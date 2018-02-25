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يوم الاثنين 26 فيفري 2018
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ساديو ماني يتفوق على هيجواين وويليان
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الأولى
ساديو ماني يتفوق على هيجواين وويليان
26 فيفري 2018 | 17:47

سجل السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي، هدفا مميزا لفريقه في مرمى فريق بورتو في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قبل ثلاثة أسابيع.

وقال الموقع الرسمي لليفربول الإنجليزي، إن الهدف الأخير الذي سجله ليفربول في مرمى بورتو عن طريق مهاجمه ساديو ماني، فاز بلقب أفضل هدف في جولة الذهاب للدور ثمن النهائي في البطولة.

وتنافست 5 أهداف في هذه الجولة على لقب هدف الجولة، وكان المتنافسون هم إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي، وويليان لاعب تشيلسي، وجونزالو هيجواين لاعب يوفنتوس، وفريد لاعب شاختار دونتسيك الأوكراني.

كما حصد اللاعب ذاته لقب أفضل لاعب في الأسبوع الأول من مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل عشرة أيام، بعد أدائه أمام بورتو في المباراة التي انتهت لصالح الريدز بخمسة أهداف نظيفة، سجل منها ماني هاتريك.

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الأولى
ساديو ماني يتفوق على هيجواين وويليان
26 فيفري 2018 | 17:47

سجل السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي، هدفا مميزا لفريقه في مرمى فريق بورتو في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قبل ثلاثة أسابيع.

وقال الموقع الرسمي لليفربول الإنجليزي، إن الهدف الأخير الذي سجله ليفربول في مرمى بورتو عن طريق مهاجمه ساديو ماني، فاز بلقب أفضل هدف في جولة الذهاب للدور ثمن النهائي في البطولة.

وتنافست 5 أهداف في هذه الجولة على لقب هدف الجولة، وكان المتنافسون هم إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي، وويليان لاعب تشيلسي، وجونزالو هيجواين لاعب يوفنتوس، وفريد لاعب شاختار دونتسيك الأوكراني.

كما حصد اللاعب ذاته لقب أفضل لاعب في الأسبوع الأول من مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل عشرة أيام، بعد أدائه أمام بورتو في المباراة التي انتهت لصالح الريدز بخمسة أهداف نظيفة، سجل منها ماني هاتريك.

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