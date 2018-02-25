تطوير التعاون في المجال العسكري، أبرز محاور لقاء وزير الدفاع مع نظيرته الإسبانية

دعم تونس في مرحلتها الانتقالية ومكافحتها للإرهاب ومزيد تطوير التعاون التونسي الاسباني في المجال العسكري والوضع في المنطقة شكلت محاور المحادثة التي أجراها صباح الاثنين، وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي مع وزيرة الدفاع الاسبانية "ماريا دولورس دي كاسبيدال".

وثمن الزبيدي، وفق بلاغ لوزارة الدفاع، دعم اسبانيا لتونس، منوها بالتعاون الثنائي النوعي في مجالات القوات الخاصة ورفع الألغام وتبادل الخبرات، ودعا إلى العمل على مزيد تطويره بما يستجيب لحاجيات المؤسسة العسكرية.

كما استعرض الخطوات التي قطعتها تونس في حماية حدودها الجنوبية الشرقية وحدودها الغربية من خلال تركيز منظومة المراقبة الالكترونية المتحركة والثابتة ومكافحتها للارهاب، مشيرا الى أن هذه الآفة تمثل تهديدا إقليميا ودوليا ما يستوجب تضافر الجهود للقضاء عليها.

ودعا وزير الدفاع نظيرته الاسبانية الى العمل على مزيد تطوير التعاون بين البلدين سواء في إطار التعاون الثنائي أو في إطار 5 زايد 5 دفاع أو في نطاق مجموعة 7 زائد 6 في باب الدفاع والأمن.

من جانبها قالت الوزيرة الاسبانية إن اسبانيا تعتبر تونس حليفا هاما في المنطقة، مبرزة استعداد بلادها لمزيد تطوير التعاون في المجال العملياتي.

ودعت إلى الاستفادة من تجربة اسبانيا في الصناعات العسكرية ومجابهة الكوارث، مشيدة بدور المؤسسة العسكرية التونسية في تعاطيها مع الوضع في الداخل، بحسب ذات البلاغ.