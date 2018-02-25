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يوم الاثنين 26 فيفري 2018
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بنزرت: الأساتذة المتحصلون على"الكاباس" يعتصمون
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شروق الجهات
بنزرت: الأساتذة المتحصلون على"الكاباس" يعتصمون
26 فيفري 2018 | 14:24

مكتب الشروق –بنزرت –إيمان عبد الستار

 دخل صباح الاثنين الأساتذة الناجحون في مناظرة "الكاباس" بولاية بنزرت بعنوان عام 2017 في اعتصام مفتوح بمقر المندوبية الجهوية للتربية مطالبين الوزارة بالالتزام بتعهداتها رافضين صفة العون الوقتي وفق تعبيرهم.

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شروق الجهات
بنزرت: الأساتذة المتحصلون على"الكاباس" يعتصمون
26 فيفري 2018 | 14:24

مكتب الشروق –بنزرت –إيمان عبد الستار

 دخل صباح الاثنين الأساتذة الناجحون في مناظرة "الكاباس" بولاية بنزرت بعنوان عام 2017 في اعتصام مفتوح بمقر المندوبية الجهوية للتربية مطالبين الوزارة بالالتزام بتعهداتها رافضين صفة العون الوقتي وفق تعبيرهم.

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الشراردة : حالات تسمّم في صفوف 25 تلميذا
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26 فيفري 2018 السّاعة 15:21
اصيب ثلاثة اشخاص بجروح متفاوتة الخطورة منذ قليل في حادث اصطدام قطار لنقل البضائع متٌجه من صفاقس إلى قابس...
المزيد >>
بنزرت: الأساتذة النواب يحتجون ويطالبون الوزارة بالإدماج
26 فيفري 2018 السّاعة 14:53
نفذ صباح الاثنين الأساتذة النواب وقفة احتجاجية بمقر المندوبية الجهوية للتربية ببنزرت مطالبين بالإدماج وفق...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
تونس... والحاجة الى نخبة سياسية جديدة
المتأمل في المنتوج الخطابي للنخب الحزبية في بلادنا اليوم، يلاحظ دون عناء الانحطاط الخطير الذي آل إليه خطابها السياسي. حيث نجد أنفسنا أمام خطاب تحضر فيه كل مفردات التهريج السياسي ....
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
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