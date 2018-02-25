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يوم الاثنين 26 فيفري 2018
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حجز بضائع مهربة بقيمة اكثر من 4 مليارات
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القضائي
حجز بضائع مهربة بقيمة اكثر من 4 مليارات
26 فيفري 2018 | 12:52

تمكّنت وحدات الحرس الوطني بكامل تُراب الجمهُوريّة خلال الفترة المُمتدّة من يوم 18 فيفري 2018 إلى غاية يوم 24 فيفري 2018 من:

* إحباط عدد 143 عملية تهريب وقدرت القيمة المالية الجمليّة للبضائع المهربة المحجوزة بـ 04 مليون و382 ألف و506 دينار.

* إلقاء القبض على 939 شخصا مفتشا عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.

* إلقاء القبض على عنصر تكفيري مفتش عنه من أجل تورطه في قضية ذات صبغة إرهابية.

* إيقاف عدد 26 عنصرا تكفيريا مُشتبه فيهم بالإرهاب.

* حجز عدد 86 سيارة وشاحنة مفتش عنها.

* حجز عدد 14 بندقية صيد وعدد 558 خرطوشة مختلفة العيارات ممسوكة دون رخصة.

* حجز 4803 علبة جعة وعدد 68 قارورة خمر قيمتها المالية 09 آلاف دينار.

* إحباط عدد 05 عمليّات إجتياز الحدود البرية خلسة وإلقاء القبض على عدد 22 مجتازا للحدود البرية.

* إحباط عدد 14 عمليّة إجتياز الحدود البحريّة خلسة وإلقاء القبض على عدد 99 مجتازا للحدود البحرية.

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حجز بضائع مهربة بقيمة اكثر من 4 مليارات
26 فيفري 2018 | 12:52

تمكّنت وحدات الحرس الوطني بكامل تُراب الجمهُوريّة خلال الفترة المُمتدّة من يوم 18 فيفري 2018 إلى غاية يوم 24 فيفري 2018 من:

* إحباط عدد 143 عملية تهريب وقدرت القيمة المالية الجمليّة للبضائع المهربة المحجوزة بـ 04 مليون و382 ألف و506 دينار.

* إلقاء القبض على 939 شخصا مفتشا عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.

* إلقاء القبض على عنصر تكفيري مفتش عنه من أجل تورطه في قضية ذات صبغة إرهابية.

* إيقاف عدد 26 عنصرا تكفيريا مُشتبه فيهم بالإرهاب.

* حجز عدد 86 سيارة وشاحنة مفتش عنها.

* حجز عدد 14 بندقية صيد وعدد 558 خرطوشة مختلفة العيارات ممسوكة دون رخصة.

* حجز 4803 علبة جعة وعدد 68 قارورة خمر قيمتها المالية 09 آلاف دينار.

* إحباط عدد 05 عمليّات إجتياز الحدود البرية خلسة وإلقاء القبض على عدد 22 مجتازا للحدود البرية.

* إحباط عدد 14 عمليّة إجتياز الحدود البحريّة خلسة وإلقاء القبض على عدد 99 مجتازا للحدود البحرية.

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جربة: ايقاف 8 فتيان وفتيات من أجل البغاء وإستهلاك مواد مخدرة
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النوري الصل
تونس... والحاجة الى نخبة سياسية جديدة
المتأمل في المنتوج الخطابي للنخب الحزبية في بلادنا اليوم، يلاحظ دون عناء الانحطاط الخطير الذي آل إليه خطابها السياسي. حيث نجد أنفسنا أمام خطاب تحضر فيه كل مفردات التهريج السياسي ....
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