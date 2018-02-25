اساتذة علوم التربية ينفذون ابتداء اضراب جوع مفتوح بكامل المندوبيات الجهوية

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ينفذ الأساتذة الناجحون في مناظرة الماجستير المهني في علوم التربية "الكاباس لسنة 2017"، في كامل المندوبيات الجهوية، ابتداء من اليوم الاثنين، إضرابا عن الطعام مفتوحا وذلك للمطالبة بالانتداب المباشر والآني بالتوازي مع التكوين المستمر.
وقال المنسق العام للتنسيقية الوطنية للأساتذة الناجحين في هذا المناظرة، حسام الأشهب في اتصال هاتفي مع "وات" ، أن التنسيقية قررت تعميم إضراب الجوع المفتوح الذي شرع فيه تنفيذه عدد من منظوريها بالقيروان، منذ الخميس الفارط، على كامل المندوبيات الجهوية.
وشدد الأشهب على أن الأساتذة الناجحين في المناظرة يرفضون رفضا قطعيا اقتراح وزير التربية حاتم بن سالم، الجمعة الفارط، الذي وصفه " بالإرتجالي وأحادي الجانب" والقاضي بدخول الأساتذة في تكوين مجاني لمدة سنة وثلاثة أشهر، "دون صفة على امتداد الثلاثة أشهر الأولى، ليدخل على اثرها الأستاذ في تكوين تطبيقي لمدة سنة بصفة عون متعاقد بمقابل شهري قدره 400 دينار" مشيرا إلى أن القانون يسمح بفسخ عقود عمل المتعاقدين في أي وقت ودون إعلامهم.
وكشف الأشهب أن التنسيقية تتجه نحو مزيد التصعيد في أشكالها النضالية وذلك إذا لم تتم الاستجابة إلى مطالبها.
وكانت وزارة التربية أعلنت الجمعة الماضية أنه سيتم انتداب الناجحين في مناظرة الماجستير المهني في علوم التربية بعد مرحلة تكوين نظري وتطبيقي تنظمها الوزارة لإعدادهم مهنيا وبيداغوجيا للاضطلاع بمهمة التدريس.
وجاء في نص بلاغ صادر عن الوزارة "أنه بعد تعذر الانطلاق الفعلي في الدروس في اطار الماجستير في مؤسسات التعليم العالي، وتم التشاور والتوصل إلى صيغة قانونية تسمح بانتداب الناجحين في المناظرة".
وتتمثل هذه الصيغة حسب البلاغ، في مرحلة تكوين نظري لمدة 3 أشهر تنتظم بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين المستمر خلال أشهر أفريل وماي وجوان2018، تعقبها مرحلة تكوين تطبيقي لمدة 9 أشهر تنتظم بالمؤسسات التربوية وتحت اشراف اطار التفقد البيداغوجي من سبتمبر 2018 إلى غاية جوان 2019 وتشفع مرحلة التكوين النظري والتطبيقي بانتداب المعنيين بالأمر برتبة أستاذ تعليم ثانوي بداية من شهر سبتمبر 2019 علما وأن المتكون يتلقى منحة تكوين تقدر ب 400 دينار شهريا.
ينفذ الأساتذة الناجحون في مناظرة الماجستير المهني في علوم التربية "الكاباس لسنة 2017"، في كامل المندوبيات الجهوية، ابتداء من اليوم الاثنين، إضرابا عن الطعام مفتوحا وذلك للمطالبة بالانتداب المباشر والآني بالتوازي مع التكوين المستمر.
وقال المنسق العام للتنسيقية الوطنية للأساتذة الناجحين في هذا المناظرة، حسام الأشهب في اتصال هاتفي مع "وات" ، أن التنسيقية قررت تعميم إضراب الجوع المفتوح الذي شرع فيه تنفيذه عدد من منظوريها بالقيروان، منذ الخميس الفارط، على كامل المندوبيات الجهوية.
وشدد الأشهب على أن الأساتذة الناجحين في المناظرة يرفضون رفضا قطعيا اقتراح وزير التربية حاتم بن سالم، الجمعة الفارط، الذي وصفه " بالإرتجالي وأحادي الجانب" والقاضي بدخول الأساتذة في تكوين مجاني لمدة سنة وثلاثة أشهر، "دون صفة على امتداد الثلاثة أشهر الأولى، ليدخل على اثرها الأستاذ في تكوين تطبيقي لمدة سنة بصفة عون متعاقد بمقابل شهري قدره 400 دينار" مشيرا إلى أن القانون يسمح بفسخ عقود عمل المتعاقدين في أي وقت ودون إعلامهم.
وكشف الأشهب أن التنسيقية تتجه نحو مزيد التصعيد في أشكالها النضالية وذلك إذا لم تتم الاستجابة إلى مطالبها.
وكانت وزارة التربية أعلنت الجمعة الماضية أنه سيتم انتداب الناجحين في مناظرة الماجستير المهني في علوم التربية بعد مرحلة تكوين نظري وتطبيقي تنظمها الوزارة لإعدادهم مهنيا وبيداغوجيا للاضطلاع بمهمة التدريس.
وجاء في نص بلاغ صادر عن الوزارة "أنه بعد تعذر الانطلاق الفعلي في الدروس في اطار الماجستير في مؤسسات التعليم العالي، وتم التشاور والتوصل إلى صيغة قانونية تسمح بانتداب الناجحين في المناظرة".
وتتمثل هذه الصيغة حسب البلاغ، في مرحلة تكوين نظري لمدة 3 أشهر تنتظم بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين المستمر خلال أشهر أفريل وماي وجوان2018، تعقبها مرحلة تكوين تطبيقي لمدة 9 أشهر تنتظم بالمؤسسات التربوية وتحت اشراف اطار التفقد البيداغوجي من سبتمبر 2018 إلى غاية جوان 2019 وتشفع مرحلة التكوين النظري والتطبيقي بانتداب المعنيين بالأمر برتبة أستاذ تعليم ثانوي بداية من شهر سبتمبر 2019 علما وأن المتكون يتلقى منحة تكوين تقدر ب 400 دينار شهريا.
-
19:10المباركي يشرف على جلسة تفاوض مع معتصمي الحوض المنجمي بمقر ولاية بقفصة
26 فيفري 2018
-
18:59شرطة دبي تكشف سبب وفاة الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي
26 فيفري 2018
-
18:42محترفو تونس في الخارج يواصلون الضغط على خيارات معلول
26 فيفري 2018
-
18:30الشراردة : حالات تسمّم في صفوف 25 تلميذا
26 فيفري 2018
-
-
18:05تجدّد عمليّات تخريب الموقع الأثري كستيليا دقاش
26 فيفري 2018
-
17:47ساديو ماني يتفوق على هيجواين وويليان
26 فيفري 2018
-
17:35التحاق رؤساء المناطق والفرق بالوقفة الاحتجاجية للامنيين امام محكمة بنعروس
26 فيفري 2018
-
17:22منشور موجّه للولاّة: إجراء المحاسبة المالية للمجامع المائية قبل هذا الموعد
26 فيفري 2018
-
17:05بالفيديو.. احتجاج طلبة علوم التربية امام وزارة التعليم العالي
26 فيفري 2018
-
16:57رئاسة الحكومة: تحديد موعد قبول مطالب المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
26 فيفري 2018
-
16:52الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بليبيا
26 فيفري 2018
-
16:42بالفيديو.. محمد الغرياني: فخور أني أعيش أزهى فترة من تاريخ تونس
26 فيفري 2018
-
16:24العبيدي تلتقي وزيرة الصحة والحيطة الاجتماعية والمساواة في الحكومة الإسبانية
26 فيفري 2018
-
16:10زيدان يعلق على إصابة نيمار.. ويدافع عن موقف راموس
26 فيفري 2018
-
15:57تطوير التعاون في المجال العسكري، أبرز محاور لقاء وزير الدفاع مع نظيرته الإسبانية
26 فيفري 2018
-
15:42خاص: حقيقة مقتل سائق تاكسي بجهة البلفيدير
26 فيفري 2018
-
15:21قابس: اصابة 3 اشخاص في حادث اصطدام قطار نقل بضائع بشاحنة ثقيلة
26 فيفري 2018
-
15:10أنباء صادمة عن إصابة نيمار
26 فيفري 2018
-
14:53بنزرت: الأساتذة النواب يحتجون ويطالبون الوزارة بالإدماج
26 فيفري 2018