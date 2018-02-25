حجز بضائع مهربة بقيمة اكثر من 4 مليارات

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تمكّنت وحدات الحرس الوطني بكامل تُراب الجمهُوريّة خلال الفترة المُمتدّة من يوم 18 فيفري 2018 إلى غاية يوم 24 فيفري 2018 من:

* إحباط عدد 143 عملية تهريب وقدرت القيمة المالية الجمليّة للبضائع المهربة المحجوزة بـ 04 مليون و382 ألف و506 دينار.

* إلقاء القبض على 939 شخصا مفتشا عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.

* إلقاء القبض على عنصر تكفيري مفتش عنه من أجل تورطه في قضية ذات صبغة إرهابية.

* إيقاف عدد 26 عنصرا تكفيريا مُشتبه فيهم بالإرهاب.

* حجز عدد 86 سيارة وشاحنة مفتش عنها.

* حجز عدد 14 بندقية صيد وعدد 558 خرطوشة مختلفة العيارات ممسوكة دون رخصة.

* حجز 4803 علبة جعة وعدد 68 قارورة خمر قيمتها المالية 09 آلاف دينار.

* إحباط عدد 05 عمليّات إجتياز الحدود البرية خلسة وإلقاء القبض على عدد 22 مجتازا للحدود البرية.

* إحباط عدد 14 عمليّة إجتياز الحدود البحريّة خلسة وإلقاء القبض على عدد 99 مجتازا للحدود البحرية.