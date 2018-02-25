الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 26 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
تونس تحتضن مؤتمر التكامل الاقتصادي العربي بحضور 40 مسؤول وخبير عربي
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
النوري الصل
تونس... والحاجة الى نخبة سياسية جديدة
المتأمل في المنتوج الخطابي للنخب الحزبية في بلادنا اليوم، يلاحظ دون عناء الانحطاط الخطير الذي آل إليه خطابها السياسي. حيث نجد أنفسنا أمام خطاب تحضر فيه كل مفردات التهريج السياسي ....
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عاجل: نتائج انتخابات جمعية القضاة التونسيين جريدة الشروق ليوم الإثنين 26 فيفري 2018 باريس سان جيرمان يهزم مارسيليا ويخسر نيمار رفض تسجيل اسم حفيدة كلثوم كنو عاجل - خاص: إيقاف ضابطين بشبهة "تعذيب إرهابي" شارك في... جريدة اشروق ليوم الأحد 25 فيفري 2018 سيدي عيش: وفاة شاب في حادث مرور تطاوين: إسقاط قائمتان إنتخابيتان احداهما لنداء تونس‎
الشروق أون لاين
تونس تحتضن مؤتمر التكامل الاقتصادي العربي بحضور 40 مسؤول وخبير عربي
26 فيفري 2018 | 13:36

قال الامين العام للمساعد بالجامعة العربية ورئيس مركز تونس بالجامعة عبد اللطيف عبيد، الاثنين، "إن مؤتمر التكامل الاقتصادي العربي الذي تحتضنه تونس من 28 فيفري الى غرة مارس 2018، ويتحدث خلال ندواته التسع زهاء 40 مسؤولا عربيا وخبيرا ، سيجري بحضور متوقع لقرابة 150 شخصية مهتمه بالشان الاقتصادي والتنموي العربي.

واضاف عبيد في تصريح لـ"وات"، الثلاثاء، "أنّ هذا المؤتمر، الذي ينظمه مركز الجامعة العربية بتونس والمعهد العربي للتخطيط بالكويت تحت شعار "التكامل الاقتصادي العربي: الانجازات والآفاق"، سيحضره مسؤولون وخبراء من تونس والمغرب والجزائر وليبيبا ومصر والكويت والسودان وبقية الدول العربية، الى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والباحثين.

وسيطرح المتحدثون، خلال الجلسات الحوارية مواضيع تتصل ب"تقييم تجربة التكامل الاقتصادي العربي واتفاقياته" و"تقييم المشروعات العربية المشتركة: تجارب الإخفاق والنجاحات"ت و"" و"الصناديق الإنمائية والتمويلية العربية والهيئات الاستثماريّة ودورها في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي" الى جانب "التكامل الاقتصادي العربي: المنطلقات والغايات في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة والمقبلة" و"مستقبل التكامل الاقتصادي العربي من منظور المؤسسات التمويلية الدولية".

ويناقش المشاركون، كذلك، ملف "إعادة الإعمار في الدول العربية المتضررة" و"متطلبات العمل العربي والدولي المشترك" و"سياسات وأدوات التكامل الاقتصادي العربي المستقبلية: السياسية الاستثمارية العربية الموحدة في المجالات الإنتاجية الأساسية" علاوة على "سياسات التمويل المشترك: إعادة النظر في دور الصناديق العربية" و"القطاع المصرفي والأسواق المالية" و"الإطار القانوني والتشريعي لتحفيز الاستثمار العربي البيني".  ويبحث المؤتمر التكامل من منظور القطاع الخاص، على مدى يومين، مجموعة من القضايا في مقدمتها منطقة التجارة الحرة العربية ومتطلبات تحقيق السوق العربية المشتركة واحتياجات وتطلعات القطاع الخاص العربي من القمة الاقتصادية.

ولفت عبيد الى ان التكامل الاقتصادي العربي عرف تراجعا بعد سبيعينات القرن الماضي بسبب العوائق التي حالت دون تنفيذه من بينها المشاكل الجيوسياسية لكنّه عرف خلال السنوات الاخيرة دفعة جديدة من قبل الانظمة العربية والرّأي العام العربي لاعادة احياء التوجه نحو تحقيق التكامل الاقتصادي من جديد.

ويختتم المؤتمر اعماله من خلال الاعلان عن بيان تونس الذي سيتضمن حزمة توصيات من بينها دفع التكامل الاقتصادي العربي مجددا وإرساء مقومات تحقيق تكامل عربي على غرار التجمعات الاقتصادية الاخري في العالم

تقرؤون أيضا
المباركي يشرف على جلسة تفاوض مع معتصمي الحوض المنجمي بمقر ولاية بقفصة
26 فيفري 2018 السّاعة 19:10
مكتب قفصة - الشروق أون لاين - عبد الملك زعلاني: اشرف عشية اليوم الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل...
المزيد >>
شرطة دبي تكشف سبب وفاة الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي
26 فيفري 2018 السّاعة 18:59
أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، الاثنين، أن تقرير الطب الشرعي أظهر أن وفاة الممثلة الهندية سريديفي كابور...
المزيد >>
محترفو تونس في الخارج يواصلون الضغط على خيارات معلول
26 فيفري 2018 السّاعة 18:42
يواصل المدير الفني للمنتخب التونسي نبيل معلول متابعة العناصر التونسية التي تنشط خارج الحدود من اجل دعوة...
المزيد >>
الشراردة : حالات تسمّم في صفوف 25 تلميذا
26 فيفري 2018 السّاعة 18:30
مكتب القيروان- الشروق اون لاين - أيمن محرزي: استقبل مستشفى الشراردة من ولاية القيروان مساء اليوم 25 تلميذا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الشروق أون لاين
تونس تحتضن مؤتمر التكامل الاقتصادي العربي بحضور 40 مسؤول وخبير عربي
26 فيفري 2018 | 13:36

قال الامين العام للمساعد بالجامعة العربية ورئيس مركز تونس بالجامعة عبد اللطيف عبيد، الاثنين، "إن مؤتمر التكامل الاقتصادي العربي الذي تحتضنه تونس من 28 فيفري الى غرة مارس 2018، ويتحدث خلال ندواته التسع زهاء 40 مسؤولا عربيا وخبيرا ، سيجري بحضور متوقع لقرابة 150 شخصية مهتمه بالشان الاقتصادي والتنموي العربي.

واضاف عبيد في تصريح لـ"وات"، الثلاثاء، "أنّ هذا المؤتمر، الذي ينظمه مركز الجامعة العربية بتونس والمعهد العربي للتخطيط بالكويت تحت شعار "التكامل الاقتصادي العربي: الانجازات والآفاق"، سيحضره مسؤولون وخبراء من تونس والمغرب والجزائر وليبيبا ومصر والكويت والسودان وبقية الدول العربية، الى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والباحثين.

وسيطرح المتحدثون، خلال الجلسات الحوارية مواضيع تتصل ب"تقييم تجربة التكامل الاقتصادي العربي واتفاقياته" و"تقييم المشروعات العربية المشتركة: تجارب الإخفاق والنجاحات"ت و"" و"الصناديق الإنمائية والتمويلية العربية والهيئات الاستثماريّة ودورها في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي" الى جانب "التكامل الاقتصادي العربي: المنطلقات والغايات في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة والمقبلة" و"مستقبل التكامل الاقتصادي العربي من منظور المؤسسات التمويلية الدولية".

ويناقش المشاركون، كذلك، ملف "إعادة الإعمار في الدول العربية المتضررة" و"متطلبات العمل العربي والدولي المشترك" و"سياسات وأدوات التكامل الاقتصادي العربي المستقبلية: السياسية الاستثمارية العربية الموحدة في المجالات الإنتاجية الأساسية" علاوة على "سياسات التمويل المشترك: إعادة النظر في دور الصناديق العربية" و"القطاع المصرفي والأسواق المالية" و"الإطار القانوني والتشريعي لتحفيز الاستثمار العربي البيني".  ويبحث المؤتمر التكامل من منظور القطاع الخاص، على مدى يومين، مجموعة من القضايا في مقدمتها منطقة التجارة الحرة العربية ومتطلبات تحقيق السوق العربية المشتركة واحتياجات وتطلعات القطاع الخاص العربي من القمة الاقتصادية.

ولفت عبيد الى ان التكامل الاقتصادي العربي عرف تراجعا بعد سبيعينات القرن الماضي بسبب العوائق التي حالت دون تنفيذه من بينها المشاكل الجيوسياسية لكنّه عرف خلال السنوات الاخيرة دفعة جديدة من قبل الانظمة العربية والرّأي العام العربي لاعادة احياء التوجه نحو تحقيق التكامل الاقتصادي من جديد.

ويختتم المؤتمر اعماله من خلال الاعلان عن بيان تونس الذي سيتضمن حزمة توصيات من بينها دفع التكامل الاقتصادي العربي مجددا وإرساء مقومات تحقيق تكامل عربي على غرار التجمعات الاقتصادية الاخري في العالم

تقرؤون أيضا
المباركي يشرف على جلسة تفاوض مع معتصمي الحوض المنجمي بمقر ولاية بقفصة
26 فيفري 2018 السّاعة 19:10
مكتب قفصة - الشروق أون لاين - عبد الملك زعلاني: اشرف عشية اليوم الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل...
المزيد >>
شرطة دبي تكشف سبب وفاة الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي
26 فيفري 2018 السّاعة 18:59
أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، الاثنين، أن تقرير الطب الشرعي أظهر أن وفاة الممثلة الهندية سريديفي كابور...
المزيد >>
محترفو تونس في الخارج يواصلون الضغط على خيارات معلول
26 فيفري 2018 السّاعة 18:42
يواصل المدير الفني للمنتخب التونسي نبيل معلول متابعة العناصر التونسية التي تنشط خارج الحدود من اجل دعوة...
المزيد >>
الشراردة : حالات تسمّم في صفوف 25 تلميذا
26 فيفري 2018 السّاعة 18:30
مكتب القيروان- الشروق اون لاين - أيمن محرزي: استقبل مستشفى الشراردة من ولاية القيروان مساء اليوم 25 تلميذا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
تونس... والحاجة الى نخبة سياسية جديدة
المتأمل في المنتوج الخطابي للنخب الحزبية في بلادنا اليوم، يلاحظ دون عناء الانحطاط الخطير الذي آل إليه خطابها السياسي. حيث نجد أنفسنا أمام خطاب تحضر فيه كل مفردات التهريج السياسي ....
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عاجل: نتائج انتخابات جمعية القضاة التونسيين جريدة الشروق ليوم الإثنين 26 فيفري 2018 باريس سان جيرمان يهزم مارسيليا ويخسر نيمار رفض تسجيل اسم حفيدة كلثوم كنو عاجل - خاص: إيقاف ضابطين بشبهة "تعذيب إرهابي" شارك في... جريدة اشروق ليوم الأحد 25 فيفري 2018 سيدي عيش: وفاة شاب في حادث مرور تطاوين: إسقاط قائمتان إنتخابيتان احداهما لنداء تونس‎
﻿