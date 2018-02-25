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يوم الاثنين 26 فيفري 2018
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حي التضامن: ايقاف شخصان وحجز 06 قطع من مخدر "الزطلة"
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القضائي
حي التضامن: ايقاف شخصان وحجز 06 قطع من مخدر "الزطلة"
26 فيفري 2018 | 12:57

تمكنت يوم 25 فيفري 2018 دوريات تابعة لمنطقة الحرس الوطني 02 مارس ولاية اريانة من إلقاء القبض على شخصين عمرهما 24 و27 سنة قاطنين الجهة وحجزت لديهما 06 قطع مختلفة الأحجام من مادة القنب الهندي "الزطلة".

بإستشارة النيابة العمومية، أذنت لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالمكان بالإحتفاظ بهما وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانهما.

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القضائي
حي التضامن: ايقاف شخصان وحجز 06 قطع من مخدر "الزطلة"
26 فيفري 2018 | 12:57

تمكنت يوم 25 فيفري 2018 دوريات تابعة لمنطقة الحرس الوطني 02 مارس ولاية اريانة من إلقاء القبض على شخصين عمرهما 24 و27 سنة قاطنين الجهة وحجزت لديهما 06 قطع مختلفة الأحجام من مادة القنب الهندي "الزطلة".

بإستشارة النيابة العمومية، أذنت لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالمكان بالإحتفاظ بهما وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانهما.

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جربة: ايقاف 8 فتيان وفتيات من أجل البغاء وإستهلاك مواد مخدرة
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تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بجربة يوم 25 فيفري 2018 من إلقاء القبض على 04 فتيان و04 فتيات من أجل مسك...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
تونس... والحاجة الى نخبة سياسية جديدة
المتأمل في المنتوج الخطابي للنخب الحزبية في بلادنا اليوم، يلاحظ دون عناء الانحطاط الخطير الذي آل إليه خطابها السياسي. حيث نجد أنفسنا أمام خطاب تحضر فيه كل مفردات التهريج السياسي ....
المزيد >>
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