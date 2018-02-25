أنباء صادمة عن إصابة نيمار

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تلقى باريس سان جيرمان، صدمة قوية، أمس الأحد، بعدما تعرض نجمه البرازيلي نيمار، للإصابة أمام مارسيليا، في كلاسيكو الدوري الفرنسي.
وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن اللاعب البرازيلي الذي خرج من المباراة، محمولًا على نقالة، أجرى عدة فحوصات جديدة، في وقت متأخر، أمس الأحد.
وتابعت "وصل اللاعب البرازيلي، إلى المستشفى في الثانية عشر من منتصف الليل، وغادر بعد ساعة و20 دقيقة، لكنه لا زال في حاجة لإجراء فحوصات أخرى".
وأضافت "تم استبعاد إصابة نيمار بأي كسر في قدمه، لكن الإصابة عبارة عن التواء شديد في الكاحل".
وواصلت "هناك بعض الشكوك الآن حول مشاركة اللاعب أمام ريال مدريد، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، بعدما تأكد غيابه عن مباراتي فريقه المقبلتين في الدوري".
ونشر نيمار، عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، صورة لقدمه، قبل خضوعه للفحوصات الطبية، لتحديد مدى الإصابة.
وكان أوناي إيمري، مدرب سان جيرمان، قد تحدث عن إمكانية لحاق نجم السامبا بمباراة ريال مدريد، لكن اللاعب تياغو سيلفا، أثار الشكوك، بعدما صرح عقب مباراة الأمس، بأنه شاهد كاحل نيمار وقد تورم بصورة كبيرة.
تلقى باريس سان جيرمان، صدمة قوية، أمس الأحد، بعدما تعرض نجمه البرازيلي نيمار، للإصابة أمام مارسيليا، في كلاسيكو الدوري الفرنسي.
وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن اللاعب البرازيلي الذي خرج من المباراة، محمولًا على نقالة، أجرى عدة فحوصات جديدة، في وقت متأخر، أمس الأحد.
وتابعت "وصل اللاعب البرازيلي، إلى المستشفى في الثانية عشر من منتصف الليل، وغادر بعد ساعة و20 دقيقة، لكنه لا زال في حاجة لإجراء فحوصات أخرى".
وأضافت "تم استبعاد إصابة نيمار بأي كسر في قدمه، لكن الإصابة عبارة عن التواء شديد في الكاحل".
وواصلت "هناك بعض الشكوك الآن حول مشاركة اللاعب أمام ريال مدريد، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، بعدما تأكد غيابه عن مباراتي فريقه المقبلتين في الدوري".
ونشر نيمار، عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، صورة لقدمه، قبل خضوعه للفحوصات الطبية، لتحديد مدى الإصابة.
وكان أوناي إيمري، مدرب سان جيرمان، قد تحدث عن إمكانية لحاق نجم السامبا بمباراة ريال مدريد، لكن اللاعب تياغو سيلفا، أثار الشكوك، بعدما صرح عقب مباراة الأمس، بأنه شاهد كاحل نيمار وقد تورم بصورة كبيرة.
-
19:10المباركي يشرف على جلسة تفاوض مع معتصمي الحوض المنجمي بمقر ولاية بقفصة
26 فيفري 2018
-
18:59شرطة دبي تكشف سبب وفاة الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي
26 فيفري 2018
-
18:42محترفو تونس في الخارج يواصلون الضغط على خيارات معلول
26 فيفري 2018
-
18:30الشراردة : حالات تسمّم في صفوف 25 تلميذا
26 فيفري 2018
-
-
18:05تجدّد عمليّات تخريب الموقع الأثري كستيليا دقاش
26 فيفري 2018
-
17:47ساديو ماني يتفوق على هيجواين وويليان
26 فيفري 2018
-
17:35التحاق رؤساء المناطق والفرق بالوقفة الاحتجاجية للامنيين امام محكمة بنعروس
26 فيفري 2018
-
17:22منشور موجّه للولاّة: إجراء المحاسبة المالية للمجامع المائية قبل هذا الموعد
26 فيفري 2018
-
17:05بالفيديو.. احتجاج طلبة علوم التربية امام وزارة التعليم العالي
26 فيفري 2018
-
16:57رئاسة الحكومة: تحديد موعد قبول مطالب المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
26 فيفري 2018
-
16:52الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بليبيا
26 فيفري 2018
-
16:42بالفيديو.. محمد الغرياني: فخور أني أعيش أزهى فترة من تاريخ تونس
26 فيفري 2018
-
16:24العبيدي تلتقي وزيرة الصحة والحيطة الاجتماعية والمساواة في الحكومة الإسبانية
26 فيفري 2018
-
16:10زيدان يعلق على إصابة نيمار.. ويدافع عن موقف راموس
26 فيفري 2018
-
15:57تطوير التعاون في المجال العسكري، أبرز محاور لقاء وزير الدفاع مع نظيرته الإسبانية
26 فيفري 2018
-
15:42خاص: حقيقة مقتل سائق تاكسي بجهة البلفيدير
26 فيفري 2018
-
15:21قابس: اصابة 3 اشخاص في حادث اصطدام قطار نقل بضائع بشاحنة ثقيلة
26 فيفري 2018
-
15:10أنباء صادمة عن إصابة نيمار
26 فيفري 2018
-
14:53بنزرت: الأساتذة النواب يحتجون ويطالبون الوزارة بالإدماج
26 فيفري 2018