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يوم الاثنين 26 فيفري 2018
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القاضي انس الحمادي رئيسا لجمعية القضاة التونسيين
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
النوري الصل
تونس... والحاجة الى نخبة سياسية جديدة
المتأمل في المنتوج الخطابي للنخب الحزبية في بلادنا اليوم، يلاحظ دون عناء الانحطاط الخطير الذي آل إليه خطابها السياسي. حيث نجد أنفسنا أمام خطاب تحضر فيه كل مفردات التهريج السياسي ....
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الأولى
القاضي انس الحمادي رئيسا لجمعية القضاة التونسيين
26 فيفري 2018 | 11:27

تونس - الشروق اونلاين - ايمان بن عزيزة

تم انتخاب القاضي انس الحمادي الكاتب العام السابق لجمعية القضاة التونسيين رئيسا جديدا للجمعية خلفا للرئيسة روضة القرافي وفي ما يلي توزيع بقية المهام

القاضية عائشة بن بلحسن: نائب رئيس

القاضية كلثوم مريبح : كاتب عام

القاضي توفيق السويدي: كاتب عام مساعد

القاضي كريم بوليلة: منسق عام

القاضي أمير قوبعة: امين مال مساعد

القاضية لمياء الماجري: امين مال

القاضية رجاء الجزيري والقاضي توفيق بريبش: مكلفان بالبحوث والدراسات والنشاط العلمي

القاضي حافظ بن نجمة: مكلف بالهياكل

القاضية بسمة حمادة: مكلفة بالعلاقات مع منظمات المجتمع المدني

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مكتب القيروان- الشروق اون لاين - أيمن محرزي: استقبل مستشفى الشراردة من ولاية القيروان مساء اليوم 25 تلميذا...
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المزيد من الأخبار...
الأولى
القاضي انس الحمادي رئيسا لجمعية القضاة التونسيين
26 فيفري 2018 | 11:27

تونس - الشروق اونلاين - ايمان بن عزيزة

تم انتخاب القاضي انس الحمادي الكاتب العام السابق لجمعية القضاة التونسيين رئيسا جديدا للجمعية خلفا للرئيسة روضة القرافي وفي ما يلي توزيع بقية المهام

القاضية عائشة بن بلحسن: نائب رئيس

القاضية كلثوم مريبح : كاتب عام

القاضي توفيق السويدي: كاتب عام مساعد

القاضي كريم بوليلة: منسق عام

القاضي أمير قوبعة: امين مال مساعد

القاضية لمياء الماجري: امين مال

القاضية رجاء الجزيري والقاضي توفيق بريبش: مكلفان بالبحوث والدراسات والنشاط العلمي

القاضي حافظ بن نجمة: مكلف بالهياكل

القاضية بسمة حمادة: مكلفة بالعلاقات مع منظمات المجتمع المدني

تقرؤون أيضا
المباركي يشرف على جلسة تفاوض مع معتصمي الحوض المنجمي بمقر ولاية بقفصة
26 فيفري 2018 السّاعة 19:10
مكتب قفصة - الشروق أون لاين - عبد الملك زعلاني: اشرف عشية اليوم الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل...
المزيد >>
شرطة دبي تكشف سبب وفاة الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي
26 فيفري 2018 السّاعة 18:59
أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، الاثنين، أن تقرير الطب الشرعي أظهر أن وفاة الممثلة الهندية سريديفي كابور...
المزيد >>
محترفو تونس في الخارج يواصلون الضغط على خيارات معلول
26 فيفري 2018 السّاعة 18:42
يواصل المدير الفني للمنتخب التونسي نبيل معلول متابعة العناصر التونسية التي تنشط خارج الحدود من اجل دعوة...
المزيد >>
الشراردة : حالات تسمّم في صفوف 25 تلميذا
26 فيفري 2018 السّاعة 18:30
مكتب القيروان- الشروق اون لاين - أيمن محرزي: استقبل مستشفى الشراردة من ولاية القيروان مساء اليوم 25 تلميذا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
تونس... والحاجة الى نخبة سياسية جديدة
المتأمل في المنتوج الخطابي للنخب الحزبية في بلادنا اليوم، يلاحظ دون عناء الانحطاط الخطير الذي آل إليه خطابها السياسي. حيث نجد أنفسنا أمام خطاب تحضر فيه كل مفردات التهريج السياسي ....
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عاجل: نتائج انتخابات جمعية القضاة التونسيين جريدة الشروق ليوم الإثنين 26 فيفري 2018 باريس سان جيرمان يهزم مارسيليا ويخسر نيمار رفض تسجيل اسم حفيدة كلثوم كنو عاجل - خاص: إيقاف ضابطين بشبهة "تعذيب إرهابي" شارك في... جريدة اشروق ليوم الأحد 25 فيفري 2018 سيدي عيش: وفاة شاب في حادث مرور تطاوين: إسقاط قائمتان إنتخابيتان احداهما لنداء تونس‎
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