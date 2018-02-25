رفض تسجيل اسم حفيدة كلثوم كنو

وجهت القاضية كلثوم كنو نداء عاجلا لرئيس الحكومة ووزير الداخلية من اجل التدخل لحل مشكل على خلفية رفض موظفة في بلدية حي الخضراء تسجيل اسم حفيدتها بتعلة انه اسم غير عربي.

واوضحت كنو في تعليق نشرته على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، "توجه صبيحة اليوم صهري لتسجيل ابنته المولودة الجديدة ببلدية تونس دائرة حي الخضراء بعد أن اختار لها ووالدتها اسم" الينا" الا أن العونة بالبلدية رفضت الترسيم بتعلة أن الاسم ليس له معنى وقالتلو نسجلهالك كان تحب. باسم "الين" وموش "الينا ".

واضافت قولها، "فلما أمدها بما يفيد أن معنى" الينا " هو بريق الشمش تمسكت بالرفض بتعلة ان هذا المعنى لا يوجد في المعجم العربي ولها منشور يحجر علينا تسجيل اسماء غير عربية توة شنوة لازمنا نعملو".

وختمت تعليقها بالقول، "نمشيو نعتصمو باش نسجلو بنتنا والا نخليوها بلاش تسجيل".