حي التضامن: ايقاف شخصان وحجز 06 قطع من مخدر "الزطلة"
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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حي التضامن: ايقاف شخصان وحجز 06 قطع من مخدر "الزطلة"
تمكنت يوم 25 فيفري 2018 دوريات تابعة لمنطقة الحرس الوطني 02 مارس ولاية اريانة من إلقاء القبض على شخصين عمرهما 24 و27 سنة قاطنين الجهة وحجزت لديهما 06 قطع مختلفة الأحجام من مادة القنب الهندي "الزطلة".
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حي التضامن: ايقاف شخصان وحجز 06 قطع من مخدر "الزطلة"
تمكنت يوم 25 فيفري 2018 دوريات تابعة لمنطقة الحرس الوطني 02 مارس ولاية اريانة من إلقاء القبض على شخصين عمرهما 24 و27 سنة قاطنين الجهة وحجزت لديهما 06 قطع مختلفة الأحجام من مادة القنب الهندي "الزطلة".
بإستشارة النيابة العمومية، أذنت لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالمكان بالإحتفاظ بهما وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانهما.
تجدّد عمليّات تخريب الموقع الأثري كستيليا دقاش
26 فيفري 2018 السّاعة 18:05
توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي تجدّدت ليلة البارحة عمليات تخريب الموقع الأثري كستيليا دقاش للمرة...المزيد >>
خاص: حقيقة مقتل سائق تاكسي بجهة البلفيدير
26 فيفري 2018 السّاعة 15:42
الشروق اون لاين – منى البوعزيزي: علمت الشروق اون لاين ان التحقيقات الامنية في قضية مقتل سائق التاكسي بجهة...المزيد >>
حرص تونس وإسبانيا على مزيد تنويع مجالات التعاون القانوني والقضائي
26 فيفري 2018 السّاعة 14:40
تحادث وزير العدل، غازي الجريبي، صباح اليوم الإثنين بمقر الوزارة بباب بنات، مع نظيره الإسباني، رافائيل...المزيد >>
جربة: ايقاف 8 فتيان وفتيات من أجل البغاء وإستهلاك مواد مخدرة
26 فيفري 2018 السّاعة 14:16
تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بجربة يوم 25 فيفري 2018 من إلقاء القبض على 04 فتيان و04 فتيات من أجل مسك...المزيد >>
-
19:10المباركي يشرف على جلسة تفاوض مع معتصمي الحوض المنجمي بمقر ولاية بقفصة
26 فيفري 2018
-
18:59شرطة دبي تكشف سبب وفاة الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي
26 فيفري 2018
-
18:42محترفو تونس في الخارج يواصلون الضغط على خيارات معلول
26 فيفري 2018
-
18:30الشراردة : حالات تسمّم في صفوف 25 تلميذا
26 فيفري 2018
-
-
18:05تجدّد عمليّات تخريب الموقع الأثري كستيليا دقاش
26 فيفري 2018
-
17:47ساديو ماني يتفوق على هيجواين وويليان
26 فيفري 2018
-
17:35التحاق رؤساء المناطق والفرق بالوقفة الاحتجاجية للامنيين امام محكمة بنعروس
26 فيفري 2018
-
17:22منشور موجّه للولاّة: إجراء المحاسبة المالية للمجامع المائية قبل هذا الموعد
26 فيفري 2018
-
17:05بالفيديو.. احتجاج طلبة علوم التربية امام وزارة التعليم العالي
26 فيفري 2018
-
16:57رئاسة الحكومة: تحديد موعد قبول مطالب المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
26 فيفري 2018
-
16:52الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بليبيا
26 فيفري 2018
-
16:42بالفيديو.. محمد الغرياني: فخور أني أعيش أزهى فترة من تاريخ تونس
26 فيفري 2018
-
16:24العبيدي تلتقي وزيرة الصحة والحيطة الاجتماعية والمساواة في الحكومة الإسبانية
26 فيفري 2018
-
16:10زيدان يعلق على إصابة نيمار.. ويدافع عن موقف راموس
26 فيفري 2018
-
15:57تطوير التعاون في المجال العسكري، أبرز محاور لقاء وزير الدفاع مع نظيرته الإسبانية
26 فيفري 2018
-
15:42خاص: حقيقة مقتل سائق تاكسي بجهة البلفيدير
26 فيفري 2018
-
15:21قابس: اصابة 3 اشخاص في حادث اصطدام قطار نقل بضائع بشاحنة ثقيلة
26 فيفري 2018
-
15:10أنباء صادمة عن إصابة نيمار
26 فيفري 2018
-
14:53بنزرت: الأساتذة النواب يحتجون ويطالبون الوزارة بالإدماج
26 فيفري 2018
النوري الصلتونس... والحاجة الى نخبة سياسية جديدة
المتأمل في المنتوج الخطابي للنخب الحزبية في بلادنا اليوم، يلاحظ دون عناء الانحطاط الخطير الذي آل إليه خطابها السياسي. حيث نجد أنفسنا أمام خطاب تحضر فيه كل مفردات التهريج السياسي ....المزيد >>
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