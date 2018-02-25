حجز بضائع مهربة بقيمة اكثر من 4 مليارات

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تمكّنت وحدات الحرس الوطني بكامل تُراب الجمهُوريّة خلال الفترة المُمتدّة من يوم 18 فيفري 2018 إلى غاية يوم 24 فيفري 2018 من:
* إحباط عدد 143 عملية تهريب وقدرت القيمة المالية الجمليّة للبضائع المهربة المحجوزة بـ 04 مليون و382 ألف و506 دينار.
* إلقاء القبض على 939 شخصا مفتشا عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.
* إلقاء القبض على عنصر تكفيري مفتش عنه من أجل تورطه في قضية ذات صبغة إرهابية.
* إيقاف عدد 26 عنصرا تكفيريا مُشتبه فيهم بالإرهاب.
* حجز عدد 86 سيارة وشاحنة مفتش عنها.
* حجز عدد 14 بندقية صيد وعدد 558 خرطوشة مختلفة العيارات ممسوكة دون رخصة.
* حجز 4803 علبة جعة وعدد 68 قارورة خمر قيمتها المالية 09 آلاف دينار.
* إحباط عدد 05 عمليّات إجتياز الحدود البرية خلسة وإلقاء القبض على عدد 22 مجتازا للحدود البرية.
* إحباط عدد 14 عمليّة إجتياز الحدود البحريّة خلسة وإلقاء القبض على عدد 99 مجتازا للحدود البحرية.
تمكّنت وحدات الحرس الوطني بكامل تُراب الجمهُوريّة خلال الفترة المُمتدّة من يوم 18 فيفري 2018 إلى غاية يوم 24 فيفري 2018 من:
* إحباط عدد 143 عملية تهريب وقدرت القيمة المالية الجمليّة للبضائع المهربة المحجوزة بـ 04 مليون و382 ألف و506 دينار.
* إلقاء القبض على 939 شخصا مفتشا عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.
* إلقاء القبض على عنصر تكفيري مفتش عنه من أجل تورطه في قضية ذات صبغة إرهابية.
* إيقاف عدد 26 عنصرا تكفيريا مُشتبه فيهم بالإرهاب.
* حجز عدد 86 سيارة وشاحنة مفتش عنها.
* حجز عدد 14 بندقية صيد وعدد 558 خرطوشة مختلفة العيارات ممسوكة دون رخصة.
* حجز 4803 علبة جعة وعدد 68 قارورة خمر قيمتها المالية 09 آلاف دينار.
* إحباط عدد 05 عمليّات إجتياز الحدود البرية خلسة وإلقاء القبض على عدد 22 مجتازا للحدود البرية.
* إحباط عدد 14 عمليّة إجتياز الحدود البحريّة خلسة وإلقاء القبض على عدد 99 مجتازا للحدود البحرية.
-
19:10المباركي يشرف على جلسة تفاوض مع معتصمي الحوض المنجمي بمقر ولاية بقفصة
26 فيفري 2018
-
18:59شرطة دبي تكشف سبب وفاة الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي
26 فيفري 2018
-
18:42محترفو تونس في الخارج يواصلون الضغط على خيارات معلول
26 فيفري 2018
-
18:30الشراردة : حالات تسمّم في صفوف 25 تلميذا
26 فيفري 2018
-
-
18:05تجدّد عمليّات تخريب الموقع الأثري كستيليا دقاش
26 فيفري 2018
-
17:47ساديو ماني يتفوق على هيجواين وويليان
26 فيفري 2018
-
17:35التحاق رؤساء المناطق والفرق بالوقفة الاحتجاجية للامنيين امام محكمة بنعروس
26 فيفري 2018
-
17:22منشور موجّه للولاّة: إجراء المحاسبة المالية للمجامع المائية قبل هذا الموعد
26 فيفري 2018
-
17:05بالفيديو.. احتجاج طلبة علوم التربية امام وزارة التعليم العالي
26 فيفري 2018
-
16:57رئاسة الحكومة: تحديد موعد قبول مطالب المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
26 فيفري 2018
-
16:52الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بليبيا
26 فيفري 2018
-
16:42بالفيديو.. محمد الغرياني: فخور أني أعيش أزهى فترة من تاريخ تونس
26 فيفري 2018
-
16:24العبيدي تلتقي وزيرة الصحة والحيطة الاجتماعية والمساواة في الحكومة الإسبانية
26 فيفري 2018
-
16:10زيدان يعلق على إصابة نيمار.. ويدافع عن موقف راموس
26 فيفري 2018
-
15:57تطوير التعاون في المجال العسكري، أبرز محاور لقاء وزير الدفاع مع نظيرته الإسبانية
26 فيفري 2018
-
15:42خاص: حقيقة مقتل سائق تاكسي بجهة البلفيدير
26 فيفري 2018
-
15:21قابس: اصابة 3 اشخاص في حادث اصطدام قطار نقل بضائع بشاحنة ثقيلة
26 فيفري 2018
-
15:10أنباء صادمة عن إصابة نيمار
26 فيفري 2018
-
14:53بنزرت: الأساتذة النواب يحتجون ويطالبون الوزارة بالإدماج
26 فيفري 2018