تصفيات امم افريقيا لاقل من 20 سنة: تونس تواجه الجزائر

سيواجه المنتخب التونسي لكرة القدم لاقل من 20 سنة نظيره الجزائري في اطار الدور الاول من تصفيات كاس امم افريقيا لهذه الفئة العمرية المقررة نهائياتها في النيجر عام 2019 وستقام مباراة الذهاب في الجزائر في الفترة المتراوحة بين 30 و31 مارس و1 افريل فيما تدور مباراة الاياب يوم 20 او 21 او 22 افريل.

وفي صورة تاهله الى الدور الثاني سيتبارى المنتخب التونسي مع نظيره الغاني ذهابا في تونس وايابا في غانا وذلك خلال شهر ماي المقبل. ويذكر ان الدور الثالث والاخير من التصفيات سيجرى خلال شهر جويلية.