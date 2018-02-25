الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بليبيا

نشرت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الالكتروني، اليوم الاثنين، أنها فرضت عقوبات مرتبطة بليبيا بناء على صلاحيات مخولة لها بموجب أمر تنفيذي صدر في عام 2016 خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وقال مكتب مراقبة الأصول الخارجية التابع للوزارة إنه فرض عقوبات على ستة أفراد و24 شركة وسبع سفن في إجراء يمنع الأمريكيين من التعامل معهم ويجمد أي ممتلكات لهم تحت الولاية القضائية الأمريكية. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ووردت أسماء الأشخاص الذين ادرجوا بقائمة العقوبات الأمريكية الجديدة على الاشتباه بتهريبهم للوقود والمنتجات النفطية من ليبيا إلى أوروبا.

وكالات