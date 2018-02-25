منشور موجّه للولاّة: إجراء المحاسبة المالية للمجامع المائية قبل هذا الموعد

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دعت رئاسة الحكومة، الاثنين، في منشور وجّهته إلى الولاّة، إلى إنجاز المحاسبة المالية للمجامع المائية قبل موفى شهر أفريل 2018 الى جانب رصد اعتمادات خصوصية على البرامج الجهوية للتنمية للقيام بالتدخلات العاجلة على الانظمة المائية واقتناء تجهيزات احتياطية في اطار تزويد المناطق الريفية بمياه الشرب خلال صائفة 2018.
وتعرف المجامع المائيّة، والتي يقدّر عددها بحوالي 2500 جمعيّة مائيّة، صعوبات في عمليات التسيير ومشاكل مالية بسبب المديونية، التي تشكو منها.
ويدعو منشور رئاسة الحكومة إلى "مزيد التركيز على الجوانب النوعية لإستدامة الانظمة المائيّة بالوسطين الحضري والريفي".
وشدّدت رئاسة الحكومة ضمن المنشور على ضرورة "الاستعداد المحكم لتزويد كلّ المناطق بمياه الشرب ومجابهة ذروة الاستهلاك عن طريق استحثاث أشغال المشاريع الجارية وتذليل الصعوبات".
ودعت إلى المتابعة الدورية للمجلس الجهوي للمياه قصد متابعة تنفيذ مخطط تأمين التزوّد بمياه الشرب لصائفة 2018 مع تفعيل اللّجان المحلّية للتصدّي لظاهرة الربط العشوائي.
دعت رئاسة الحكومة، الاثنين، في منشور وجّهته إلى الولاّة، إلى إنجاز المحاسبة المالية للمجامع المائية قبل موفى شهر أفريل 2018 الى جانب رصد اعتمادات خصوصية على البرامج الجهوية للتنمية للقيام بالتدخلات العاجلة على الانظمة المائية واقتناء تجهيزات احتياطية في اطار تزويد المناطق الريفية بمياه الشرب خلال صائفة 2018.
وتعرف المجامع المائيّة، والتي يقدّر عددها بحوالي 2500 جمعيّة مائيّة، صعوبات في عمليات التسيير ومشاكل مالية بسبب المديونية، التي تشكو منها.
ويدعو منشور رئاسة الحكومة إلى "مزيد التركيز على الجوانب النوعية لإستدامة الانظمة المائيّة بالوسطين الحضري والريفي".
وشدّدت رئاسة الحكومة ضمن المنشور على ضرورة "الاستعداد المحكم لتزويد كلّ المناطق بمياه الشرب ومجابهة ذروة الاستهلاك عن طريق استحثاث أشغال المشاريع الجارية وتذليل الصعوبات".
ودعت إلى المتابعة الدورية للمجلس الجهوي للمياه قصد متابعة تنفيذ مخطط تأمين التزوّد بمياه الشرب لصائفة 2018 مع تفعيل اللّجان المحلّية للتصدّي لظاهرة الربط العشوائي.
-
19:10المباركي يشرف على جلسة تفاوض مع معتصمي الحوض المنجمي بمقر ولاية بقفصة
26 فيفري 2018
-
18:59شرطة دبي تكشف سبب وفاة الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي
26 فيفري 2018
-
18:42محترفو تونس في الخارج يواصلون الضغط على خيارات معلول
26 فيفري 2018
-
18:30الشراردة : حالات تسمّم في صفوف 25 تلميذا
26 فيفري 2018
-
-
18:05تجدّد عمليّات تخريب الموقع الأثري كستيليا دقاش
26 فيفري 2018
-
17:47ساديو ماني يتفوق على هيجواين وويليان
26 فيفري 2018
-
17:35التحاق رؤساء المناطق والفرق بالوقفة الاحتجاجية للامنيين امام محكمة بنعروس
26 فيفري 2018
-
17:22منشور موجّه للولاّة: إجراء المحاسبة المالية للمجامع المائية قبل هذا الموعد
26 فيفري 2018
-
17:05بالفيديو.. احتجاج طلبة علوم التربية امام وزارة التعليم العالي
26 فيفري 2018
-
16:57رئاسة الحكومة: تحديد موعد قبول مطالب المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
26 فيفري 2018
-
16:52الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بليبيا
26 فيفري 2018
-
16:42بالفيديو.. محمد الغرياني: فخور أني أعيش أزهى فترة من تاريخ تونس
26 فيفري 2018
-
16:24العبيدي تلتقي وزيرة الصحة والحيطة الاجتماعية والمساواة في الحكومة الإسبانية
26 فيفري 2018
-
16:10زيدان يعلق على إصابة نيمار.. ويدافع عن موقف راموس
26 فيفري 2018
-
15:57تطوير التعاون في المجال العسكري، أبرز محاور لقاء وزير الدفاع مع نظيرته الإسبانية
26 فيفري 2018
-
15:42خاص: حقيقة مقتل سائق تاكسي بجهة البلفيدير
26 فيفري 2018
-
15:21قابس: اصابة 3 اشخاص في حادث اصطدام قطار نقل بضائع بشاحنة ثقيلة
26 فيفري 2018
-
15:10أنباء صادمة عن إصابة نيمار
26 فيفري 2018
-
14:53بنزرت: الأساتذة النواب يحتجون ويطالبون الوزارة بالإدماج
26 فيفري 2018