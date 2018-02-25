المرصد التونسي للمياه يستنكر سياسة المكيالين في الصوناد

تونس - الشروق اون لاين - هادية الشاهد المسيهلي

اصدر المرصد التونسي للمياه بيانا يستنكر فيه سياسة المكيالين المتبعة من طرف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تجاه حرفائها في مختلف الجهات. ذلك انه على إثر انقطاع الماء الصالح للشراب على عديد الأحياء بتونس العاصمة يوم السبت 24 فيفري 2018 وذلك بصفة فجئية تقدم السيد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه باعتذار رسمي على موجات إحدى الإذاعات الخاصة لمتساكني كل من المرسى والبحيرة كما تعهد بتسخير كل الإمكانيات لحل هذا الانقطاع في غضون ساعات. في حين انه تغافل وتغاضى على الاعتذار عن الانقطاعات المتكررة والمتواصلة لأكثر من اسبوع لمياه الشرب لبقية حرفاء الشركة في المناطق الداخلية على غرار ولاية قفصة ومدينة بن قردان و بقية الجهات المعطشة وذلك دون اي تفسير او تبرير وهو ما ولد حالة من الاحتقان لدى متساكني هذه الجهات. كما دعا المرصد السيد الرئيس المدير العام للشركة إلى الاعتذار بصفة رسمية وعلنية عن تقصير الشركة في الإيفاء بتعهداتها تجاه حرفائها بعديد الجهات المعطشة...