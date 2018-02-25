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يوم الاثنين 26 فيفري 2018
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العبيدي تلتقي وزيرة الصحة والحيطة الاجتماعية والمساواة في الحكومة الإسبانية
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الوطنية
العبيدي تلتقي وزيرة الصحة والحيطة الاجتماعية والمساواة في الحكومة الإسبانية
26 فيفري 2018 | 16:24

أجرت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي، ، صباح اليوم الاثنين محادثة مع السيدةDolors Montserrat ، وزيرة الصحة والحيطة الاجتماعية والمساواة في الحكومة الإسبانية.

واستعرض اللقاء تجارب البلدين في مجال تكريس حقوق المرأة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون لا سيما عبر تبادل الخبرات.

يُذكر أن الوزيرة الإسبانية تؤدي زيارة عمل لتونس في إطار انعقاد أشغال اللجنة العليا رفيعة المستوى التونسية الإسبانية في دورتها الثامنة بحضور رئيس الحكومة الإسبانية.

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أجرت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الوطنية
العبيدي تلتقي وزيرة الصحة والحيطة الاجتماعية والمساواة في الحكومة الإسبانية
26 فيفري 2018 | 16:24

أجرت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي، ، صباح اليوم الاثنين محادثة مع السيدةDolors Montserrat ، وزيرة الصحة والحيطة الاجتماعية والمساواة في الحكومة الإسبانية.

واستعرض اللقاء تجارب البلدين في مجال تكريس حقوق المرأة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون لا سيما عبر تبادل الخبرات.

يُذكر أن الوزيرة الإسبانية تؤدي زيارة عمل لتونس في إطار انعقاد أشغال اللجنة العليا رفيعة المستوى التونسية الإسبانية في دورتها الثامنة بحضور رئيس الحكومة الإسبانية.

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26 فيفري 2018 السّاعة 17:22
دعت رئاسة الحكومة، الاثنين، في منشور وجّهته إلى...
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رئاسة الحكومة: تحديد موعد قبول مطالب المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
26 فيفري 2018 السّاعة 16:57
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العبيدي تلتقي وزيرة الصحة والحيطة الاجتماعية والمساواة في الحكومة الإسبانية
26 فيفري 2018 السّاعة 16:24
أجرت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
تونس... والحاجة الى نخبة سياسية جديدة
المتأمل في المنتوج الخطابي للنخب الحزبية في بلادنا اليوم، يلاحظ دون عناء الانحطاط الخطير الذي آل إليه خطابها السياسي. حيث نجد أنفسنا أمام خطاب تحضر فيه كل مفردات التهريج السياسي ....
المزيد >>
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