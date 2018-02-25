رئيس الحكومة الإسبانية في زيارة عمل الى تونس اليوم الاثنين

حل رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، اليوم الاثنين بتونس، في زيارة عمل بيوم واحد .وقد كان في استقباله بالمطار الرئاسي بالعوينة رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي.

وسيكون لرئيس الحكومة الإسبانية، الذي جاء مرفوقا بوفد من رجال الأعمال، لقاءات مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر.

وسيشرف راخوي رفقة يوسف الشاهد، على أشغال الدورة الثامنة للاجتماع رفيع المستوى التونسي الإسباني، حيث سيتم التوقيع على جملة من اتفاقيات التعاون الثنائي في عدد من المجالات.

ويشمل برنامج رئيس الحكومة الإسبانية أيضا زيارة إلى متحف باردو أين سيقوم بوضع إكليل من الزهور ترحما على أرواح ضحايا العملية الإرهابية بباردو في 2015، كما سيشرف على اختتام أشغال منتدى رجال الأعمال التونسي الإسباني بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.