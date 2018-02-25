القصرين: مشروع لتزويد 50 مدرسة ريفية بمياه الشرب

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أعلنت دائرة الهندسة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين، في بداية شهر فيفري الجاري، عن طلب عروض للقيام بأشغال تزويد 50 مدرسة ابتدائية ريفية بالماء الصالح للشراب توجد بكل من معتمديات القصرين الجنوبية وفريانة وحاسي الفريد وسبيطلة وسبيبة والعيون وتالة وحيدرة، وذلك على خمسة أقساط، وفق ما ذكره المهندس أول بالدائرة يامن حقي.
وأوضح حقي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن "هذه الأشغال تتضمن انجاز 50 خزانا فوق أرضي بسعة 10 متر مكعب، وتجهيزه بمضخات وبحاقنات مواد تعقيم، خلال سنة 2018، بكلفة جملية قدرت ب2 مليون دينار، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتزويد المدارس الإبتدائية والمؤسسات التربوية بالماء الصالح للشراب".
وصرح بالمناسبة أنه "تم خلال سنة 2015، ضمن نفس البرنامج، تزويد 7 مؤسسات تربوية ريفية بين مدارس ابتدائية واعدادية ومعاهد ثانوية بمياه الشرب بكلفة تبلغ 238 ألف دينار، وتم سنة 2016 تأمين تزويد 31 مؤسسة تربوية ريفية أخرى بمياه الشرب، بكلفة قدرت ب829 الف دينار، كما تم سنة 2017 تزويد 8 مؤسسات تربوية بكلفة بلغت 1 مليون و200 ألف دينار".
واشار في ذات السياق الى أن الاشغال "شملت بالخصوص حفر آبار عميقة وتجهيزها وربطها بالتيار الكهربائي، وإحداث شبكة ماء صالح للشرب، وبناء خزانات فوق ارضية وتجهيزها، وتعميق الآبار السطحية المنجزة من قبل وربطها بخزانات".
أعلنت دائرة الهندسة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين، في بداية شهر فيفري الجاري، عن طلب عروض للقيام بأشغال تزويد 50 مدرسة ابتدائية ريفية بالماء الصالح للشراب توجد بكل من معتمديات القصرين الجنوبية وفريانة وحاسي الفريد وسبيطلة وسبيبة والعيون وتالة وحيدرة، وذلك على خمسة أقساط، وفق ما ذكره المهندس أول بالدائرة يامن حقي.
وأوضح حقي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن "هذه الأشغال تتضمن انجاز 50 خزانا فوق أرضي بسعة 10 متر مكعب، وتجهيزه بمضخات وبحاقنات مواد تعقيم، خلال سنة 2018، بكلفة جملية قدرت ب2 مليون دينار، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتزويد المدارس الإبتدائية والمؤسسات التربوية بالماء الصالح للشراب".
وصرح بالمناسبة أنه "تم خلال سنة 2015، ضمن نفس البرنامج، تزويد 7 مؤسسات تربوية ريفية بين مدارس ابتدائية واعدادية ومعاهد ثانوية بمياه الشرب بكلفة تبلغ 238 ألف دينار، وتم سنة 2016 تأمين تزويد 31 مؤسسة تربوية ريفية أخرى بمياه الشرب، بكلفة قدرت ب829 الف دينار، كما تم سنة 2017 تزويد 8 مؤسسات تربوية بكلفة بلغت 1 مليون و200 ألف دينار".
واشار في ذات السياق الى أن الاشغال "شملت بالخصوص حفر آبار عميقة وتجهيزها وربطها بالتيار الكهربائي، وإحداث شبكة ماء صالح للشرب، وبناء خزانات فوق ارضية وتجهيزها، وتعميق الآبار السطحية المنجزة من قبل وربطها بخزانات".
-
19:10المباركي يشرف على جلسة تفاوض مع معتصمي الحوض المنجمي بمقر ولاية بقفصة
26 فيفري 2018
-
18:59شرطة دبي تكشف سبب وفاة الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي
26 فيفري 2018
-
18:42محترفو تونس في الخارج يواصلون الضغط على خيارات معلول
26 فيفري 2018
-
18:30الشراردة : حالات تسمّم في صفوف 25 تلميذا
26 فيفري 2018
-
-
18:05تجدّد عمليّات تخريب الموقع الأثري كستيليا دقاش
26 فيفري 2018
-
17:47ساديو ماني يتفوق على هيجواين وويليان
26 فيفري 2018
-
17:35التحاق رؤساء المناطق والفرق بالوقفة الاحتجاجية للامنيين امام محكمة بنعروس
26 فيفري 2018
-
17:22منشور موجّه للولاّة: إجراء المحاسبة المالية للمجامع المائية قبل هذا الموعد
26 فيفري 2018
-
17:05بالفيديو.. احتجاج طلبة علوم التربية امام وزارة التعليم العالي
26 فيفري 2018
-
16:57رئاسة الحكومة: تحديد موعد قبول مطالب المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
26 فيفري 2018
-
16:52الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بليبيا
26 فيفري 2018
-
16:42بالفيديو.. محمد الغرياني: فخور أني أعيش أزهى فترة من تاريخ تونس
26 فيفري 2018
-
16:24العبيدي تلتقي وزيرة الصحة والحيطة الاجتماعية والمساواة في الحكومة الإسبانية
26 فيفري 2018
-
16:10زيدان يعلق على إصابة نيمار.. ويدافع عن موقف راموس
26 فيفري 2018
-
15:57تطوير التعاون في المجال العسكري، أبرز محاور لقاء وزير الدفاع مع نظيرته الإسبانية
26 فيفري 2018
-
15:42خاص: حقيقة مقتل سائق تاكسي بجهة البلفيدير
26 فيفري 2018
-
15:21قابس: اصابة 3 اشخاص في حادث اصطدام قطار نقل بضائع بشاحنة ثقيلة
26 فيفري 2018
-
15:10أنباء صادمة عن إصابة نيمار
26 فيفري 2018
-
14:53بنزرت: الأساتذة النواب يحتجون ويطالبون الوزارة بالإدماج
26 فيفري 2018