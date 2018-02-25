رئيس جمهورية غينيا الاستوائية يؤدي زيارة الى تونس

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بدعوة من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يؤدي رئيس جمهورية غينيا الإستوائية تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو Teodoro Obiang Nguema Mbasogo، زيارة رسمية إلى تونس من 26 إلى 28 فيفري 2018 الجاري، على رأس وفد هام من الوزراء وكبار المسؤولين الغينيين.
وتعدّ هذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيس غينيا الإستوائية إلى تونس وتأتي في إطار مزيد تكريس إنفتاح تونس على محيطها الإفريقي وتعزيز علاقات التعاون مع مختلف الدول الإفريقية.
ويعود تاريخ إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين إلى سنة 1972 ويرتبطان بعلاقات تعاون حديثة في مجالات الإقتصاد والطاقة والتعاون الفني والثقافي والشباب والرياضة.
ويتضمّن برنامج الزيارة لقاءات يجريها الرئيس الغيني مع كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، إضافة إلى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون.
بدعوة من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يؤدي رئيس جمهورية غينيا الإستوائية تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو Teodoro Obiang Nguema Mbasogo، زيارة رسمية إلى تونس من 26 إلى 28 فيفري 2018 الجاري، على رأس وفد هام من الوزراء وكبار المسؤولين الغينيين.
وتعدّ هذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيس غينيا الإستوائية إلى تونس وتأتي في إطار مزيد تكريس إنفتاح تونس على محيطها الإفريقي وتعزيز علاقات التعاون مع مختلف الدول الإفريقية.
ويعود تاريخ إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين إلى سنة 1972 ويرتبطان بعلاقات تعاون حديثة في مجالات الإقتصاد والطاقة والتعاون الفني والثقافي والشباب والرياضة.
ويتضمّن برنامج الزيارة لقاءات يجريها الرئيس الغيني مع كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، إضافة إلى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون.
-
19:10المباركي يشرف على جلسة تفاوض مع معتصمي الحوض المنجمي بمقر ولاية بقفصة
26 فيفري 2018
-
18:59شرطة دبي تكشف سبب وفاة الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي
26 فيفري 2018
-
18:42محترفو تونس في الخارج يواصلون الضغط على خيارات معلول
26 فيفري 2018
-
18:30الشراردة : حالات تسمّم في صفوف 25 تلميذا
26 فيفري 2018
-
-
18:05تجدّد عمليّات تخريب الموقع الأثري كستيليا دقاش
26 فيفري 2018
-
17:47ساديو ماني يتفوق على هيجواين وويليان
26 فيفري 2018
-
17:35التحاق رؤساء المناطق والفرق بالوقفة الاحتجاجية للامنيين امام محكمة بنعروس
26 فيفري 2018
-
17:22منشور موجّه للولاّة: إجراء المحاسبة المالية للمجامع المائية قبل هذا الموعد
26 فيفري 2018
-
17:05بالفيديو.. احتجاج طلبة علوم التربية امام وزارة التعليم العالي
26 فيفري 2018
-
16:57رئاسة الحكومة: تحديد موعد قبول مطالب المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
26 فيفري 2018
-
16:52الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بليبيا
26 فيفري 2018
-
16:42بالفيديو.. محمد الغرياني: فخور أني أعيش أزهى فترة من تاريخ تونس
26 فيفري 2018
-
16:24العبيدي تلتقي وزيرة الصحة والحيطة الاجتماعية والمساواة في الحكومة الإسبانية
26 فيفري 2018
-
16:10زيدان يعلق على إصابة نيمار.. ويدافع عن موقف راموس
26 فيفري 2018
-
15:57تطوير التعاون في المجال العسكري، أبرز محاور لقاء وزير الدفاع مع نظيرته الإسبانية
26 فيفري 2018
-
15:42خاص: حقيقة مقتل سائق تاكسي بجهة البلفيدير
26 فيفري 2018
-
15:21قابس: اصابة 3 اشخاص في حادث اصطدام قطار نقل بضائع بشاحنة ثقيلة
26 فيفري 2018
-
15:10أنباء صادمة عن إصابة نيمار
26 فيفري 2018
-
14:53بنزرت: الأساتذة النواب يحتجون ويطالبون الوزارة بالإدماج
26 فيفري 2018