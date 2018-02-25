أنباء صادمة عن إصابة نيمار

تلقى باريس سان جيرمان، صدمة قوية، أمس الأحد، بعدما تعرض نجمه البرازيلي نيمار، للإصابة أمام مارسيليا، في كلاسيكو الدوري الفرنسي.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن اللاعب البرازيلي الذي خرج من المباراة، محمولًا على نقالة، أجرى عدة فحوصات جديدة، في وقت متأخر، أمس الأحد.

وتابعت "وصل اللاعب البرازيلي، إلى المستشفى في الثانية عشر من منتصف الليل، وغادر بعد ساعة و20 دقيقة، لكنه لا زال في حاجة لإجراء فحوصات أخرى".

وأضافت "تم استبعاد إصابة نيمار بأي كسر في قدمه، لكن الإصابة عبارة عن التواء شديد في الكاحل".

وواصلت "هناك بعض الشكوك الآن حول مشاركة اللاعب أمام ريال مدريد، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، بعدما تأكد غيابه عن مباراتي فريقه المقبلتين في الدوري".

ونشر نيمار، عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، صورة لقدمه، قبل خضوعه للفحوصات الطبية، لتحديد مدى الإصابة.

وكان أوناي إيمري، مدرب سان جيرمان، قد تحدث عن إمكانية لحاق نجم السامبا بمباراة ريال مدريد، لكن اللاعب تياغو سيلفا، أثار الشكوك، بعدما صرح عقب مباراة الأمس، بأنه شاهد كاحل نيمار وقد تورم بصورة كبيرة.