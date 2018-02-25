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يوم الاثنين 26 فيفري 2018
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اساتذة علوم التربية ينفذون ابتداء اضراب جوع مفتوح بكامل المندوبيات الجهوية
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الأولى
اساتذة علوم التربية ينفذون ابتداء اضراب جوع مفتوح بكامل المندوبيات الجهوية
26 فيفري 2018 | 13:25

ينفذ الأساتذة الناجحون في مناظرة الماجستير المهني في علوم التربية "الكاباس لسنة 2017"، في كامل المندوبيات الجهوية، ابتداء من اليوم الاثنين، إضرابا عن الطعام مفتوحا وذلك للمطالبة بالانتداب المباشر والآني بالتوازي مع التكوين المستمر.

وقال المنسق العام للتنسيقية الوطنية للأساتذة الناجحين في هذا المناظرة، حسام الأشهب في اتصال هاتفي مع "وات" ، أن التنسيقية قررت تعميم إضراب الجوع المفتوح الذي شرع فيه تنفيذه عدد من منظوريها بالقيروان، منذ الخميس الفارط، على كامل المندوبيات الجهوية.

وشدد الأشهب على أن الأساتذة الناجحين في المناظرة يرفضون رفضا قطعيا اقتراح وزير التربية حاتم بن سالم، الجمعة الفارط، الذي وصفه " بالإرتجالي وأحادي الجانب" والقاضي بدخول الأساتذة في تكوين مجاني لمدة سنة وثلاثة أشهر، "دون صفة على امتداد الثلاثة أشهر الأولى، ليدخل على اثرها الأستاذ في تكوين تطبيقي لمدة سنة بصفة عون متعاقد بمقابل شهري قدره 400 دينار" مشيرا إلى أن القانون يسمح بفسخ عقود عمل المتعاقدين في أي وقت ودون إعلامهم.

وكشف الأشهب أن التنسيقية تتجه نحو مزيد التصعيد في أشكالها النضالية وذلك إذا لم تتم الاستجابة إلى مطالبها.

وكانت وزارة التربية أعلنت الجمعة الماضية أنه سيتم انتداب الناجحين في مناظرة الماجستير المهني في علوم التربية بعد مرحلة تكوين نظري وتطبيقي تنظمها الوزارة لإعدادهم مهنيا وبيداغوجيا للاضطلاع بمهمة التدريس.

وجاء في نص بلاغ صادر عن الوزارة "أنه بعد تعذر الانطلاق الفعلي في الدروس في اطار الماجستير في مؤسسات التعليم العالي، وتم التشاور والتوصل إلى صيغة قانونية تسمح بانتداب الناجحين في المناظرة".

وتتمثل هذه الصيغة حسب البلاغ، في مرحلة تكوين نظري لمدة 3 أشهر تنتظم بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين المستمر خلال أشهر أفريل وماي وجوان2018، تعقبها مرحلة تكوين تطبيقي لمدة 9 أشهر تنتظم بالمؤسسات التربوية وتحت اشراف اطار التفقد البيداغوجي من سبتمبر 2018 إلى غاية جوان 2019 وتشفع مرحلة التكوين النظري والتطبيقي بانتداب المعنيين بالأمر برتبة أستاذ تعليم ثانوي بداية من شهر سبتمبر 2019 علما وأن المتكون يتلقى منحة تكوين تقدر ب 400 دينار شهريا.

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الأولى
اساتذة علوم التربية ينفذون ابتداء اضراب جوع مفتوح بكامل المندوبيات الجهوية
26 فيفري 2018 | 13:25

ينفذ الأساتذة الناجحون في مناظرة الماجستير المهني في علوم التربية "الكاباس لسنة 2017"، في كامل المندوبيات الجهوية، ابتداء من اليوم الاثنين، إضرابا عن الطعام مفتوحا وذلك للمطالبة بالانتداب المباشر والآني بالتوازي مع التكوين المستمر.

وقال المنسق العام للتنسيقية الوطنية للأساتذة الناجحين في هذا المناظرة، حسام الأشهب في اتصال هاتفي مع "وات" ، أن التنسيقية قررت تعميم إضراب الجوع المفتوح الذي شرع فيه تنفيذه عدد من منظوريها بالقيروان، منذ الخميس الفارط، على كامل المندوبيات الجهوية.

وشدد الأشهب على أن الأساتذة الناجحين في المناظرة يرفضون رفضا قطعيا اقتراح وزير التربية حاتم بن سالم، الجمعة الفارط، الذي وصفه " بالإرتجالي وأحادي الجانب" والقاضي بدخول الأساتذة في تكوين مجاني لمدة سنة وثلاثة أشهر، "دون صفة على امتداد الثلاثة أشهر الأولى، ليدخل على اثرها الأستاذ في تكوين تطبيقي لمدة سنة بصفة عون متعاقد بمقابل شهري قدره 400 دينار" مشيرا إلى أن القانون يسمح بفسخ عقود عمل المتعاقدين في أي وقت ودون إعلامهم.

وكشف الأشهب أن التنسيقية تتجه نحو مزيد التصعيد في أشكالها النضالية وذلك إذا لم تتم الاستجابة إلى مطالبها.

وكانت وزارة التربية أعلنت الجمعة الماضية أنه سيتم انتداب الناجحين في مناظرة الماجستير المهني في علوم التربية بعد مرحلة تكوين نظري وتطبيقي تنظمها الوزارة لإعدادهم مهنيا وبيداغوجيا للاضطلاع بمهمة التدريس.

وجاء في نص بلاغ صادر عن الوزارة "أنه بعد تعذر الانطلاق الفعلي في الدروس في اطار الماجستير في مؤسسات التعليم العالي، وتم التشاور والتوصل إلى صيغة قانونية تسمح بانتداب الناجحين في المناظرة".

وتتمثل هذه الصيغة حسب البلاغ، في مرحلة تكوين نظري لمدة 3 أشهر تنتظم بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين المستمر خلال أشهر أفريل وماي وجوان2018، تعقبها مرحلة تكوين تطبيقي لمدة 9 أشهر تنتظم بالمؤسسات التربوية وتحت اشراف اطار التفقد البيداغوجي من سبتمبر 2018 إلى غاية جوان 2019 وتشفع مرحلة التكوين النظري والتطبيقي بانتداب المعنيين بالأمر برتبة أستاذ تعليم ثانوي بداية من شهر سبتمبر 2019 علما وأن المتكون يتلقى منحة تكوين تقدر ب 400 دينار شهريا.

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