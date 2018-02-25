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يوم الاثنين 26 فيفري 2018
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رئيس جمهورية غينيا الاستوائية يؤدي زيارة الى تونس
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الأولى
رئيس جمهورية غينيا الاستوائية يؤدي زيارة الى تونس
26 فيفري 2018 | 12:29

بدعوة من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يؤدي رئيس جمهورية غينيا الإستوائية تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو Teodoro Obiang Nguema Mbasogo، زيارة رسمية إلى تونس من 26 إلى 28 فيفري 2018 الجاري، على رأس وفد هام من الوزراء وكبار المسؤولين الغينيين.

وتعدّ هذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيس غينيا الإستوائية إلى تونس وتأتي في إطار مزيد تكريس إنفتاح تونس على محيطها الإفريقي وتعزيز علاقات التعاون مع مختلف الدول الإفريقية.

ويعود تاريخ إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين إلى سنة 1972 ويرتبطان بعلاقات تعاون حديثة في مجالات الإقتصاد والطاقة والتعاون الفني والثقافي والشباب والرياضة.

ويتضمّن برنامج الزيارة لقاءات يجريها الرئيس الغيني مع كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، إضافة إلى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون.

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الأولى
رئيس جمهورية غينيا الاستوائية يؤدي زيارة الى تونس
26 فيفري 2018 | 12:29

بدعوة من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يؤدي رئيس جمهورية غينيا الإستوائية تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو Teodoro Obiang Nguema Mbasogo، زيارة رسمية إلى تونس من 26 إلى 28 فيفري 2018 الجاري، على رأس وفد هام من الوزراء وكبار المسؤولين الغينيين.

وتعدّ هذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيس غينيا الإستوائية إلى تونس وتأتي في إطار مزيد تكريس إنفتاح تونس على محيطها الإفريقي وتعزيز علاقات التعاون مع مختلف الدول الإفريقية.

ويعود تاريخ إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين إلى سنة 1972 ويرتبطان بعلاقات تعاون حديثة في مجالات الإقتصاد والطاقة والتعاون الفني والثقافي والشباب والرياضة.

ويتضمّن برنامج الزيارة لقاءات يجريها الرئيس الغيني مع كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، إضافة إلى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون.

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شرطة دبي تكشف سبب وفاة الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي
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أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، الاثنين، أن تقرير الطب الشرعي أظهر أن وفاة الممثلة الهندية سريديفي كابور...
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محترفو تونس في الخارج يواصلون الضغط على خيارات معلول
26 فيفري 2018 السّاعة 18:42
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الشراردة : حالات تسمّم في صفوف 25 تلميذا
26 فيفري 2018 السّاعة 18:30
مكتب القيروان- الشروق اون لاين - أيمن محرزي: استقبل مستشفى الشراردة من ولاية القيروان مساء اليوم 25 تلميذا...
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النوري الصل
تونس... والحاجة الى نخبة سياسية جديدة
المتأمل في المنتوج الخطابي للنخب الحزبية في بلادنا اليوم، يلاحظ دون عناء الانحطاط الخطير الذي آل إليه خطابها السياسي. حيث نجد أنفسنا أمام خطاب تحضر فيه كل مفردات التهريج السياسي ....
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