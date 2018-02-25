الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 26 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
تصفيات امم افريقيا لاقل من 20 سنة: تونس تواجه الجزائر
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
النوري الصل
تونس... والحاجة الى نخبة سياسية جديدة
المتأمل في المنتوج الخطابي للنخب الحزبية في بلادنا اليوم، يلاحظ دون عناء الانحطاط الخطير الذي آل إليه خطابها السياسي. حيث نجد أنفسنا أمام خطاب تحضر فيه كل مفردات التهريج السياسي ....
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عاجل: نتائج انتخابات جمعية القضاة التونسيين جريدة الشروق ليوم الإثنين 26 فيفري 2018 باريس سان جيرمان يهزم مارسيليا ويخسر نيمار رفض تسجيل اسم حفيدة كلثوم كنو عاجل - خاص: إيقاف ضابطين بشبهة "تعذيب إرهابي" شارك في... جريدة اشروق ليوم الأحد 25 فيفري 2018 سيدي عيش: وفاة شاب في حادث مرور تطاوين: إسقاط قائمتان إنتخابيتان احداهما لنداء تونس‎
الرياضة
تصفيات امم افريقيا لاقل من 20 سنة: تونس تواجه الجزائر
26 فيفري 2018 | 13:47

سيواجه المنتخب التونسي لكرة القدم لاقل من 20 سنة نظيره الجزائري في اطار الدور الاول من تصفيات كاس امم افريقيا لهذه الفئة العمرية المقررة نهائياتها في النيجر عام 2019 وستقام مباراة الذهاب في الجزائر في الفترة المتراوحة بين 30 و31 مارس و1 افريل فيما تدور مباراة الاياب يوم 20 او 21 او 22 افريل.

وفي صورة تاهله الى الدور الثاني سيتبارى المنتخب التونسي مع نظيره الغاني ذهابا في تونس وايابا في غانا وذلك خلال شهر ماي المقبل. ويذكر ان الدور الثالث والاخير من التصفيات سيجرى خلال شهر جويلية.

تقرؤون أيضا
محترفو تونس في الخارج يواصلون الضغط على خيارات معلول
26 فيفري 2018 السّاعة 18:42
يواصل المدير الفني للمنتخب التونسي نبيل معلول متابعة العناصر التونسية التي تنشط خارج الحدود من اجل دعوة...
المزيد >>
ساديو ماني يتفوق على هيجواين وويليان
26 فيفري 2018 السّاعة 17:47
سجل السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي، هدفا مميزا لفريقه في مرمى فريق بورتو في ذهاب ثمن نهائي...
المزيد >>
زيدان يعلق على إصابة نيمار.. ويدافع عن موقف راموس
26 فيفري 2018 السّاعة 16:10
رفض زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، التقليل من قائد فريقه سيرجيو راموس، بعدما فضل تسديد ركلة...
المزيد >>
أنباء صادمة عن إصابة نيمار
26 فيفري 2018 السّاعة 15:10
تلقى باريس سان جيرمان، صدمة قوية، أمس الأحد، بعدما تعرض نجمه البرازيلي نيمار، للإصابة أمام مارسيليا، في...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الرياضة
تصفيات امم افريقيا لاقل من 20 سنة: تونس تواجه الجزائر
26 فيفري 2018 | 13:47

سيواجه المنتخب التونسي لكرة القدم لاقل من 20 سنة نظيره الجزائري في اطار الدور الاول من تصفيات كاس امم افريقيا لهذه الفئة العمرية المقررة نهائياتها في النيجر عام 2019 وستقام مباراة الذهاب في الجزائر في الفترة المتراوحة بين 30 و31 مارس و1 افريل فيما تدور مباراة الاياب يوم 20 او 21 او 22 افريل.

وفي صورة تاهله الى الدور الثاني سيتبارى المنتخب التونسي مع نظيره الغاني ذهابا في تونس وايابا في غانا وذلك خلال شهر ماي المقبل. ويذكر ان الدور الثالث والاخير من التصفيات سيجرى خلال شهر جويلية.

تقرؤون أيضا
محترفو تونس في الخارج يواصلون الضغط على خيارات معلول
26 فيفري 2018 السّاعة 18:42
يواصل المدير الفني للمنتخب التونسي نبيل معلول متابعة العناصر التونسية التي تنشط خارج الحدود من اجل دعوة...
المزيد >>
ساديو ماني يتفوق على هيجواين وويليان
26 فيفري 2018 السّاعة 17:47
سجل السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي، هدفا مميزا لفريقه في مرمى فريق بورتو في ذهاب ثمن نهائي...
المزيد >>
زيدان يعلق على إصابة نيمار.. ويدافع عن موقف راموس
26 فيفري 2018 السّاعة 16:10
رفض زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، التقليل من قائد فريقه سيرجيو راموس، بعدما فضل تسديد ركلة...
المزيد >>
أنباء صادمة عن إصابة نيمار
26 فيفري 2018 السّاعة 15:10
تلقى باريس سان جيرمان، صدمة قوية، أمس الأحد، بعدما تعرض نجمه البرازيلي نيمار، للإصابة أمام مارسيليا، في...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
تونس... والحاجة الى نخبة سياسية جديدة
المتأمل في المنتوج الخطابي للنخب الحزبية في بلادنا اليوم، يلاحظ دون عناء الانحطاط الخطير الذي آل إليه خطابها السياسي. حيث نجد أنفسنا أمام خطاب تحضر فيه كل مفردات التهريج السياسي ....
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عاجل: نتائج انتخابات جمعية القضاة التونسيين جريدة الشروق ليوم الإثنين 26 فيفري 2018 باريس سان جيرمان يهزم مارسيليا ويخسر نيمار رفض تسجيل اسم حفيدة كلثوم كنو عاجل - خاص: إيقاف ضابطين بشبهة "تعذيب إرهابي" شارك في... جريدة اشروق ليوم الأحد 25 فيفري 2018 سيدي عيش: وفاة شاب في حادث مرور تطاوين: إسقاط قائمتان إنتخابيتان احداهما لنداء تونس‎
﻿