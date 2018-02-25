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يوم الاثنين 26 فيفري 2018
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قفصة: هيئة ادارية جهوية تبحث سبل عودة نشاط الفسفاط
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
النوري الصل
تونس... والحاجة الى نخبة سياسية جديدة
المتأمل في المنتوج الخطابي للنخب الحزبية في بلادنا اليوم، يلاحظ دون عناء الانحطاط الخطير الذي آل إليه خطابها السياسي. حيث نجد أنفسنا أمام خطاب تحضر فيه كل مفردات التهريج السياسي ....
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الأولى
قفصة: هيئة ادارية جهوية تبحث سبل عودة نشاط الفسفاط
26 فيفري 2018 | 12:21

مكتب قفصة –الشروق اونلاين - عادل عكرمي

يتواصل بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة انعقاد الهيئة الادارية الجهوية للاتحاد بإشراف بوعلي المباركي الامين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن المالية والادارة الذي اكد ان الهيئة الادارية ستستعرض جملة القرارات والاجراءات التي تم التوصل اليها والاعلان عنها على اثر المجلس الوزاري الخاص بجهة قفصة والمنعقد يوم الجمعة الماضي معتبرا ان مشروع الاتفاق المتضمن لعديد الاجرائات التي تهم التنمية والتشغيل بالجهة مهم جدا مشيرا مت جهة اخرى الى ان لقاءات عديدة ستنظم بعد ظهر اليوم مع المعتصمين بمدن الحوض المنجمي وغيرها لعرض ما تم الاتفاق حوله مؤكدا على انه تم تكوين لجنة جهوية من اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة وفرع عمادة المحامين وفرع رابطة حقوق الانسان ستعمل على متابعة تنفيذ كل القرارات والاجراءات بحذافرها مؤكدا على ارتباط انطلاق تنفيذ كل الاتفاقيات بفك الاعتصامات وعودة نشاط الفسفاط في مختلف مدن الحوض المنجمي. هذا وقد اجتمع المباركي مساء الامس بممثلي عدد من مكونات المجتمع المدني باعتبارهم شركاء في حلحلة الازمة الراهنة لشركة الفسفاط والمساهمة في السهر على تنفيذ الاتفاقات المعلنة والتواصل مع المعتصمين بالجهة كما كان للمباركي حديث في بهو اتحاد الشغل مع عديد الاطراف المطالبة بالتشغيل وتسوية وضعياتهم منهم اولياء المعوقين والمفروزون امنيا والعاملون ببعض الاليات.

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الأولى
قفصة: هيئة ادارية جهوية تبحث سبل عودة نشاط الفسفاط
26 فيفري 2018 | 12:21

مكتب قفصة –الشروق اونلاين - عادل عكرمي

يتواصل بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة انعقاد الهيئة الادارية الجهوية للاتحاد بإشراف بوعلي المباركي الامين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن المالية والادارة الذي اكد ان الهيئة الادارية ستستعرض جملة القرارات والاجراءات التي تم التوصل اليها والاعلان عنها على اثر المجلس الوزاري الخاص بجهة قفصة والمنعقد يوم الجمعة الماضي معتبرا ان مشروع الاتفاق المتضمن لعديد الاجرائات التي تهم التنمية والتشغيل بالجهة مهم جدا مشيرا مت جهة اخرى الى ان لقاءات عديدة ستنظم بعد ظهر اليوم مع المعتصمين بمدن الحوض المنجمي وغيرها لعرض ما تم الاتفاق حوله مؤكدا على انه تم تكوين لجنة جهوية من اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة وفرع عمادة المحامين وفرع رابطة حقوق الانسان ستعمل على متابعة تنفيذ كل القرارات والاجراءات بحذافرها مؤكدا على ارتباط انطلاق تنفيذ كل الاتفاقيات بفك الاعتصامات وعودة نشاط الفسفاط في مختلف مدن الحوض المنجمي. هذا وقد اجتمع المباركي مساء الامس بممثلي عدد من مكونات المجتمع المدني باعتبارهم شركاء في حلحلة الازمة الراهنة لشركة الفسفاط والمساهمة في السهر على تنفيذ الاتفاقات المعلنة والتواصل مع المعتصمين بالجهة كما كان للمباركي حديث في بهو اتحاد الشغل مع عديد الاطراف المطالبة بالتشغيل وتسوية وضعياتهم منهم اولياء المعوقين والمفروزون امنيا والعاملون ببعض الاليات.

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المباركي يشرف على جلسة تفاوض مع معتصمي الحوض المنجمي بمقر ولاية بقفصة
26 فيفري 2018 السّاعة 19:10
مكتب قفصة - الشروق أون لاين - عبد الملك زعلاني: اشرف عشية اليوم الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل...
المزيد >>
شرطة دبي تكشف سبب وفاة الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي
26 فيفري 2018 السّاعة 18:59
أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، الاثنين، أن تقرير الطب الشرعي أظهر أن وفاة الممثلة الهندية سريديفي كابور...
المزيد >>
محترفو تونس في الخارج يواصلون الضغط على خيارات معلول
26 فيفري 2018 السّاعة 18:42
يواصل المدير الفني للمنتخب التونسي نبيل معلول متابعة العناصر التونسية التي تنشط خارج الحدود من اجل دعوة...
المزيد >>
الشراردة : حالات تسمّم في صفوف 25 تلميذا
26 فيفري 2018 السّاعة 18:30
مكتب القيروان- الشروق اون لاين - أيمن محرزي: استقبل مستشفى الشراردة من ولاية القيروان مساء اليوم 25 تلميذا...
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المزيد من الأخبار...
النوري الصل
تونس... والحاجة الى نخبة سياسية جديدة
المتأمل في المنتوج الخطابي للنخب الحزبية في بلادنا اليوم، يلاحظ دون عناء الانحطاط الخطير الذي آل إليه خطابها السياسي. حيث نجد أنفسنا أمام خطاب تحضر فيه كل مفردات التهريج السياسي ....
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