ميناء بنزرت البيترولي: عملية بيضاء في مجال الامن والسلامة

يشهد ميناء بنزرت-منزل بورقيبة التجاري وتحديدا الرصيف البترولي لشركة تكرير النفط "الستير"، يوم الاربعاء المقبل تنظيم عملية بيضاء في مجال الامن والسلامة والمحافظة على المحيط، اطلق عليها اسم "اوتيك"، وفق تاكيد مصدر مسؤول من وزارة النقل.

واوضح المصدر ذاته لمراسل (وات) بالجهة ان هذه العملية البيضاء "هي الاولى من نوعها من حيث العتاد والعدة والمشاركين، وتتمثل في عملية ارهابية على سفينة راسية بالرصيف البترولي التابع لشركة تكرير النفط، تم فيها احتجاز مجموعة من الرهائن وتنفيذ تفجير انتحاري ادى الى نشوب حريق في مقدمة السفينة وانسكاب مادة ملوثة في البحر، بما يستوجب التدخل الامني المختص وايضا تفعيل الخطة الخصوصية لمقاومة التلوث البحري بالمحروقات".

واضاف ان هذه العملية "من العمليات الكبرى التي استنفرت وزارة النقل بكافة هياكلها المعنية ومنها ديوان البحرية التجارية والموانئ، ووزارات الداخلية والدفاع والمالية والصناعة بكافة مصالحها ذات العلاقة، وايضا ولاية بنزرت بجميع مصالحها، جميع الامكانيات الواجبة لانجاحها بطريقة تضمن تطوير روح المسؤولية واهمية تطبيق ما جاء في الخطط والتدرب على قيادة الازمات واختبار معدات مقاومة التلوث والتدرب على استعمالها بالاضافة لاختبار الخطة الامنية وتحديد النقائص ونقاط الضعف".

يشار ان العملية البيضاء "اوتيك" تندرج في اطار المدونة الدولية لامن السفن والمرافق المينائية "code idps" ومقتضيات الخطة الامنية لميناء بنزرت-منزل بورقيبة ومجلة الموانئ والاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري الناجم عن السفن "MARPOL" والاتفاقية الدولية لحماية الارواح البشرية بالبحر "solas"، وفق المصدر ذاته.