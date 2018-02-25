القصر: غلق الطريق للمطالبة بالتشغيل

مكتب قفصة - الشروق اون لاين - عبد الملك زعلاني

عمدت مجموعة من النسوة من حي باب السور بمدينة القصر الى غلق الطريق الرئيسية وسط المدينة على مستوى الكرة الارضية على خلفية المطالبة بالتشغيل وقد اكدت احدى المحتجات ان ابنائهم ملوا البطالة ويتم في كل مرة استثنائهم من المناظرات خاصة بشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيمياوي التونسي وشركة البيئة والغراسات مطالبة الحكومة بلفتة لابنائهم وللاشارة فان عدد من متساكني غلقوا الطريق ايضا بحي باب السور باستعمال حاويات الفضلات والاسلاك والحجارة واشعال العجلات المطاطية وقد انجر علية تعطل حركة المرور.