العبيدي تلتقي وزيرة الصحة والحيطة الاجتماعية والمساواة في الحكومة الإسبانية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أجرت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي، ، صباح اليوم الاثنين محادثة مع السيدةDolors Montserrat ، وزيرة الصحة والحيطة الاجتماعية والمساواة في الحكومة الإسبانية.

واستعرض اللقاء تجارب البلدين في مجال تكريس حقوق المرأة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون لا سيما عبر تبادل الخبرات.

يُذكر أن الوزيرة الإسبانية تؤدي زيارة عمل لتونس في إطار انعقاد أشغال اللجنة العليا رفيعة المستوى التونسية الإسبانية في دورتها الثامنة بحضور رئيس الحكومة الإسبانية.