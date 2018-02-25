تطوير التعاون في المجال العسكري، أبرز محاور لقاء وزير الدفاع مع نظيرته الإسبانية

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دعم تونس في مرحلتها الانتقالية ومكافحتها للإرهاب ومزيد تطوير التعاون التونسي الاسباني في المجال العسكري والوضع في المنطقة شكلت محاور المحادثة التي أجراها صباح الاثنين، وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي مع وزيرة الدفاع الاسبانية "ماريا دولورس دي كاسبيدال".
وثمن الزبيدي، وفق بلاغ لوزارة الدفاع، دعم اسبانيا لتونس، منوها بالتعاون الثنائي النوعي في مجالات القوات الخاصة ورفع الألغام وتبادل الخبرات، ودعا إلى العمل على مزيد تطويره بما يستجيب لحاجيات المؤسسة العسكرية.
كما استعرض الخطوات التي قطعتها تونس في حماية حدودها الجنوبية الشرقية وحدودها الغربية من خلال تركيز منظومة المراقبة الالكترونية المتحركة والثابتة ومكافحتها للارهاب، مشيرا الى أن هذه الآفة تمثل تهديدا إقليميا ودوليا ما يستوجب تضافر الجهود للقضاء عليها.
ودعا وزير الدفاع نظيرته الاسبانية الى العمل على مزيد تطوير التعاون بين البلدين سواء في إطار التعاون الثنائي أو في إطار 5 زايد 5 دفاع أو في نطاق مجموعة 7 زائد 6 في باب الدفاع والأمن.
من جانبها قالت الوزيرة الاسبانية إن اسبانيا تعتبر تونس حليفا هاما في المنطقة، مبرزة استعداد بلادها لمزيد تطوير التعاون في المجال العملياتي.
ودعت إلى الاستفادة من تجربة اسبانيا في الصناعات العسكرية ومجابهة الكوارث، مشيدة بدور المؤسسة العسكرية التونسية في تعاطيها مع الوضع في الداخل، بحسب ذات البلاغ.
دعم تونس في مرحلتها الانتقالية ومكافحتها للإرهاب ومزيد تطوير التعاون التونسي الاسباني في المجال العسكري والوضع في المنطقة شكلت محاور المحادثة التي أجراها صباح الاثنين، وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي مع وزيرة الدفاع الاسبانية "ماريا دولورس دي كاسبيدال".
وثمن الزبيدي، وفق بلاغ لوزارة الدفاع، دعم اسبانيا لتونس، منوها بالتعاون الثنائي النوعي في مجالات القوات الخاصة ورفع الألغام وتبادل الخبرات، ودعا إلى العمل على مزيد تطويره بما يستجيب لحاجيات المؤسسة العسكرية.
كما استعرض الخطوات التي قطعتها تونس في حماية حدودها الجنوبية الشرقية وحدودها الغربية من خلال تركيز منظومة المراقبة الالكترونية المتحركة والثابتة ومكافحتها للارهاب، مشيرا الى أن هذه الآفة تمثل تهديدا إقليميا ودوليا ما يستوجب تضافر الجهود للقضاء عليها.
ودعا وزير الدفاع نظيرته الاسبانية الى العمل على مزيد تطوير التعاون بين البلدين سواء في إطار التعاون الثنائي أو في إطار 5 زايد 5 دفاع أو في نطاق مجموعة 7 زائد 6 في باب الدفاع والأمن.
من جانبها قالت الوزيرة الاسبانية إن اسبانيا تعتبر تونس حليفا هاما في المنطقة، مبرزة استعداد بلادها لمزيد تطوير التعاون في المجال العملياتي.
ودعت إلى الاستفادة من تجربة اسبانيا في الصناعات العسكرية ومجابهة الكوارث، مشيدة بدور المؤسسة العسكرية التونسية في تعاطيها مع الوضع في الداخل، بحسب ذات البلاغ.
-
19:10المباركي يشرف على جلسة تفاوض مع معتصمي الحوض المنجمي بمقر ولاية بقفصة
26 فيفري 2018
-
18:59شرطة دبي تكشف سبب وفاة الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي
26 فيفري 2018
-
18:42محترفو تونس في الخارج يواصلون الضغط على خيارات معلول
26 فيفري 2018
-
18:30الشراردة : حالات تسمّم في صفوف 25 تلميذا
26 فيفري 2018
-
-
18:05تجدّد عمليّات تخريب الموقع الأثري كستيليا دقاش
26 فيفري 2018
-
17:47ساديو ماني يتفوق على هيجواين وويليان
26 فيفري 2018
-
17:35التحاق رؤساء المناطق والفرق بالوقفة الاحتجاجية للامنيين امام محكمة بنعروس
26 فيفري 2018
-
17:22منشور موجّه للولاّة: إجراء المحاسبة المالية للمجامع المائية قبل هذا الموعد
26 فيفري 2018
-
17:05بالفيديو.. احتجاج طلبة علوم التربية امام وزارة التعليم العالي
26 فيفري 2018
-
16:57رئاسة الحكومة: تحديد موعد قبول مطالب المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
26 فيفري 2018
-
16:52الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بليبيا
26 فيفري 2018
-
16:42بالفيديو.. محمد الغرياني: فخور أني أعيش أزهى فترة من تاريخ تونس
26 فيفري 2018
-
16:24العبيدي تلتقي وزيرة الصحة والحيطة الاجتماعية والمساواة في الحكومة الإسبانية
26 فيفري 2018
-
16:10زيدان يعلق على إصابة نيمار.. ويدافع عن موقف راموس
26 فيفري 2018
-
15:57تطوير التعاون في المجال العسكري، أبرز محاور لقاء وزير الدفاع مع نظيرته الإسبانية
26 فيفري 2018
-
15:42خاص: حقيقة مقتل سائق تاكسي بجهة البلفيدير
26 فيفري 2018
-
15:21قابس: اصابة 3 اشخاص في حادث اصطدام قطار نقل بضائع بشاحنة ثقيلة
26 فيفري 2018
-
15:10أنباء صادمة عن إصابة نيمار
26 فيفري 2018
-
14:53بنزرت: الأساتذة النواب يحتجون ويطالبون الوزارة بالإدماج
26 فيفري 2018