اجتماع اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية للطاقة

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تجتمع، غدا الثلاثاء بتونس، اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية للطاقة، برئاسة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خالد قدّور، ووزير الطاقة الجزائري، مصطفى قيطوني، في وقت بدأت فيه تونس وإيطاليا جولة مفاوضات لبحث إمكانية التمديد فى استغلال أنبوب الغاز الجزائري العابر للأراضى التونسية.
ويمتد أنبوب نقل الغاز الجزائرى على مسافة 400 كلم داخل الأراضى التونسية من الحدود التونسية الجزائرية إلى سواحل الهوارية شمالا وأتاح نقل 12 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى قبل 2015. وتتوقع الحكومة التونسية تحصيل عائدات من عبور انبوب النفط الجزائرى للاراضى التونسية بقيمة تناهز 473,8 مليون دينار خلال 2018 مقابل مداخيل بنحو 440 مليون دينار خلال 2017.
وكانت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، هالة شيخ روحه، خلال اجتماع اللجنة العام الماضي (7 فيفري 2017)، ان اللجنة لعبت دورا كبيرا في احداث مشاريع مشتركة في مجالات البحث عن النقط والكهرباء وتزويد السوق التونسية بالغاز الطبيعي والمواد البترولية في حين اكد نظيرها الجزائري نور الدين بوطرفة "عن استعداد الجزائر لتطوير التعاون مع تونس.
تجتمع، غدا الثلاثاء بتونس، اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية للطاقة، برئاسة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خالد قدّور، ووزير الطاقة الجزائري، مصطفى قيطوني، في وقت بدأت فيه تونس وإيطاليا جولة مفاوضات لبحث إمكانية التمديد فى استغلال أنبوب الغاز الجزائري العابر للأراضى التونسية.
ويمتد أنبوب نقل الغاز الجزائرى على مسافة 400 كلم داخل الأراضى التونسية من الحدود التونسية الجزائرية إلى سواحل الهوارية شمالا وأتاح نقل 12 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى قبل 2015. وتتوقع الحكومة التونسية تحصيل عائدات من عبور انبوب النفط الجزائرى للاراضى التونسية بقيمة تناهز 473,8 مليون دينار خلال 2018 مقابل مداخيل بنحو 440 مليون دينار خلال 2017.
وكانت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، هالة شيخ روحه، خلال اجتماع اللجنة العام الماضي (7 فيفري 2017)، ان اللجنة لعبت دورا كبيرا في احداث مشاريع مشتركة في مجالات البحث عن النقط والكهرباء وتزويد السوق التونسية بالغاز الطبيعي والمواد البترولية في حين اكد نظيرها الجزائري نور الدين بوطرفة "عن استعداد الجزائر لتطوير التعاون مع تونس.
-
19:10المباركي يشرف على جلسة تفاوض مع معتصمي الحوض المنجمي بمقر ولاية بقفصة
26 فيفري 2018
-
18:59شرطة دبي تكشف سبب وفاة الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي
26 فيفري 2018
-
18:42محترفو تونس في الخارج يواصلون الضغط على خيارات معلول
26 فيفري 2018
-
18:30الشراردة : حالات تسمّم في صفوف 25 تلميذا
26 فيفري 2018
-
-
18:05تجدّد عمليّات تخريب الموقع الأثري كستيليا دقاش
26 فيفري 2018
-
17:47ساديو ماني يتفوق على هيجواين وويليان
26 فيفري 2018
-
17:35التحاق رؤساء المناطق والفرق بالوقفة الاحتجاجية للامنيين امام محكمة بنعروس
26 فيفري 2018
-
17:22منشور موجّه للولاّة: إجراء المحاسبة المالية للمجامع المائية قبل هذا الموعد
26 فيفري 2018
-
17:05بالفيديو.. احتجاج طلبة علوم التربية امام وزارة التعليم العالي
26 فيفري 2018
-
16:57رئاسة الحكومة: تحديد موعد قبول مطالب المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
26 فيفري 2018
-
16:52الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بليبيا
26 فيفري 2018
-
16:42بالفيديو.. محمد الغرياني: فخور أني أعيش أزهى فترة من تاريخ تونس
26 فيفري 2018
-
16:24العبيدي تلتقي وزيرة الصحة والحيطة الاجتماعية والمساواة في الحكومة الإسبانية
26 فيفري 2018
-
16:10زيدان يعلق على إصابة نيمار.. ويدافع عن موقف راموس
26 فيفري 2018
-
15:57تطوير التعاون في المجال العسكري، أبرز محاور لقاء وزير الدفاع مع نظيرته الإسبانية
26 فيفري 2018
-
15:42خاص: حقيقة مقتل سائق تاكسي بجهة البلفيدير
26 فيفري 2018
-
15:21قابس: اصابة 3 اشخاص في حادث اصطدام قطار نقل بضائع بشاحنة ثقيلة
26 فيفري 2018
-
15:10أنباء صادمة عن إصابة نيمار
26 فيفري 2018
-
14:53بنزرت: الأساتذة النواب يحتجون ويطالبون الوزارة بالإدماج
26 فيفري 2018