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يوم الاثنين 26 فيفري 2018
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رئيس الحكومة الإسبانية في زيارة عمل الى تونس اليوم الاثنين
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الأولى
رئيس الحكومة الإسبانية في زيارة عمل الى تونس اليوم الاثنين
26 فيفري 2018 | 14:34

حل رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، اليوم الاثنين بتونس، في زيارة عمل بيوم واحد .وقد كان في استقباله بالمطار الرئاسي بالعوينة رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي.

وسيكون لرئيس الحكومة الإسبانية، الذي جاء مرفوقا بوفد من رجال الأعمال، لقاءات مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر.

وسيشرف راخوي رفقة يوسف الشاهد، على أشغال الدورة الثامنة للاجتماع رفيع المستوى التونسي الإسباني، حيث سيتم التوقيع على جملة من اتفاقيات التعاون الثنائي في عدد من المجالات.

ويشمل برنامج رئيس الحكومة الإسبانية أيضا زيارة إلى متحف باردو أين سيقوم بوضع إكليل من الزهور ترحما على أرواح ضحايا العملية الإرهابية بباردو في 2015، كما سيشرف على اختتام أشغال منتدى رجال الأعمال التونسي الإسباني بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

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الأولى
رئيس الحكومة الإسبانية في زيارة عمل الى تونس اليوم الاثنين
26 فيفري 2018 | 14:34

حل رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، اليوم الاثنين بتونس، في زيارة عمل بيوم واحد .وقد كان في استقباله بالمطار الرئاسي بالعوينة رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي.

وسيكون لرئيس الحكومة الإسبانية، الذي جاء مرفوقا بوفد من رجال الأعمال، لقاءات مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر.

وسيشرف راخوي رفقة يوسف الشاهد، على أشغال الدورة الثامنة للاجتماع رفيع المستوى التونسي الإسباني، حيث سيتم التوقيع على جملة من اتفاقيات التعاون الثنائي في عدد من المجالات.

ويشمل برنامج رئيس الحكومة الإسبانية أيضا زيارة إلى متحف باردو أين سيقوم بوضع إكليل من الزهور ترحما على أرواح ضحايا العملية الإرهابية بباردو في 2015، كما سيشرف على اختتام أشغال منتدى رجال الأعمال التونسي الإسباني بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

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26 فيفري 2018 السّاعة 19:10
مكتب قفصة - الشروق أون لاين - عبد الملك زعلاني: اشرف عشية اليوم الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل...
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شرطة دبي تكشف سبب وفاة الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي
26 فيفري 2018 السّاعة 18:59
أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، الاثنين، أن تقرير الطب الشرعي أظهر أن وفاة الممثلة الهندية سريديفي كابور...
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محترفو تونس في الخارج يواصلون الضغط على خيارات معلول
26 فيفري 2018 السّاعة 18:42
يواصل المدير الفني للمنتخب التونسي نبيل معلول متابعة العناصر التونسية التي تنشط خارج الحدود من اجل دعوة...
المزيد >>
الشراردة : حالات تسمّم في صفوف 25 تلميذا
26 فيفري 2018 السّاعة 18:30
مكتب القيروان- الشروق اون لاين - أيمن محرزي: استقبل مستشفى الشراردة من ولاية القيروان مساء اليوم 25 تلميذا...
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المزيد من الأخبار...
النوري الصل
تونس... والحاجة الى نخبة سياسية جديدة
المتأمل في المنتوج الخطابي للنخب الحزبية في بلادنا اليوم، يلاحظ دون عناء الانحطاط الخطير الذي آل إليه خطابها السياسي. حيث نجد أنفسنا أمام خطاب تحضر فيه كل مفردات التهريج السياسي ....
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