلدية ومعتمد دقاش تعهّد بتوفير الحراسة الليلية والنهارية بصفة مؤقتة لهذا الموقع في انتظار توفير حراسة دائمة له من قبل الجهات المعنية .
وتجدر الاشارة أنّه تمّ خلال الأسبوع المنقضي تمّ الكشف من قبل مختصين عن كافة مكونات كنيسة بنيت في الموقع الأثري كستيليا دقاش خلال القرن الخامس وتواصلت إلى القرن السابع وتعود إلى الفترة البيزنطية .
-
19:10المباركي يشرف على جلسة تفاوض مع معتصمي الحوض المنجمي بمقر ولاية بقفصة
26 فيفري 2018
-
18:59شرطة دبي تكشف سبب وفاة الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي
26 فيفري 2018
-
18:42محترفو تونس في الخارج يواصلون الضغط على خيارات معلول
26 فيفري 2018
-
18:30الشراردة : حالات تسمّم في صفوف 25 تلميذا
26 فيفري 2018
-
-
18:05تجدّد عمليّات تخريب الموقع الأثري كستيليا دقاش
26 فيفري 2018
-
17:47ساديو ماني يتفوق على هيجواين وويليان
26 فيفري 2018
-
17:35التحاق رؤساء المناطق والفرق بالوقفة الاحتجاجية للامنيين امام محكمة بنعروس
26 فيفري 2018
-
17:22منشور موجّه للولاّة: إجراء المحاسبة المالية للمجامع المائية قبل هذا الموعد
26 فيفري 2018
-
17:05بالفيديو.. احتجاج طلبة علوم التربية امام وزارة التعليم العالي
26 فيفري 2018
-
16:57رئاسة الحكومة: تحديد موعد قبول مطالب المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
26 فيفري 2018
-
16:52الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بليبيا
26 فيفري 2018
-
16:42بالفيديو.. محمد الغرياني: فخور أني أعيش أزهى فترة من تاريخ تونس
26 فيفري 2018
-
16:24العبيدي تلتقي وزيرة الصحة والحيطة الاجتماعية والمساواة في الحكومة الإسبانية
26 فيفري 2018
-
16:10زيدان يعلق على إصابة نيمار.. ويدافع عن موقف راموس
26 فيفري 2018
-
15:57تطوير التعاون في المجال العسكري، أبرز محاور لقاء وزير الدفاع مع نظيرته الإسبانية
26 فيفري 2018
-
15:42خاص: حقيقة مقتل سائق تاكسي بجهة البلفيدير
26 فيفري 2018
-
15:21قابس: اصابة 3 اشخاص في حادث اصطدام قطار نقل بضائع بشاحنة ثقيلة
26 فيفري 2018
-
15:10أنباء صادمة عن إصابة نيمار
26 فيفري 2018
-
14:53بنزرت: الأساتذة النواب يحتجون ويطالبون الوزارة بالإدماج
26 فيفري 2018