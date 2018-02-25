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يوم الاثنين 26 فيفري 2018
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سيدي بوزيد: الناجحون في مناظرة الكاباس يحتجون
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تونس... والحاجة الى نخبة سياسية جديدة
المتأمل في المنتوج الخطابي للنخب الحزبية في بلادنا اليوم، يلاحظ دون عناء الانحطاط الخطير الذي آل إليه خطابها السياسي. حيث نجد أنفسنا أمام خطاب تحضر فيه كل مفردات التهريج السياسي ....
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شروق الجهات
سيدي بوزيد: الناجحون في مناظرة الكاباس يحتجون
26 فيفري 2018 | 09:52

سيدي بوزيد - الشروق اونلاين - قيس

دخل اليوم الناجحون في مناظرة الكاباس بولاية سيدي بوزيد في اعتصام مفتوح بمقر المندوبية الجهوية للتربية للتعبير عن رفضهم للبلاغ الصادر عن وزارة التربية وللمطالبة بالانتداب الاني والتكوين الموازي.

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شروق الجهات
سيدي بوزيد: الناجحون في مناظرة الكاباس يحتجون
26 فيفري 2018 | 09:52

سيدي بوزيد - الشروق اونلاين - قيس

دخل اليوم الناجحون في مناظرة الكاباس بولاية سيدي بوزيد في اعتصام مفتوح بمقر المندوبية الجهوية للتربية للتعبير عن رفضهم للبلاغ الصادر عن وزارة التربية وللمطالبة بالانتداب الاني والتكوين الموازي.

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المباركي يشرف على جلسة تفاوض مع معتصمي الحوض المنجمي بمقر ولاية بقفصة
26 فيفري 2018 السّاعة 19:10
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الشراردة : حالات تسمّم في صفوف 25 تلميذا
26 فيفري 2018 السّاعة 18:30
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قابس: اصابة 3 اشخاص في حادث اصطدام قطار نقل بضائع بشاحنة ثقيلة
26 فيفري 2018 السّاعة 15:21
اصيب ثلاثة اشخاص بجروح متفاوتة الخطورة منذ قليل في حادث اصطدام قطار لنقل البضائع متٌجه من صفاقس إلى قابس...
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بنزرت: الأساتذة النواب يحتجون ويطالبون الوزارة بالإدماج
26 فيفري 2018 السّاعة 14:53
نفذ صباح الاثنين الأساتذة النواب وقفة احتجاجية بمقر المندوبية الجهوية للتربية ببنزرت مطالبين بالإدماج وفق...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
تونس... والحاجة الى نخبة سياسية جديدة
المتأمل في المنتوج الخطابي للنخب الحزبية في بلادنا اليوم، يلاحظ دون عناء الانحطاط الخطير الذي آل إليه خطابها السياسي. حيث نجد أنفسنا أمام خطاب تحضر فيه كل مفردات التهريج السياسي ....
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عاجل: نتائج انتخابات جمعية القضاة التونسيين جريدة الشروق ليوم الإثنين 26 فيفري 2018 باريس سان جيرمان يهزم مارسيليا ويخسر نيمار رفض تسجيل اسم حفيدة كلثوم كنو عاجل - خاص: إيقاف ضابطين بشبهة "تعذيب إرهابي" شارك في... جريدة اشروق ليوم الأحد 25 فيفري 2018 سيدي عيش: وفاة شاب في حادث مرور تطاوين: إسقاط قائمتان إنتخابيتان احداهما لنداء تونس‎
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