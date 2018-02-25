ميناء بنزرت البيترولي: عملية بيضاء في مجال الامن والسلامة

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يشهد ميناء بنزرت-منزل بورقيبة التجاري وتحديدا الرصيف البترولي لشركة تكرير النفط "الستير"، يوم الاربعاء المقبل تنظيم عملية بيضاء في مجال الامن والسلامة والمحافظة على المحيط، اطلق عليها اسم "اوتيك"، وفق تاكيد مصدر مسؤول من وزارة النقل.
واوضح المصدر ذاته لمراسل (وات) بالجهة ان هذه العملية البيضاء "هي الاولى من نوعها من حيث العتاد والعدة والمشاركين، وتتمثل في عملية ارهابية على سفينة راسية بالرصيف البترولي التابع لشركة تكرير النفط، تم فيها احتجاز مجموعة من الرهائن وتنفيذ تفجير انتحاري ادى الى نشوب حريق في مقدمة السفينة وانسكاب مادة ملوثة في البحر، بما يستوجب التدخل الامني المختص وايضا تفعيل الخطة الخصوصية لمقاومة التلوث البحري بالمحروقات".
واضاف ان هذه العملية "من العمليات الكبرى التي استنفرت وزارة النقل بكافة هياكلها المعنية ومنها ديوان البحرية التجارية والموانئ، ووزارات الداخلية والدفاع والمالية والصناعة بكافة مصالحها ذات العلاقة، وايضا ولاية بنزرت بجميع مصالحها، جميع الامكانيات الواجبة لانجاحها بطريقة تضمن تطوير روح المسؤولية واهمية تطبيق ما جاء في الخطط والتدرب على قيادة الازمات واختبار معدات مقاومة التلوث والتدرب على استعمالها بالاضافة لاختبار الخطة الامنية وتحديد النقائص ونقاط الضعف".
يشار ان العملية البيضاء "اوتيك" تندرج في اطار المدونة الدولية لامن السفن والمرافق المينائية "code idps" ومقتضيات الخطة الامنية لميناء بنزرت-منزل بورقيبة ومجلة الموانئ والاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري الناجم عن السفن "MARPOL" والاتفاقية الدولية لحماية الارواح البشرية بالبحر "solas"، وفق المصدر ذاته.
يشهد ميناء بنزرت-منزل بورقيبة التجاري وتحديدا الرصيف البترولي لشركة تكرير النفط "الستير"، يوم الاربعاء المقبل تنظيم عملية بيضاء في مجال الامن والسلامة والمحافظة على المحيط، اطلق عليها اسم "اوتيك"، وفق تاكيد مصدر مسؤول من وزارة النقل.
واوضح المصدر ذاته لمراسل (وات) بالجهة ان هذه العملية البيضاء "هي الاولى من نوعها من حيث العتاد والعدة والمشاركين، وتتمثل في عملية ارهابية على سفينة راسية بالرصيف البترولي التابع لشركة تكرير النفط، تم فيها احتجاز مجموعة من الرهائن وتنفيذ تفجير انتحاري ادى الى نشوب حريق في مقدمة السفينة وانسكاب مادة ملوثة في البحر، بما يستوجب التدخل الامني المختص وايضا تفعيل الخطة الخصوصية لمقاومة التلوث البحري بالمحروقات".
واضاف ان هذه العملية "من العمليات الكبرى التي استنفرت وزارة النقل بكافة هياكلها المعنية ومنها ديوان البحرية التجارية والموانئ، ووزارات الداخلية والدفاع والمالية والصناعة بكافة مصالحها ذات العلاقة، وايضا ولاية بنزرت بجميع مصالحها، جميع الامكانيات الواجبة لانجاحها بطريقة تضمن تطوير روح المسؤولية واهمية تطبيق ما جاء في الخطط والتدرب على قيادة الازمات واختبار معدات مقاومة التلوث والتدرب على استعمالها بالاضافة لاختبار الخطة الامنية وتحديد النقائص ونقاط الضعف".
يشار ان العملية البيضاء "اوتيك" تندرج في اطار المدونة الدولية لامن السفن والمرافق المينائية "code idps" ومقتضيات الخطة الامنية لميناء بنزرت-منزل بورقيبة ومجلة الموانئ والاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري الناجم عن السفن "MARPOL" والاتفاقية الدولية لحماية الارواح البشرية بالبحر "solas"، وفق المصدر ذاته.
-
19:10المباركي يشرف على جلسة تفاوض مع معتصمي الحوض المنجمي بمقر ولاية بقفصة
26 فيفري 2018
-
18:59شرطة دبي تكشف سبب وفاة الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي
26 فيفري 2018
-
18:42محترفو تونس في الخارج يواصلون الضغط على خيارات معلول
26 فيفري 2018
-
18:30الشراردة : حالات تسمّم في صفوف 25 تلميذا
26 فيفري 2018
-
-
18:05تجدّد عمليّات تخريب الموقع الأثري كستيليا دقاش
26 فيفري 2018
-
17:47ساديو ماني يتفوق على هيجواين وويليان
26 فيفري 2018
-
17:35التحاق رؤساء المناطق والفرق بالوقفة الاحتجاجية للامنيين امام محكمة بنعروس
26 فيفري 2018
-
17:22منشور موجّه للولاّة: إجراء المحاسبة المالية للمجامع المائية قبل هذا الموعد
26 فيفري 2018
-
17:05بالفيديو.. احتجاج طلبة علوم التربية امام وزارة التعليم العالي
26 فيفري 2018
-
16:57رئاسة الحكومة: تحديد موعد قبول مطالب المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
26 فيفري 2018
-
16:52الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بليبيا
26 فيفري 2018
-
16:42بالفيديو.. محمد الغرياني: فخور أني أعيش أزهى فترة من تاريخ تونس
26 فيفري 2018
-
16:24العبيدي تلتقي وزيرة الصحة والحيطة الاجتماعية والمساواة في الحكومة الإسبانية
26 فيفري 2018
-
16:10زيدان يعلق على إصابة نيمار.. ويدافع عن موقف راموس
26 فيفري 2018
-
15:57تطوير التعاون في المجال العسكري، أبرز محاور لقاء وزير الدفاع مع نظيرته الإسبانية
26 فيفري 2018
-
15:42خاص: حقيقة مقتل سائق تاكسي بجهة البلفيدير
26 فيفري 2018
-
15:21قابس: اصابة 3 اشخاص في حادث اصطدام قطار نقل بضائع بشاحنة ثقيلة
26 فيفري 2018
-
15:10أنباء صادمة عن إصابة نيمار
26 فيفري 2018
-
14:53بنزرت: الأساتذة النواب يحتجون ويطالبون الوزارة بالإدماج
26 فيفري 2018