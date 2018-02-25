زيدان يعلق على إصابة نيمار.. ويدافع عن موقف راموس

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رفض زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، التقليل من قائد فريقه سيرجيو راموس، بعدما فضل تسديد ركلة الجزاء في مباراة ليجانيس، وعدم تركها لجاريث بيل، على عكس ما قام به كريستيانو رونالدو مع كريم بنزيما في مباراة ديبورتيفو ألافيس.
وتحدث المدرب الفرنسي، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة إسبانيول، المقرر لها مساء الغد، وقال: "نحن نعلم كرة القدم التي نريد أن نقدمها، نسعى لمواصلة النتائج الجيدة أمام إسبانيول وعلى ملعب صعب".
وأضاف: "يمكن لأي شخص التحدث بما يريد، ولكن عندما يشكك أحد في مكانة راموس في الفريق فهذا يعتبر قلة احترام، الجميع هنا يحبونه، هو القائد، كيف نخلق جدلا بسبب أنه لم يترك ركلة جزاء لبيل؟"
وبخصوص إصابة نيمار أمس، علق: "لست سعيدا بذلك، وأتمنى أن يتواجد في المباراة المقبلة أمامنا، لا أتمنى أن يصاب لاعب من الفريق المنافس، أريده أن يشارك في مواجهتنا أمام باريس سان جيرمان".
وتابع: "أنا أتابع بيل بشكل يومي، هو يتحسن وجميعنا يريده بـ 100% من مستواه، لقد سجل هدفا في المباراة الماضية ولكن ليس ذلك المهم، أهم شيء هو تقديم مباراة جيدة جدا".
كما تحدث عن تطبيق سياسة المداورة مع كريستيانو رونالدو، وقال: "هو يعرف نفسه جيدا ونتحدث بشكل مستمر، ومن المهم أن يظل في أفضل حالاته دائما، في بعض الأحيان يجب أن يرتاح لأن الموسم لا يزال طويلا كما أنه مقبل على بطولة كأس العالم، وأنا أتحدث بذلك لأني عشت تلك الفترة من قبل".
وأكمل: "بالنسبة لي لا توجد مباريات صغيرة، وبالطبع كل اللاعبين يريدون المشاركة أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال قبل مباريات الليجا، ولكن لديهم جميعا دور أساسي في الفريق، كما حدث مع موراتا في الموسم الماضي حيث شارك في مباريات عديدة وساهم في كل ما فزنا به".
وعن مستوى نافاس، واصل: "لدينا حارس مرمى محترف، لقد فزنا معه بالعديد من الألقاب وهو يستحق المكانة التي فيها الآن، نحن سعداء بوجوده معنا في الفريق".
وعن إمكانية تلقي كارفاخال البطاقة الصفراء الخامسة غدا، قال: "لا يهمني، أريده أن يشارك بأربعة بطاقات للنهاية، ولكني لا أريده أن يحصل على بطاقة جديدة، سننتظر كيف سيتعامل مع الأمر".
واختتم: "لا يزال الثلاثي المصاب مودريتش وكروس ومارسيلو يعمل بشكل جيد للتعافي من الإصابة، وهؤلاء لم يدخلوا مع الفريق بعد".
رفض زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، التقليل من قائد فريقه سيرجيو راموس، بعدما فضل تسديد ركلة الجزاء في مباراة ليجانيس، وعدم تركها لجاريث بيل، على عكس ما قام به كريستيانو رونالدو مع كريم بنزيما في مباراة ديبورتيفو ألافيس.
وتحدث المدرب الفرنسي، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة إسبانيول، المقرر لها مساء الغد، وقال: "نحن نعلم كرة القدم التي نريد أن نقدمها، نسعى لمواصلة النتائج الجيدة أمام إسبانيول وعلى ملعب صعب".
وأضاف: "يمكن لأي شخص التحدث بما يريد، ولكن عندما يشكك أحد في مكانة راموس في الفريق فهذا يعتبر قلة احترام، الجميع هنا يحبونه، هو القائد، كيف نخلق جدلا بسبب أنه لم يترك ركلة جزاء لبيل؟"
وبخصوص إصابة نيمار أمس، علق: "لست سعيدا بذلك، وأتمنى أن يتواجد في المباراة المقبلة أمامنا، لا أتمنى أن يصاب لاعب من الفريق المنافس، أريده أن يشارك في مواجهتنا أمام باريس سان جيرمان".
وتابع: "أنا أتابع بيل بشكل يومي، هو يتحسن وجميعنا يريده بـ 100% من مستواه، لقد سجل هدفا في المباراة الماضية ولكن ليس ذلك المهم، أهم شيء هو تقديم مباراة جيدة جدا".
كما تحدث عن تطبيق سياسة المداورة مع كريستيانو رونالدو، وقال: "هو يعرف نفسه جيدا ونتحدث بشكل مستمر، ومن المهم أن يظل في أفضل حالاته دائما، في بعض الأحيان يجب أن يرتاح لأن الموسم لا يزال طويلا كما أنه مقبل على بطولة كأس العالم، وأنا أتحدث بذلك لأني عشت تلك الفترة من قبل".
وأكمل: "بالنسبة لي لا توجد مباريات صغيرة، وبالطبع كل اللاعبين يريدون المشاركة أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال قبل مباريات الليجا، ولكن لديهم جميعا دور أساسي في الفريق، كما حدث مع موراتا في الموسم الماضي حيث شارك في مباريات عديدة وساهم في كل ما فزنا به".
وعن مستوى نافاس، واصل: "لدينا حارس مرمى محترف، لقد فزنا معه بالعديد من الألقاب وهو يستحق المكانة التي فيها الآن، نحن سعداء بوجوده معنا في الفريق".
وعن إمكانية تلقي كارفاخال البطاقة الصفراء الخامسة غدا، قال: "لا يهمني، أريده أن يشارك بأربعة بطاقات للنهاية، ولكني لا أريده أن يحصل على بطاقة جديدة، سننتظر كيف سيتعامل مع الأمر".
واختتم: "لا يزال الثلاثي المصاب مودريتش وكروس ومارسيلو يعمل بشكل جيد للتعافي من الإصابة، وهؤلاء لم يدخلوا مع الفريق بعد".
-
19:10المباركي يشرف على جلسة تفاوض مع معتصمي الحوض المنجمي بمقر ولاية بقفصة
26 فيفري 2018
-
18:59شرطة دبي تكشف سبب وفاة الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي
26 فيفري 2018
-
18:42محترفو تونس في الخارج يواصلون الضغط على خيارات معلول
26 فيفري 2018
-
18:30الشراردة : حالات تسمّم في صفوف 25 تلميذا
26 فيفري 2018
-
-
18:05تجدّد عمليّات تخريب الموقع الأثري كستيليا دقاش
26 فيفري 2018
-
17:47ساديو ماني يتفوق على هيجواين وويليان
26 فيفري 2018
-
17:35التحاق رؤساء المناطق والفرق بالوقفة الاحتجاجية للامنيين امام محكمة بنعروس
26 فيفري 2018
-
17:22منشور موجّه للولاّة: إجراء المحاسبة المالية للمجامع المائية قبل هذا الموعد
26 فيفري 2018
-
17:05بالفيديو.. احتجاج طلبة علوم التربية امام وزارة التعليم العالي
26 فيفري 2018
-
16:57رئاسة الحكومة: تحديد موعد قبول مطالب المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
26 فيفري 2018
-
16:52الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بليبيا
26 فيفري 2018
-
16:42بالفيديو.. محمد الغرياني: فخور أني أعيش أزهى فترة من تاريخ تونس
26 فيفري 2018
-
16:24العبيدي تلتقي وزيرة الصحة والحيطة الاجتماعية والمساواة في الحكومة الإسبانية
26 فيفري 2018
-
16:10زيدان يعلق على إصابة نيمار.. ويدافع عن موقف راموس
26 فيفري 2018
-
15:57تطوير التعاون في المجال العسكري، أبرز محاور لقاء وزير الدفاع مع نظيرته الإسبانية
26 فيفري 2018
-
15:42خاص: حقيقة مقتل سائق تاكسي بجهة البلفيدير
26 فيفري 2018
-
15:21قابس: اصابة 3 اشخاص في حادث اصطدام قطار نقل بضائع بشاحنة ثقيلة
26 فيفري 2018
-
15:10أنباء صادمة عن إصابة نيمار
26 فيفري 2018
-
14:53بنزرت: الأساتذة النواب يحتجون ويطالبون الوزارة بالإدماج
26 فيفري 2018