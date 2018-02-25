زيدان يعلق على إصابة نيمار.. ويدافع عن موقف راموس

رفض زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، التقليل من قائد فريقه سيرجيو راموس، بعدما فضل تسديد ركلة الجزاء في مباراة ليجانيس، وعدم تركها لجاريث بيل، على عكس ما قام به كريستيانو رونالدو مع كريم بنزيما في مباراة ديبورتيفو ألافيس.

وتحدث المدرب الفرنسي، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة إسبانيول، المقرر لها مساء الغد، وقال: "نحن نعلم كرة القدم التي نريد أن نقدمها، نسعى لمواصلة النتائج الجيدة أمام إسبانيول وعلى ملعب صعب".

وأضاف: "يمكن لأي شخص التحدث بما يريد، ولكن عندما يشكك أحد في مكانة راموس في الفريق فهذا يعتبر قلة احترام، الجميع هنا يحبونه، هو القائد، كيف نخلق جدلا بسبب أنه لم يترك ركلة جزاء لبيل؟"

وبخصوص إصابة نيمار أمس، علق: "لست سعيدا بذلك، وأتمنى أن يتواجد في المباراة المقبلة أمامنا، لا أتمنى أن يصاب لاعب من الفريق المنافس، أريده أن يشارك في مواجهتنا أمام باريس سان جيرمان".

وتابع: "أنا أتابع بيل بشكل يومي، هو يتحسن وجميعنا يريده بـ 100% من مستواه، لقد سجل هدفا في المباراة الماضية ولكن ليس ذلك المهم، أهم شيء هو تقديم مباراة جيدة جدا".

كما تحدث عن تطبيق سياسة المداورة مع كريستيانو رونالدو، وقال: "هو يعرف نفسه جيدا ونتحدث بشكل مستمر، ومن المهم أن يظل في أفضل حالاته دائما، في بعض الأحيان يجب أن يرتاح لأن الموسم لا يزال طويلا كما أنه مقبل على بطولة كأس العالم، وأنا أتحدث بذلك لأني عشت تلك الفترة من قبل".

وأكمل: "بالنسبة لي لا توجد مباريات صغيرة، وبالطبع كل اللاعبين يريدون المشاركة أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال قبل مباريات الليجا، ولكن لديهم جميعا دور أساسي في الفريق، كما حدث مع موراتا في الموسم الماضي حيث شارك في مباريات عديدة وساهم في كل ما فزنا به".

وعن مستوى نافاس، واصل: "لدينا حارس مرمى محترف، لقد فزنا معه بالعديد من الألقاب وهو يستحق المكانة التي فيها الآن، نحن سعداء بوجوده معنا في الفريق".

وعن إمكانية تلقي كارفاخال البطاقة الصفراء الخامسة غدا، قال: "لا يهمني، أريده أن يشارك بأربعة بطاقات للنهاية، ولكني لا أريده أن يحصل على بطاقة جديدة، سننتظر كيف سيتعامل مع الأمر".

واختتم: "لا يزال الثلاثي المصاب مودريتش وكروس ومارسيلو يعمل بشكل جيد للتعافي من الإصابة، وهؤلاء لم يدخلوا مع الفريق بعد".