قفصة: هيئة ادارية جهوية تبحث سبل عودة نشاط الفسفاط

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مكتب قفصة –الشروق اونلاين - عادل عكرمي
يتواصل بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة انعقاد الهيئة الادارية الجهوية للاتحاد بإشراف بوعلي المباركي الامين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن المالية والادارة الذي اكد ان الهيئة الادارية ستستعرض جملة القرارات والاجراءات التي تم التوصل اليها والاعلان عنها على اثر المجلس الوزاري الخاص بجهة قفصة والمنعقد يوم الجمعة الماضي معتبرا ان مشروع الاتفاق المتضمن لعديد الاجرائات التي تهم التنمية والتشغيل بالجهة مهم جدا مشيرا مت جهة اخرى الى ان لقاءات عديدة ستنظم بعد ظهر اليوم مع المعتصمين بمدن الحوض المنجمي وغيرها لعرض ما تم الاتفاق حوله مؤكدا على انه تم تكوين لجنة جهوية من اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة وفرع عمادة المحامين وفرع رابطة حقوق الانسان ستعمل على متابعة تنفيذ كل القرارات والاجراءات بحذافرها مؤكدا على ارتباط انطلاق تنفيذ كل الاتفاقيات بفك الاعتصامات وعودة نشاط الفسفاط في مختلف مدن الحوض المنجمي. هذا وقد اجتمع المباركي مساء الامس بممثلي عدد من مكونات المجتمع المدني باعتبارهم شركاء في حلحلة الازمة الراهنة لشركة الفسفاط والمساهمة في السهر على تنفيذ الاتفاقات المعلنة والتواصل مع المعتصمين بالجهة كما كان للمباركي حديث في بهو اتحاد الشغل مع عديد الاطراف المطالبة بالتشغيل وتسوية وضعياتهم منهم اولياء المعوقين والمفروزون امنيا والعاملون ببعض الاليات.
مكتب قفصة –الشروق اونلاين - عادل عكرمي
يتواصل بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة انعقاد الهيئة الادارية الجهوية للاتحاد بإشراف بوعلي المباركي الامين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن المالية والادارة الذي اكد ان الهيئة الادارية ستستعرض جملة القرارات والاجراءات التي تم التوصل اليها والاعلان عنها على اثر المجلس الوزاري الخاص بجهة قفصة والمنعقد يوم الجمعة الماضي معتبرا ان مشروع الاتفاق المتضمن لعديد الاجرائات التي تهم التنمية والتشغيل بالجهة مهم جدا مشيرا مت جهة اخرى الى ان لقاءات عديدة ستنظم بعد ظهر اليوم مع المعتصمين بمدن الحوض المنجمي وغيرها لعرض ما تم الاتفاق حوله مؤكدا على انه تم تكوين لجنة جهوية من اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة وفرع عمادة المحامين وفرع رابطة حقوق الانسان ستعمل على متابعة تنفيذ كل القرارات والاجراءات بحذافرها مؤكدا على ارتباط انطلاق تنفيذ كل الاتفاقيات بفك الاعتصامات وعودة نشاط الفسفاط في مختلف مدن الحوض المنجمي. هذا وقد اجتمع المباركي مساء الامس بممثلي عدد من مكونات المجتمع المدني باعتبارهم شركاء في حلحلة الازمة الراهنة لشركة الفسفاط والمساهمة في السهر على تنفيذ الاتفاقات المعلنة والتواصل مع المعتصمين بالجهة كما كان للمباركي حديث في بهو اتحاد الشغل مع عديد الاطراف المطالبة بالتشغيل وتسوية وضعياتهم منهم اولياء المعوقين والمفروزون امنيا والعاملون ببعض الاليات.
-
19:10المباركي يشرف على جلسة تفاوض مع معتصمي الحوض المنجمي بمقر ولاية بقفصة
26 فيفري 2018
-
18:59شرطة دبي تكشف سبب وفاة الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي
26 فيفري 2018
-
18:42محترفو تونس في الخارج يواصلون الضغط على خيارات معلول
26 فيفري 2018
-
18:30الشراردة : حالات تسمّم في صفوف 25 تلميذا
26 فيفري 2018
-
-
18:05تجدّد عمليّات تخريب الموقع الأثري كستيليا دقاش
26 فيفري 2018
-
17:47ساديو ماني يتفوق على هيجواين وويليان
26 فيفري 2018
-
17:35التحاق رؤساء المناطق والفرق بالوقفة الاحتجاجية للامنيين امام محكمة بنعروس
26 فيفري 2018
-
17:22منشور موجّه للولاّة: إجراء المحاسبة المالية للمجامع المائية قبل هذا الموعد
26 فيفري 2018
-
17:05بالفيديو.. احتجاج طلبة علوم التربية امام وزارة التعليم العالي
26 فيفري 2018
-
16:57رئاسة الحكومة: تحديد موعد قبول مطالب المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
26 فيفري 2018
-
16:52الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بليبيا
26 فيفري 2018
-
16:42بالفيديو.. محمد الغرياني: فخور أني أعيش أزهى فترة من تاريخ تونس
26 فيفري 2018
-
16:24العبيدي تلتقي وزيرة الصحة والحيطة الاجتماعية والمساواة في الحكومة الإسبانية
26 فيفري 2018
-
16:10زيدان يعلق على إصابة نيمار.. ويدافع عن موقف راموس
26 فيفري 2018
-
15:57تطوير التعاون في المجال العسكري، أبرز محاور لقاء وزير الدفاع مع نظيرته الإسبانية
26 فيفري 2018
-
15:42خاص: حقيقة مقتل سائق تاكسي بجهة البلفيدير
26 فيفري 2018
-
15:21قابس: اصابة 3 اشخاص في حادث اصطدام قطار نقل بضائع بشاحنة ثقيلة
26 فيفري 2018
-
15:10أنباء صادمة عن إصابة نيمار
26 فيفري 2018
-
14:53بنزرت: الأساتذة النواب يحتجون ويطالبون الوزارة بالإدماج
26 فيفري 2018