رفض تسجيل اسم حفيدة كلثوم كنو

-
19:10المباركي يشرف على جلسة تفاوض مع معتصمي الحوض المنجمي بمقر ولاية بقفصة
26 فيفري 2018
-
18:59شرطة دبي تكشف سبب وفاة الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي
26 فيفري 2018
-
18:42محترفو تونس في الخارج يواصلون الضغط على خيارات معلول
26 فيفري 2018
-
18:30الشراردة : حالات تسمّم في صفوف 25 تلميذا
26 فيفري 2018
-
-
18:05تجدّد عمليّات تخريب الموقع الأثري كستيليا دقاش
26 فيفري 2018
-
17:47ساديو ماني يتفوق على هيجواين وويليان
26 فيفري 2018
-
17:35التحاق رؤساء المناطق والفرق بالوقفة الاحتجاجية للامنيين امام محكمة بنعروس
26 فيفري 2018
-
17:22منشور موجّه للولاّة: إجراء المحاسبة المالية للمجامع المائية قبل هذا الموعد
26 فيفري 2018
-
17:05بالفيديو.. احتجاج طلبة علوم التربية امام وزارة التعليم العالي
26 فيفري 2018
-
16:57رئاسة الحكومة: تحديد موعد قبول مطالب المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
26 فيفري 2018
-
16:52الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بليبيا
26 فيفري 2018
-
16:42بالفيديو.. محمد الغرياني: فخور أني أعيش أزهى فترة من تاريخ تونس
26 فيفري 2018
-
16:24العبيدي تلتقي وزيرة الصحة والحيطة الاجتماعية والمساواة في الحكومة الإسبانية
26 فيفري 2018
-
16:10زيدان يعلق على إصابة نيمار.. ويدافع عن موقف راموس
26 فيفري 2018
-
15:57تطوير التعاون في المجال العسكري، أبرز محاور لقاء وزير الدفاع مع نظيرته الإسبانية
26 فيفري 2018
-
15:42خاص: حقيقة مقتل سائق تاكسي بجهة البلفيدير
26 فيفري 2018
-
15:21قابس: اصابة 3 اشخاص في حادث اصطدام قطار نقل بضائع بشاحنة ثقيلة
26 فيفري 2018
-
15:10أنباء صادمة عن إصابة نيمار
26 فيفري 2018
-
14:53بنزرت: الأساتذة النواب يحتجون ويطالبون الوزارة بالإدماج
26 فيفري 2018
وجهت القاضية كلثوم كنو نداء عاجلا لرئيس الحكومة ووزير الداخلية من اجل التدخل لحل مشكل على خلفية رفض موظفة في بلدية حي الخضراء تسجيل اسم حفيدتها بتعلة انه اسم غير عربي.
واوضحت كنو في تعليق نشرته على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، "توجه صبيحة اليوم صهري لتسجيل ابنته المولودة الجديدة ببلدية تونس دائرة حي الخضراء بعد أن اختار لها ووالدتها اسم" الينا" الا أن العونة بالبلدية رفضت الترسيم بتعلة أن الاسم ليس له معنى وقالتلو نسجلهالك كان تحب. باسم "الين" وموش "الينا ".
واضافت قولها، "فلما أمدها بما يفيد أن معنى" الينا " هو بريق الشمش تمسكت بالرفض بتعلة ان هذا المعنى لا يوجد في المعجم العربي ولها منشور يحجر علينا تسجيل اسماء غير عربية توة شنوة لازمنا نعملو".
وختمت تعليقها بالقول، "نمشيو نعتصمو باش نسجلو بنتنا والا نخليوها بلاش تسجيل".
وجهت القاضية كلثوم كنو نداء عاجلا لرئيس الحكومة ووزير الداخلية من اجل التدخل لحل مشكل على خلفية رفض موظفة في بلدية حي الخضراء تسجيل اسم حفيدتها بتعلة انه اسم غير عربي.
واوضحت كنو في تعليق نشرته على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، "توجه صبيحة اليوم صهري لتسجيل ابنته المولودة الجديدة ببلدية تونس دائرة حي الخضراء بعد أن اختار لها ووالدتها اسم" الينا" الا أن العونة بالبلدية رفضت الترسيم بتعلة أن الاسم ليس له معنى وقالتلو نسجلهالك كان تحب. باسم "الين" وموش "الينا ".
واضافت قولها، "فلما أمدها بما يفيد أن معنى" الينا " هو بريق الشمش تمسكت بالرفض بتعلة ان هذا المعنى لا يوجد في المعجم العربي ولها منشور يحجر علينا تسجيل اسماء غير عربية توة شنوة لازمنا نعملو".
وختمت تعليقها بالقول، "نمشيو نعتصمو باش نسجلو بنتنا والا نخليوها بلاش تسجيل".
-
19:10المباركي يشرف على جلسة تفاوض مع معتصمي الحوض المنجمي بمقر ولاية بقفصة
26 فيفري 2018
-
18:59شرطة دبي تكشف سبب وفاة الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي
26 فيفري 2018
-
18:42محترفو تونس في الخارج يواصلون الضغط على خيارات معلول
26 فيفري 2018
-
18:30الشراردة : حالات تسمّم في صفوف 25 تلميذا
26 فيفري 2018
-
-
18:05تجدّد عمليّات تخريب الموقع الأثري كستيليا دقاش
26 فيفري 2018
-
17:47ساديو ماني يتفوق على هيجواين وويليان
26 فيفري 2018
-
17:35التحاق رؤساء المناطق والفرق بالوقفة الاحتجاجية للامنيين امام محكمة بنعروس
26 فيفري 2018
-
17:22منشور موجّه للولاّة: إجراء المحاسبة المالية للمجامع المائية قبل هذا الموعد
26 فيفري 2018
-
17:05بالفيديو.. احتجاج طلبة علوم التربية امام وزارة التعليم العالي
26 فيفري 2018
-
16:57رئاسة الحكومة: تحديد موعد قبول مطالب المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
26 فيفري 2018
-
16:52الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بليبيا
26 فيفري 2018
-
16:42بالفيديو.. محمد الغرياني: فخور أني أعيش أزهى فترة من تاريخ تونس
26 فيفري 2018
-
16:24العبيدي تلتقي وزيرة الصحة والحيطة الاجتماعية والمساواة في الحكومة الإسبانية
26 فيفري 2018
-
16:10زيدان يعلق على إصابة نيمار.. ويدافع عن موقف راموس
26 فيفري 2018
-
15:57تطوير التعاون في المجال العسكري، أبرز محاور لقاء وزير الدفاع مع نظيرته الإسبانية
26 فيفري 2018
-
15:42خاص: حقيقة مقتل سائق تاكسي بجهة البلفيدير
26 فيفري 2018
-
15:21قابس: اصابة 3 اشخاص في حادث اصطدام قطار نقل بضائع بشاحنة ثقيلة
26 فيفري 2018
-
15:10أنباء صادمة عن إصابة نيمار
26 فيفري 2018
-
14:53بنزرت: الأساتذة النواب يحتجون ويطالبون الوزارة بالإدماج
26 فيفري 2018