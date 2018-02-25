بوحجلة: اضراب حضوري للأساتذة النواب وتهديد بالتصعيد

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الشروق اون لاين- مكتب القيروان - ايمن محرزي

نفذ صبيحة اليوم الاساتذة النواب بإعدادية بوحجلة المركز اضرابا حضوريا، وذلك على خلفية ممطالة وزارة التربية في حلحلة ملفهم وتسوية وضعياتهم.

وقد استنكروا ممارسة الوزارة لسياسة التهميش الممنهج والتعاطي السلبي مع ملفاتهم مطالبين بالتسريع في ادماج 400 نائب في السنة الدراسية الجارية وادماج 1200نائب في سبتمبر 2018 وحل مشكلة بقية النواب على دفعات.