الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 26 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
بالفيديو.. محمد الغرياني: فخور أني أعيش أزهى فترة من تاريخ تونس
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
النوري الصل
تونس... والحاجة الى نخبة سياسية جديدة
المتأمل في المنتوج الخطابي للنخب الحزبية في بلادنا اليوم، يلاحظ دون عناء الانحطاط الخطير الذي آل إليه خطابها السياسي. حيث نجد أنفسنا أمام خطاب تحضر فيه كل مفردات التهريج السياسي ....
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عاجل: نتائج انتخابات جمعية القضاة التونسيين جريدة الشروق ليوم الإثنين 26 فيفري 2018 باريس سان جيرمان يهزم مارسيليا ويخسر نيمار رفض تسجيل اسم حفيدة كلثوم كنو عاجل - خاص: إيقاف ضابطين بشبهة "تعذيب إرهابي" شارك في... جريدة اشروق ليوم الأحد 25 فيفري 2018 سيدي عيش: وفاة شاب في حادث مرور تطاوين: إسقاط قائمتان إنتخابيتان احداهما لنداء تونس‎
السياسي
بالفيديو.. محمد الغرياني: فخور أني أعيش أزهى فترة من تاريخ تونس
26 فيفري 2018 | 16:42

بالفيديو.. محمد الغرياني: فخور أني أعيش أزهى فترة من تاريخ تونس

تقرؤون أيضا
بالفيديو.. محمد الغرياني: فخور أني أعيش أزهى فترة من تاريخ تونس
26 فيفري 2018 السّاعة 16:42
بالفيديو.. محمد الغرياني: فخور أني أعيش أزهى فترة من تاريخ تونس
المزيد >>
انطلاق عمل
26 فيفري 2018 السّاعة 07:42
أكد المدير العام للتمويل والاستثمارات والهياكل...
المزيد >>
يوسف الشاهد: لم اغادر نداء تونس حتى اعود اليه
25 فيفري 2018 السّاعة 22:23
أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حوار على القناة...
المزيد >>
إجراءات ضد طبيبين بسبب الاحتجاجات
25 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أكد وزير الصحة عماد الحمامي أمس أن الوزارة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
السياسي
بالفيديو.. محمد الغرياني: فخور أني أعيش أزهى فترة من تاريخ تونس
26 فيفري 2018 | 16:42

بالفيديو.. محمد الغرياني: فخور أني أعيش أزهى فترة من تاريخ تونس

تقرؤون أيضا
بالفيديو.. محمد الغرياني: فخور أني أعيش أزهى فترة من تاريخ تونس
26 فيفري 2018 السّاعة 16:42
بالفيديو.. محمد الغرياني: فخور أني أعيش أزهى فترة من تاريخ تونس
المزيد >>
انطلاق عمل
26 فيفري 2018 السّاعة 07:42
أكد المدير العام للتمويل والاستثمارات والهياكل...
المزيد >>
يوسف الشاهد: لم اغادر نداء تونس حتى اعود اليه
25 فيفري 2018 السّاعة 22:23
أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حوار على القناة...
المزيد >>
إجراءات ضد طبيبين بسبب الاحتجاجات
25 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أكد وزير الصحة عماد الحمامي أمس أن الوزارة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
تونس... والحاجة الى نخبة سياسية جديدة
المتأمل في المنتوج الخطابي للنخب الحزبية في بلادنا اليوم، يلاحظ دون عناء الانحطاط الخطير الذي آل إليه خطابها السياسي. حيث نجد أنفسنا أمام خطاب تحضر فيه كل مفردات التهريج السياسي ....
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عاجل: نتائج انتخابات جمعية القضاة التونسيين جريدة الشروق ليوم الإثنين 26 فيفري 2018 باريس سان جيرمان يهزم مارسيليا ويخسر نيمار رفض تسجيل اسم حفيدة كلثوم كنو عاجل - خاص: إيقاف ضابطين بشبهة "تعذيب إرهابي" شارك في... جريدة اشروق ليوم الأحد 25 فيفري 2018 سيدي عيش: وفاة شاب في حادث مرور تطاوين: إسقاط قائمتان إنتخابيتان احداهما لنداء تونس‎
﻿