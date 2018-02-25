المرصد التونسي للمياه يستنكر سياسة المكيالين في الصوناد

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تونس - الشروق اون لاين - هادية الشاهد المسيهلي
اصدر المرصد التونسي للمياه بيانا يستنكر فيه سياسة المكيالين المتبعة من طرف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تجاه حرفائها في مختلف الجهات. ذلك انه على إثر انقطاع الماء الصالح للشراب على عديد الأحياء بتونس العاصمة يوم السبت 24 فيفري 2018 وذلك بصفة فجئية تقدم السيد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه باعتذار رسمي على موجات إحدى الإذاعات الخاصة لمتساكني كل من المرسى والبحيرة كما تعهد بتسخير كل الإمكانيات لحل هذا الانقطاع في غضون ساعات. في حين انه تغافل وتغاضى على الاعتذار عن الانقطاعات المتكررة والمتواصلة لأكثر من اسبوع لمياه الشرب لبقية حرفاء الشركة في المناطق الداخلية على غرار ولاية قفصة ومدينة بن قردان و بقية الجهات المعطشة وذلك دون اي تفسير او تبرير وهو ما ولد حالة من الاحتقان لدى متساكني هذه الجهات. كما دعا المرصد السيد الرئيس المدير العام للشركة إلى الاعتذار بصفة رسمية وعلنية عن تقصير الشركة في الإيفاء بتعهداتها تجاه حرفائها بعديد الجهات المعطشة...
تونس - الشروق اون لاين - هادية الشاهد المسيهلي
اصدر المرصد التونسي للمياه بيانا يستنكر فيه سياسة المكيالين المتبعة من طرف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تجاه حرفائها في مختلف الجهات. ذلك انه على إثر انقطاع الماء الصالح للشراب على عديد الأحياء بتونس العاصمة يوم السبت 24 فيفري 2018 وذلك بصفة فجئية تقدم السيد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه باعتذار رسمي على موجات إحدى الإذاعات الخاصة لمتساكني كل من المرسى والبحيرة كما تعهد بتسخير كل الإمكانيات لحل هذا الانقطاع في غضون ساعات. في حين انه تغافل وتغاضى على الاعتذار عن الانقطاعات المتكررة والمتواصلة لأكثر من اسبوع لمياه الشرب لبقية حرفاء الشركة في المناطق الداخلية على غرار ولاية قفصة ومدينة بن قردان و بقية الجهات المعطشة وذلك دون اي تفسير او تبرير وهو ما ولد حالة من الاحتقان لدى متساكني هذه الجهات. كما دعا المرصد السيد الرئيس المدير العام للشركة إلى الاعتذار بصفة رسمية وعلنية عن تقصير الشركة في الإيفاء بتعهداتها تجاه حرفائها بعديد الجهات المعطشة...
-
19:10المباركي يشرف على جلسة تفاوض مع معتصمي الحوض المنجمي بمقر ولاية بقفصة
26 فيفري 2018
-
18:59شرطة دبي تكشف سبب وفاة الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي
26 فيفري 2018
-
18:42محترفو تونس في الخارج يواصلون الضغط على خيارات معلول
26 فيفري 2018
-
18:30الشراردة : حالات تسمّم في صفوف 25 تلميذا
26 فيفري 2018
-
-
18:05تجدّد عمليّات تخريب الموقع الأثري كستيليا دقاش
26 فيفري 2018
-
17:47ساديو ماني يتفوق على هيجواين وويليان
26 فيفري 2018
-
17:35التحاق رؤساء المناطق والفرق بالوقفة الاحتجاجية للامنيين امام محكمة بنعروس
26 فيفري 2018
-
17:22منشور موجّه للولاّة: إجراء المحاسبة المالية للمجامع المائية قبل هذا الموعد
26 فيفري 2018
-
17:05بالفيديو.. احتجاج طلبة علوم التربية امام وزارة التعليم العالي
26 فيفري 2018
-
16:57رئاسة الحكومة: تحديد موعد قبول مطالب المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
26 فيفري 2018
-
16:52الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بليبيا
26 فيفري 2018
-
16:42بالفيديو.. محمد الغرياني: فخور أني أعيش أزهى فترة من تاريخ تونس
26 فيفري 2018
-
16:24العبيدي تلتقي وزيرة الصحة والحيطة الاجتماعية والمساواة في الحكومة الإسبانية
26 فيفري 2018
-
16:10زيدان يعلق على إصابة نيمار.. ويدافع عن موقف راموس
26 فيفري 2018
-
15:57تطوير التعاون في المجال العسكري، أبرز محاور لقاء وزير الدفاع مع نظيرته الإسبانية
26 فيفري 2018
-
15:42خاص: حقيقة مقتل سائق تاكسي بجهة البلفيدير
26 فيفري 2018
-
15:21قابس: اصابة 3 اشخاص في حادث اصطدام قطار نقل بضائع بشاحنة ثقيلة
26 فيفري 2018
-
15:10أنباء صادمة عن إصابة نيمار
26 فيفري 2018
-
14:53بنزرت: الأساتذة النواب يحتجون ويطالبون الوزارة بالإدماج
26 فيفري 2018