قفصة: هيئة ادارية جهوية تبحث سبل عودة نشاط الفسفاط

مكتب قفصة –الشروق اونلاين - عادل عكرمي

يتواصل بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة انعقاد الهيئة الادارية الجهوية للاتحاد بإشراف بوعلي المباركي الامين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن المالية والادارة الذي اكد ان الهيئة الادارية ستستعرض جملة القرارات والاجراءات التي تم التوصل اليها والاعلان عنها على اثر المجلس الوزاري الخاص بجهة قفصة والمنعقد يوم الجمعة الماضي معتبرا ان مشروع الاتفاق المتضمن لعديد الاجرائات التي تهم التنمية والتشغيل بالجهة مهم جدا مشيرا مت جهة اخرى الى ان لقاءات عديدة ستنظم بعد ظهر اليوم مع المعتصمين بمدن الحوض المنجمي وغيرها لعرض ما تم الاتفاق حوله مؤكدا على انه تم تكوين لجنة جهوية من اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة وفرع عمادة المحامين وفرع رابطة حقوق الانسان ستعمل على متابعة تنفيذ كل القرارات والاجراءات بحذافرها مؤكدا على ارتباط انطلاق تنفيذ كل الاتفاقيات بفك الاعتصامات وعودة نشاط الفسفاط في مختلف مدن الحوض المنجمي. هذا وقد اجتمع المباركي مساء الامس بممثلي عدد من مكونات المجتمع المدني باعتبارهم شركاء في حلحلة الازمة الراهنة لشركة الفسفاط والمساهمة في السهر على تنفيذ الاتفاقات المعلنة والتواصل مع المعتصمين بالجهة كما كان للمباركي حديث في بهو اتحاد الشغل مع عديد الاطراف المطالبة بالتشغيل وتسوية وضعياتهم منهم اولياء المعوقين والمفروزون امنيا والعاملون ببعض الاليات.