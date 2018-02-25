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يوم الاثنين 26 فيفري 2018
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أمطار متوقعة شمال البلاد تتجه جنوبا اثناء الليل
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الأولى
أمطار متوقعة شمال البلاد تتجه جنوبا اثناء الليل
26 فيفري 2018 | 10:31

تغشى السماء، الاثنين، سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة مصحوبة بامطار متفرقة رعدية بالشمال تشمل الجنوب ليلا. وتهب الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا من 40 إلى 50 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات.

البحر شديد الاضطراب فمضطرب بالشمال وخليج الحمامات ومضطربا ببقية السواحل في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 11 و 16 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 17 و 22 درجة ببقية الجهات.

وتكون السماء، غدا الثلاثاء، مغشاة بسحب عابرة بأغلب المناطق تكون أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المحلية بالجنوب وبأقصى الشمال.

وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية من 40 إلى 60 كلم/س حيث تثير محليا الرمال ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل.

ويكون البحر مضطربا في حين تتراوح الحرارة القصوى بين 12 و16 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 17 و 22 درجة بقية المناطق وتصل إلى 25 درجة بأقصى الجنوب.

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الأولى
أمطار متوقعة شمال البلاد تتجه جنوبا اثناء الليل
26 فيفري 2018 | 10:31

تغشى السماء، الاثنين، سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة مصحوبة بامطار متفرقة رعدية بالشمال تشمل الجنوب ليلا. وتهب الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا من 40 إلى 50 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات.

البحر شديد الاضطراب فمضطرب بالشمال وخليج الحمامات ومضطربا ببقية السواحل في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 11 و 16 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 17 و 22 درجة ببقية الجهات.

وتكون السماء، غدا الثلاثاء، مغشاة بسحب عابرة بأغلب المناطق تكون أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المحلية بالجنوب وبأقصى الشمال.

وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية من 40 إلى 60 كلم/س حيث تثير محليا الرمال ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل.

ويكون البحر مضطربا في حين تتراوح الحرارة القصوى بين 12 و16 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 17 و 22 درجة بقية المناطق وتصل إلى 25 درجة بأقصى الجنوب.

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النوري الصل
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المتأمل في المنتوج الخطابي للنخب الحزبية في بلادنا اليوم، يلاحظ دون عناء الانحطاط الخطير الذي آل إليه خطابها السياسي. حيث نجد أنفسنا أمام خطاب تحضر فيه كل مفردات التهريج السياسي ....
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