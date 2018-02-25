أمطار متوقعة شمال البلاد تتجه جنوبا اثناء الليل

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تغشى السماء، الاثنين، سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة مصحوبة بامطار متفرقة رعدية بالشمال تشمل الجنوب ليلا. وتهب الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا من 40 إلى 50 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات.
البحر شديد الاضطراب فمضطرب بالشمال وخليج الحمامات ومضطربا ببقية السواحل في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 11 و 16 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 17 و 22 درجة ببقية الجهات.
وتكون السماء، غدا الثلاثاء، مغشاة بسحب عابرة بأغلب المناطق تكون أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المحلية بالجنوب وبأقصى الشمال.
وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية من 40 إلى 60 كلم/س حيث تثير محليا الرمال ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل.
ويكون البحر مضطربا في حين تتراوح الحرارة القصوى بين 12 و16 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 17 و 22 درجة بقية المناطق وتصل إلى 25 درجة بأقصى الجنوب.
تغشى السماء، الاثنين، سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة مصحوبة بامطار متفرقة رعدية بالشمال تشمل الجنوب ليلا. وتهب الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا من 40 إلى 50 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات.
البحر شديد الاضطراب فمضطرب بالشمال وخليج الحمامات ومضطربا ببقية السواحل في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 11 و 16 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 17 و 22 درجة ببقية الجهات.
وتكون السماء، غدا الثلاثاء، مغشاة بسحب عابرة بأغلب المناطق تكون أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المحلية بالجنوب وبأقصى الشمال.
وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية من 40 إلى 60 كلم/س حيث تثير محليا الرمال ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل.
ويكون البحر مضطربا في حين تتراوح الحرارة القصوى بين 12 و16 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 17 و 22 درجة بقية المناطق وتصل إلى 25 درجة بأقصى الجنوب.
-
19:10المباركي يشرف على جلسة تفاوض مع معتصمي الحوض المنجمي بمقر ولاية بقفصة
26 فيفري 2018
-
18:59شرطة دبي تكشف سبب وفاة الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي
26 فيفري 2018
-
18:42محترفو تونس في الخارج يواصلون الضغط على خيارات معلول
26 فيفري 2018
-
18:30الشراردة : حالات تسمّم في صفوف 25 تلميذا
26 فيفري 2018
-
-
18:05تجدّد عمليّات تخريب الموقع الأثري كستيليا دقاش
26 فيفري 2018
-
17:47ساديو ماني يتفوق على هيجواين وويليان
26 فيفري 2018
-
17:35التحاق رؤساء المناطق والفرق بالوقفة الاحتجاجية للامنيين امام محكمة بنعروس
26 فيفري 2018
-
17:22منشور موجّه للولاّة: إجراء المحاسبة المالية للمجامع المائية قبل هذا الموعد
26 فيفري 2018
-
17:05بالفيديو.. احتجاج طلبة علوم التربية امام وزارة التعليم العالي
26 فيفري 2018
-
16:57رئاسة الحكومة: تحديد موعد قبول مطالب المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
26 فيفري 2018
-
16:52الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بليبيا
26 فيفري 2018
-
16:42بالفيديو.. محمد الغرياني: فخور أني أعيش أزهى فترة من تاريخ تونس
26 فيفري 2018
-
16:24العبيدي تلتقي وزيرة الصحة والحيطة الاجتماعية والمساواة في الحكومة الإسبانية
26 فيفري 2018
-
16:10زيدان يعلق على إصابة نيمار.. ويدافع عن موقف راموس
26 فيفري 2018
-
15:57تطوير التعاون في المجال العسكري، أبرز محاور لقاء وزير الدفاع مع نظيرته الإسبانية
26 فيفري 2018
-
15:42خاص: حقيقة مقتل سائق تاكسي بجهة البلفيدير
26 فيفري 2018
-
15:21قابس: اصابة 3 اشخاص في حادث اصطدام قطار نقل بضائع بشاحنة ثقيلة
26 فيفري 2018
-
15:10أنباء صادمة عن إصابة نيمار
26 فيفري 2018
-
14:53بنزرت: الأساتذة النواب يحتجون ويطالبون الوزارة بالإدماج
26 فيفري 2018