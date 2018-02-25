القصرين: مشروع لتزويد 50 مدرسة ريفية بمياه الشرب

أعلنت دائرة الهندسة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين، في بداية شهر فيفري الجاري، عن طلب عروض للقيام بأشغال تزويد 50 مدرسة ابتدائية ريفية بالماء الصالح للشراب توجد بكل من معتمديات القصرين الجنوبية وفريانة وحاسي الفريد وسبيطلة وسبيبة والعيون وتالة وحيدرة، وذلك على خمسة أقساط، وفق ما ذكره المهندس أول بالدائرة يامن حقي.

وأوضح حقي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن "هذه الأشغال تتضمن انجاز 50 خزانا فوق أرضي بسعة 10 متر مكعب، وتجهيزه بمضخات وبحاقنات مواد تعقيم، خلال سنة 2018، بكلفة جملية قدرت ب2 مليون دينار، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتزويد المدارس الإبتدائية والمؤسسات التربوية بالماء الصالح للشراب".

وصرح بالمناسبة أنه "تم خلال سنة 2015، ضمن نفس البرنامج، تزويد 7 مؤسسات تربوية ريفية بين مدارس ابتدائية واعدادية ومعاهد ثانوية بمياه الشرب بكلفة تبلغ 238 ألف دينار، وتم سنة 2016 تأمين تزويد 31 مؤسسة تربوية ريفية أخرى بمياه الشرب، بكلفة قدرت ب829 الف دينار، كما تم سنة 2017 تزويد 8 مؤسسات تربوية بكلفة بلغت 1 مليون و200 ألف دينار".

واشار في ذات السياق الى أن الاشغال "شملت بالخصوص حفر آبار عميقة وتجهيزها وربطها بالتيار الكهربائي، وإحداث شبكة ماء صالح للشرب، وبناء خزانات فوق ارضية وتجهيزها، وتعميق الآبار السطحية المنجزة من قبل وربطها بخزانات".