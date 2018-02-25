حرص تونس وإسبانيا على مزيد تنويع مجالات التعاون القانوني والقضائي

تحادث وزير العدل، غازي الجريبي، صباح اليوم الإثنين بمقر الوزارة بباب بنات، مع نظيره الإسباني، رافائيل كاتالا، بمناسبة الزيارة التي يؤديها إلى تونس رفقة رئيس الحكومة الإسبانية، للمشاركة في أشغال الدورة الثامنة للاجتماع رفيع المستوى التونسي الإسباني.

وقد مثّل اللقاء، وفق بلاغ للوزارة، "فرصة للتباحث بشأن مزيد تنويع وتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجالين القانوني والقضائي، لاسيما في ظل تقدم تنفيذ عديد برامج العمل المشتركة ذات العلاقة بالشأن القضائي والعدلي بين الطرفين خلال السنوات الأخيرة".

كما كانت المحادثة مناسبة لاستعراض تقدّم المحادثات الجارية بين الطرفين حول الإتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين. وعبّر الوزيران عن ارتياحهما لمنحى المحادثات الجارية في هذا المجال.