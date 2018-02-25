خاص: حقيقة مقتل سائق تاكسي بجهة البلفيدير

الشروق اون لاين – منى البوعزيزي:

علمت الشروق اون لاين ان التحقيقات الامنية في قضية مقتل سائق التاكسي بجهة البلفيدير اثبتت ان وفاة السائق لم تكن ناجمة عن عملية براكاج او عنف او شيء من هذا القبيل . وانما هي ناتجة عن عملية انتحار السائق بشرب مادة مبيد الفئران.