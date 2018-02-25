رئيس الحكومة الإسبانية في زيارة عمل الى تونس اليوم الاثنين

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حل رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، اليوم الاثنين بتونس، في زيارة عمل بيوم واحد .وقد كان في استقباله بالمطار الرئاسي بالعوينة رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي.
وسيكون لرئيس الحكومة الإسبانية، الذي جاء مرفوقا بوفد من رجال الأعمال، لقاءات مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر.
وسيشرف راخوي رفقة يوسف الشاهد، على أشغال الدورة الثامنة للاجتماع رفيع المستوى التونسي الإسباني، حيث سيتم التوقيع على جملة من اتفاقيات التعاون الثنائي في عدد من المجالات.
ويشمل برنامج رئيس الحكومة الإسبانية أيضا زيارة إلى متحف باردو أين سيقوم بوضع إكليل من الزهور ترحما على أرواح ضحايا العملية الإرهابية بباردو في 2015، كما سيشرف على اختتام أشغال منتدى رجال الأعمال التونسي الإسباني بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
حل رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، اليوم الاثنين بتونس، في زيارة عمل بيوم واحد .وقد كان في استقباله بالمطار الرئاسي بالعوينة رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي.
وسيكون لرئيس الحكومة الإسبانية، الذي جاء مرفوقا بوفد من رجال الأعمال، لقاءات مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر.
وسيشرف راخوي رفقة يوسف الشاهد، على أشغال الدورة الثامنة للاجتماع رفيع المستوى التونسي الإسباني، حيث سيتم التوقيع على جملة من اتفاقيات التعاون الثنائي في عدد من المجالات.
ويشمل برنامج رئيس الحكومة الإسبانية أيضا زيارة إلى متحف باردو أين سيقوم بوضع إكليل من الزهور ترحما على أرواح ضحايا العملية الإرهابية بباردو في 2015، كما سيشرف على اختتام أشغال منتدى رجال الأعمال التونسي الإسباني بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
-
19:10المباركي يشرف على جلسة تفاوض مع معتصمي الحوض المنجمي بمقر ولاية بقفصة
26 فيفري 2018
-
18:59شرطة دبي تكشف سبب وفاة الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي
26 فيفري 2018
-
18:42محترفو تونس في الخارج يواصلون الضغط على خيارات معلول
26 فيفري 2018
-
18:30الشراردة : حالات تسمّم في صفوف 25 تلميذا
26 فيفري 2018
-
-
18:05تجدّد عمليّات تخريب الموقع الأثري كستيليا دقاش
26 فيفري 2018
-
17:47ساديو ماني يتفوق على هيجواين وويليان
26 فيفري 2018
-
17:35التحاق رؤساء المناطق والفرق بالوقفة الاحتجاجية للامنيين امام محكمة بنعروس
26 فيفري 2018
-
17:22منشور موجّه للولاّة: إجراء المحاسبة المالية للمجامع المائية قبل هذا الموعد
26 فيفري 2018
-
17:05بالفيديو.. احتجاج طلبة علوم التربية امام وزارة التعليم العالي
26 فيفري 2018
-
16:57رئاسة الحكومة: تحديد موعد قبول مطالب المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
26 فيفري 2018
-
16:52الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بليبيا
26 فيفري 2018
-
16:42بالفيديو.. محمد الغرياني: فخور أني أعيش أزهى فترة من تاريخ تونس
26 فيفري 2018
-
16:24العبيدي تلتقي وزيرة الصحة والحيطة الاجتماعية والمساواة في الحكومة الإسبانية
26 فيفري 2018
-
16:10زيدان يعلق على إصابة نيمار.. ويدافع عن موقف راموس
26 فيفري 2018
-
15:57تطوير التعاون في المجال العسكري، أبرز محاور لقاء وزير الدفاع مع نظيرته الإسبانية
26 فيفري 2018
-
15:42خاص: حقيقة مقتل سائق تاكسي بجهة البلفيدير
26 فيفري 2018
-
15:21قابس: اصابة 3 اشخاص في حادث اصطدام قطار نقل بضائع بشاحنة ثقيلة
26 فيفري 2018
-
15:10أنباء صادمة عن إصابة نيمار
26 فيفري 2018
-
14:53بنزرت: الأساتذة النواب يحتجون ويطالبون الوزارة بالإدماج
26 فيفري 2018