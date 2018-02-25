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يوم الاثنين 26 فيفري 2018
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منشور موجّه للولاّة: إجراء المحاسبة المالية للمجامع المائية قبل هذا الموعد
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الأولى
منشور موجّه للولاّة: إجراء المحاسبة المالية للمجامع المائية قبل هذا الموعد
26 فيفري 2018 | 17:22

دعت رئاسة الحكومة، الاثنين، في منشور وجّهته إلى الولاّة، إلى إنجاز المحاسبة المالية للمجامع المائية قبل موفى شهر أفريل 2018 الى جانب رصد اعتمادات خصوصية على البرامج الجهوية للتنمية للقيام بالتدخلات العاجلة على الانظمة المائية واقتناء تجهيزات احتياطية في اطار تزويد المناطق الريفية بمياه الشرب خلال صائفة 2018.

   وتعرف المجامع المائيّة، والتي يقدّر عددها بحوالي 2500 جمعيّة مائيّة، صعوبات في عمليات التسيير ومشاكل مالية بسبب المديونية، التي تشكو منها.

   ويدعو منشور رئاسة الحكومة إلى "مزيد التركيز على الجوانب النوعية لإستدامة الانظمة المائيّة بالوسطين الحضري والريفي".

   وشدّدت رئاسة الحكومة ضمن المنشور على ضرورة "الاستعداد المحكم لتزويد كلّ المناطق بمياه الشرب ومجابهة ذروة الاستهلاك عن طريق استحثاث أشغال المشاريع الجارية وتذليل الصعوبات".

   ودعت إلى المتابعة الدورية للمجلس الجهوي للمياه قصد متابعة تنفيذ مخطط تأمين التزوّد بمياه الشرب لصائفة 2018 مع تفعيل اللّجان المحلّية للتصدّي لظاهرة الربط العشوائي.

  

  

 

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الأولى
منشور موجّه للولاّة: إجراء المحاسبة المالية للمجامع المائية قبل هذا الموعد
26 فيفري 2018 | 17:22

دعت رئاسة الحكومة، الاثنين، في منشور وجّهته إلى الولاّة، إلى إنجاز المحاسبة المالية للمجامع المائية قبل موفى شهر أفريل 2018 الى جانب رصد اعتمادات خصوصية على البرامج الجهوية للتنمية للقيام بالتدخلات العاجلة على الانظمة المائية واقتناء تجهيزات احتياطية في اطار تزويد المناطق الريفية بمياه الشرب خلال صائفة 2018.

   وتعرف المجامع المائيّة، والتي يقدّر عددها بحوالي 2500 جمعيّة مائيّة، صعوبات في عمليات التسيير ومشاكل مالية بسبب المديونية، التي تشكو منها.

   ويدعو منشور رئاسة الحكومة إلى "مزيد التركيز على الجوانب النوعية لإستدامة الانظمة المائيّة بالوسطين الحضري والريفي".

   وشدّدت رئاسة الحكومة ضمن المنشور على ضرورة "الاستعداد المحكم لتزويد كلّ المناطق بمياه الشرب ومجابهة ذروة الاستهلاك عن طريق استحثاث أشغال المشاريع الجارية وتذليل الصعوبات".

   ودعت إلى المتابعة الدورية للمجلس الجهوي للمياه قصد متابعة تنفيذ مخطط تأمين التزوّد بمياه الشرب لصائفة 2018 مع تفعيل اللّجان المحلّية للتصدّي لظاهرة الربط العشوائي.

  

  

 

وات
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